Economía

Dólares “cara chica”: cómo hacer para cambiarlos en los bancos

El Banco Central eliminó los plazos para presentar los billetes antiguos o deteriorados en las entidades. Qué requisitos deben cumplir

Guardar
El BCRA eliminó el plazo
El BCRA eliminó el plazo para presentar billetes de dólares "cara chica" en los bancos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió mantener sin plazo definido la autorización para que los bancos reciban y cambien dólares estadounidenses en mal estado, manchados o de diseños antiguos, conocidos como “cara chica”. Con esta extensión, los usuarios pueden seguir entregando este tipo de billetes en las entidades financieras, que los remiten sin restricciones relacionadas con el estado físico o la antigüedad del diseño.

A través de la Comunicación “A” 8352, publicada a principios de noviembre del año anterior, el BCRA eliminó la fecha tope del 31/12/2025 que estaba vigente hasta ese momento. “Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205, permaneciendo vigentes las disposiciones sobre la Recepción de Depósitos de Billetes Dólares Estadounidenses en los términos establecidos”, señala el comunicado oficial.

Cabe destacar que este mecanismo permite que los bancos argentinos acepten dólares “cara chica” o en mal estado y los transfieran al BCRA. Luego, estos billetes se envían a Estados Unidos para su destrucción y se importan nuevos ejemplares como reemplazo.

Con este sistema, el organismo dirigido por Santiago Bausili asume el papel de intermediario y facilita el recambio para los bancos locales, en lugar de limitarse solo al suministro de dólares. El servicio, que es gratuito para las entidades participantes, reemplaza gestiones que antes se realizaban a través de bancos internacionales privados, lo que implicaba costos adicionales.

Los dólares "cara chica" fueron
Los dólares "cara chica" fueron emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos hasta 1996.

Cómo cambiar los “dólares cara chica”

Para quienes deseen cambiar sus billetes, los pasos a seguir son:

  • Consultar con el banco: Se recomienda a los clientes verificar si su banco forma parte del programa antes de iniciar el trámite. Si la respuesta es negativa, existen alternativas como el Banco Nación y algunas entidades provinciales que sí participan.
  • Entrega de los billetes: Una vez confirmada la adhesión del banco, los clientes pueden depositar los billetes en la ventanilla. La revisión se limita a comprobar la autenticidad y verificar que cumplan con los criterios mínimos de integridad definidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. Por ejemplo, no se aceptan billetes si más del 40% está inutilizable o falta.
  • Opciones después del depósito: Tras la entrega, se puede optar por dejar los fondos en una cuenta bancaria o retirarlos en billetes de series más recientes. Cada banco establece las condiciones y el plazo para la entrega de los nuevos billetes.

Respecto de la implementación, el Banco Central adoptó este esquema en agosto del año pasado, como parte de medidas para facilitar la regularización de activos. Quienes presentaban dólares no declarados estaban obligados a incorporarlos al programa de exteriorización, que finalizó el 8 de noviembre.

Impacto de la extensión indefinida para bancos y usuarios

La extensión por tiempo indefinido facilita el recambio para más personas, ya que cada banco decide voluntariamente si participa. Se aconseja consultar previamente con la entidad; si no participa, pueden considerarse alternativas en bancos públicos o provinciales adheridos. Además, todos los billetes presentados serán evaluados únicamente bajo los requisitos mínimos de la Reserva Federal, lo que habilita el depósito y recambio de billetes con deterioros leves.

El BCRA habilitó a los
El BCRA habilitó a los bancos públicos y privados a aceptar los dólares "cara chica". REUTERS/Enrique Marcarian

La eliminación de la fecha límite amplía la aceptación de diferentes tipos de billetes y simplifica el recambio para bancos y usuarios que poseen dólares fuera de circulación habitual. Esto también incentiva la participación de más entidades y contribuye a regularizar el dinero físico en dólares dentro del sistema financiero argentino.

Condiciones para cambiar billetes

  • Cada billete incluido en el depósito debe tener más del 50% de su superficie y permitir la identificación de la denominación y las medidas de seguridad.
  • Los billetes deben ser contados pieza por pieza y su autenticidad debe verificarse antes del depósito.
  • Los billetes no aptos, por sus condiciones físicas (rotos, sucios, desgastados o desfigurados), deben incluirse en los depósitos regulares.
  • Es necesario que los billetes estén enderezados y con bordes y esquinas alineados.

Restricciones

  • No se admite que los cientos contengan subcientos (fajas de goma o clips que subdividan los billetes en el ciento).
  • Los billetes mutilados no serán aceptados y no deben mezclarse con depósitos de billetes aptos o no aptos.

Temas Relacionados

DólaresCara chicaBanco CentralBCRADólares cara chicaReserva FederalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo funciona la nueva web del Gobierno para tramitar los subsidios a la luz y al gas: quiénes pueden pedirlos

La Secretaría de Energía puso a disposición una página para que los usuarios puedan consultar el estado de sus cuentas o realizar reclamos

Cómo funciona la nueva web

Cómo es el plan del Gobierno para pagar los USD 4.200 millones que vencen el próximo viernes

El ingreso por la concesión de represas del Comahue y el préstamo Repo con bancos internacionales completarán las necesidades del Tesoro para cumplir con los bonistas

Cómo es el plan del

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 1

El esquema de ANSES establece fechas precisas, montos ajustados y refuerzos para cada grupo, con alcance para miles de beneficiarios en todo el país

ANSES: cuándo cobro en enero

El mercado operó con dudas a la espera de la confirmación sobre el pago del vencimiento de deuda del viernes

A contramano del escenario internacional, la bolsa local se movió con cautela. El pago de los USD 4.200 millones concentra la atención de los inversores. La opción que utilizaría el equipo económico para cubrir los compromisos

El mercado operó con dudas

ABL gratuito para jubilados de CABA: cuáles son los requisitos y cómo se hace el trámite en 2026

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP) permite a jubilados y pensionados solicitar la exención total del impuesto para su vivienda única

ABL gratuito para jubilados de
DEPORTES
La postura de River Plate

La postura de River Plate frente al interés del Genoa por Lucas Martínez Quarta

El contundente apoyo del director de Alpine para Franco Colapinto de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

TELESHOW
Sabrina Rojas, entre el alivio

Sabrina Rojas, entre el alivio y la ironía tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “Me pedía disculpas”

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

INFOBAE AMÉRICA

El Observatorio Cubano de DDHH

El Observatorio Cubano de DDHH denunció más de 3.000 acciones represivas contra la población civil en 2025

El Ejército israelí abatió a dos terroristas de Hezbollah en un nuevo operativo en el sur de Líbano

Temporada a tope en Uruguay: cerca de 100 mil ingresos en enero y altos índices de ocupación en Punta del Este

Los días de dos futbolistas uruguayos en Venezuela durante la captura de Maduro: tensión e incertidumbre

La sufrida economía cubana está ahora en caída libre