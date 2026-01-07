Economía

Salir a la ruta en auto sin los elementos de seguridad puede costar caro: cuánto cuestan las multas por no llevarlos

El matafuego es obligatorio y debe tener su carga vigente. Las infracciones pueden cuadruplicar el costo de comprar uno nuevo cada año. Los otros elementos que también se pueden pedir en un control de seguridad vial

El matafuego debe ser reglamentario
El matafuego debe ser reglamentario y tener su carga vigente. Además debe colocarse en un lugar que esté al alcance rápido del conducto

Cuando llega el verano y el período del año en el que la mayoría de las personas toman sus vacaciones, inevitablemente es tiempo de hacer algunas verificaciones para poder viajar al destino elegido.

Si las vacaciones serán los documentos personales y la asistencia al viajero, pero si el lugar elegido para descansar es una ciudad turística de la Argentina o sus países limítrofes y el viaje es en automóvil, no sólo hay que asegurarse el buen estado mecánico y de documentación, sino de que se cumplen todas las exigencias de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 para circular por las rutas nacionales y provinciales.

El matafuego es parte de los elementos de seguridad obligatorios que todos los vehículos deben tener a bordo, aunque no el único, al que muchos automovilistas no le prestan la debida atención, y no llevarlo o tenerlo con su carga vencida o descargado no sólo puede ocasionar que un eventual principio de incendio no pueda sofocarse, sino que también el conductor reciba una multa de tránsito más cara que el propio costo de ese elemento.

Actualmente, en la provincia de Buenos Aires, una multa por no contar con el matafuegos reglamentario en funcionamiento, se puede sancionar con una infracción que va desde las 30 a las 100 unidades fijas. Siendo el valor de la misma de $1.807 pesos en enero de 2026, la multa más leve que puede labrarse por esta falta ascendería a los $54.210 y la más alta alcanzaría los $180.700.

Las multas por no tener
Las multas por no tener los elementos de seguridad pueder ser desde $54.000 hasta $180.000

Tipo de matafuego

En el mercado de reposición y casas de repuestos, un matafuego reglamentario de 1 kg, para vehículos de hasta 1.500 kg de peso en orden de marcha tiene un costo aproximado a los $36.000. La carga se puede verificar en el medidor que tiene cada matafuego en la parte superior y es recomendable hacer una recarga anual, cuyo costo oscila entre los $10.000 y los $15.000. El envase de un matafuego en buen estado de conservación tiene una vida útil de 20 años.

El matafuego debe estar ubicado en el interior del automóvil, al alcance de la mano del conductor. Habitualmente se lo coloca en el piso de la butaca delantera derecha, que es el lugar de más fácil acceso en caso que en el vehículo sólo viaje el conductor. No es recomendable guardar el matafuego en el baúl y mucho menos en el fondo, oculto detrás de todo el equipaje, ya que una intervención urgente no será posible sin aumentar el riesgo.

Un matafuego de 1 kg
Un matafuego de 1 kg de carga tiene un precio aproximado de $36.000

La Ley nacional de tránsito establece dos categorías de vehículos con sus correspondientes normativas de capacidad del matafuego:

Los vehículos de la categoría M1 (autos particulares, pick-ups y utilitarios de hasta 1.500 kg) deben tener un matafuego con una capacidad mínina de 1 kg de y un potencial extintor de 3B con indicador de presión de carga.

Los vehículos de la categoría N1 (automóviles y vehículos comerciales de hasta 3.500 kg con capacidad de hasta 9 personas sentadas) deben tener como mínimo un matafuego de 2,5 kg de capacidad y potencial extintor de 5B.

El Kit completo de seguridad
El Kit completo de seguridad incluye matafuego reglamentario, chaleco reflectivo y dos balizas triangulares como mínimo

Otros elementos de seguridad

Otros elementos que son obligatorios como parte del kit de seguridad que deben tener todos los automóviles que circulen por la vía pública son el chaleco reflectivo ($4.900) y dos balizas triangulares con soporte para poder quedarse paradas por sí mismas en el piso ($6.000).

En el mercado se puede comprar el kit completo, que además de incluir el matafuego, las balizas y el chaleco, tiene un botiquín de primeros auxilios, una carta de remolque y un par de guantes de seguridad.

Ese conjunto de elementos se puede comprar por una suma entre los $60.000 y los $75.000, pero en cualquier caso, representa un costo equivalente a menos de un tanque de combustible, y mucho menos que las infracciones que se pueden recibir si una inspección en la ruta detecta esos faltantes.

