“Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie”: Caputo estalló contra el kirchnerismo por el pago de la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió contra el kirchnerismo tras recibir críticas por el préstamo REPO por USD 3.000 millones que acordó con un grupo de bancos internacionales para hacer frente al pago de deuda por más de USD 4.200 millones del próximo viernes.

“Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban. Es decir, festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo”, comentó Caputo en su cuenta oficial de X en respuesta a una cuenta de tendencias que cuestionaba la línea de financiamiento con bancos del exterior.

Acto seguido, el funcionario nacional aseguró que el gobierno libertario “terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones” de dólares. “Hoy tomamos 3.000 millones, para cancelar 4,300 millones. O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga. Un concepto que ustedes desconocen, porque siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron)”, concluyó.

En qué consiste el REPO

El Banco Central acordó un préstamo REPO de USD 3.000 millones con seis entidades financieras internacionales. El monto será otorgado por un plazo de 12 meses y a una tasa anual del 7,4%.

La tasa registrada en este acuerdo es menor que la de otras operaciones similares recientes, incluida la tomada por el Gobierno en enero de 2025 por un monto total de USD 1.000 millones al 8,8% anual y la correspondiente a junio de 2025 por USD 2.000 millones al 8,25% anual. En tanto, una colocación adicional del Bonar 2029 el 10 de diciembre conllevó una tasa anual del 9,26%.

Pese a que el Banco Central no identificó a los bancos involucrados en la operación, dentro del mercado financiero trascendieron nombres como Citi, JP Morgan, BBVA, Santander, Bank of China y Deutsche Bank como posibles participantes en el Repo.

El proceso culminó tras un anuncio del ministro de Economía, quien había adelantado la intención de captar hasta USD 7.000 millones mediante esta modalidad. Finalmente, el Gobierno recibió propuestas por USD 4.400 millones y resolvió concretar un préstamo de USD 3.000 millones, el tercero de este tipo bajo la gestión del ministro Luis Caputo.

El vencimiento del 9 de enero

Un nuevo financiamiento llega a pocas jornadas del vencimiento de deuda más relevante del año para Argentina. La próxima obligación expira el 9 de enero y representa un compromiso total de USD 4.216 millones, con la mayor parte concentrada en bonos Globales y Bonares.

En ese monto, USD 2.567 millones corresponden a los bonos Globales –divididos en USD 1.524 millones de capital y USD 1.043 millones de intereses–, mientras que a los Bonares se les adjudican USD 1.649 millones (USD 1.187 millones de capital y USD 462 millones de intereses). Una parte de la deuda, unos USD 500 millones, se encuentra en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, lo que impide su impacto sobre las reservas internacionales del Banco Central.

El mecanismo trazado permite que, aunque los recursos del REPO ingresen al Banco Central, el Tesoro pueda acceder a los dólares necesarios para afrontar el vencimiento. En paralelo, se suman otros ingresos en divisas para el país en las últimas semanas, entre ellos, las compras de dólares en el mercado, la obtención de USD 910 millones con la ampliación del Bonar 2029 y USD 700 millones procedentes de la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue.