Economía

El dólar bajó por tercer día seguido y se aleja del techo de las bandas cambiarias

La divisa mayorista cedió a $1.460 y en el Banco Nación cayó a $1.485. El Banco Central acumula compras de contado por USD 113 millones en la semana

El dólar mayorista siguió en baja pese a las compras oficiales.

Con un monto operado por USD 438,5 millones operados en el segmento de contado, el Banco Central efectuó por tercer día seguido compras de divisas, esta vez por solo USD 9 millones, el 2% del volumen ofertado, debajo del 5% que la entidad se había fijado como eventual límite diario. El BCRA anota en la semana compras totales por 113 millones de dólares.

La intervención oficial no incidió en los precios. De hecho, el dólar mayorista cedió 7,50 pesos o 0,5%, a $1.460, en la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio oficial, que redujo a solo cinco pesos la suba de enero.

El Banco Central informó que la banda superior del régimen cambiario vigente se situó en los $1.535,13, lo que dejó al dólar mayorista a 75,13 pesos o 5,1% de ese umbral.

Las reservas internacionales brutas del BCRA ganaron USD 53 millones, a USD 44.240 millones, el stock más alto desde el 6 de enero de 2023.

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.485 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Central indicó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.485,21 para la venta y $1.434,28 para la compra.

“Las compras del BCRA vienen siendo bienvenidas por los operadores, más cuando dicho proceso se está llevando adelante sin alterar la calma del dólar mayorista. Que se pueda avanzar sostenidamente en la acumulación de reservas contribuiría a avanzar -más aceleradamente- en la convergencia del costo de financiamiento con la región”, consideró el economista Gustavo Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, destacó el “contexto de mayor calma cambiaria pero con el tipo de cambio aún próximo al techo de la banda. Con estos valores, el tipo de cambio mayorista quedó a apenas 4,5% del techo de la banda, que desde enero comenzó a ajustarse por inflación. En el mercado de futuros, los contratos mostraron un comportamiento mixto”.

“En la coyuntura actual, el mercado está siguiendo de cerca tres variables especialmente sensibles: el comportamiento del dólar oficial, para evaluar si persiste la presión alcista tras el anuncio del nuevo esquema de bandas cambiarias; las compras de divisas por parte del Tesoro, que resultan clave para anticipar si efectivamente comenzará a recomponerse el nivel de reservas; y la tasa de corto plazo, que funciona como termómetro de la liquidez sistémica y del grado de tensión en el mercado monetario”, explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

Los contratos de dólar futuro registraron descensos en un rango de 0,1% a 0,3%, con negocios por el equivalente a USD 728,3 millones. Las posturas más negociadas, para fin de enero, cedieron 3,50 pesos o 0,2%, a 1.486,50 pesos.

Los analistas de Max Capital observaron un incremento del interés abierto en el mercado de futuros, “lo que sugiere que el Banco Central habría vendido contratos futuros e instrumentos dólar-linked para aliviar las presiones cambiarias y compensar el impacto de sus compras de dólares".

Un sondeo entre analistas realizado por Reuters estima que el dólar finalizará el año con una caída del 13,7% a 1.700 pesos.

El dólar blue revirtió el avance de la mañana, cuando llegó a ser negociado a $1.525, y sobre el cierre pasó a una baja de cinco pesos 0,3%, a $1.515 para la venta.

La plaza financiera recibió por la mañana el importante anuncio del Banco Central acerca de la concreción de un REPO (préstamo garantizado con bonos) con bancos internacionales por 3.000 millones de dólares, que despejó las dudas sobre el pago de vencimientos de deuda de esta semana.

El Tesoro nacional deberá abonar el viernes un vencimiento de deuda por unos USD 4.300 millones y enfrenta vencimientos por más de USD 10.000 millones en el primer semestre del año, señalan analistas.

“El momento elegido para la operación (de REPO) no es casual. El año 2026 presenta un perfil de vencimientos exigente: la Argentina enfrenta compromisos por cerca de 19.500 millones de dólares, con pagos relevantes concentrados en el arranque del año. En ese marco, reforzar las reservas no solo cumple un rol contable, sino que actúa como ancla de expectativas para los inversores”, comentó la economista Yanina Lojo, de la Consultora Lojo.

“La disponibilidad de divisas es una de las variables que el mercado sigue de cerca para evaluar la capacidad de pago y la estabilidad financiera y, en ese sentido, el REPO aporta previsibilidad y reduce tensiones en un calendario que, por sí solo, podría generar ruido”, agregó.

“Las últimas licitaciones (de deuda de corto plazo en pesos) con promedios de renovación más elevados y menores tasas también son una noticia positiva para un mercado que se había acostumbrado a una ‘duration’ muy corta y a tasas muy elevadas en gran parte del 2025”, reportó, por su parte, la consulta CMA.

El Tesoro realizará este miércoles una operación de canje de la letra dólar linked, con el objetivo de que el roll over de los instrumentos se realice con menor incertidumbre.

