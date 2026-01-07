Cómo es el plan del Gobierno para pagar los USD 4.200 millones que vencen el próximo viernes

El Ministerio de Economía de Argentina debe afrontar el pago de capital e intereses de los bonos en dólares. REUTERS/Irina Dambrauskas

En la recta final para el pago del vencimiento de deuda por USD 4.200 millones que debe afrontar el próximo viernes 9, el Gobierno comenzó a cerrar las cuentas para cancelar ese compromiso a tiempo, algo que los mercados y los analistas dan por descontado que sucederá.

Ayer se oficializó un ingreso importante para cumplir con ese objetivo. Las reservas del Banco Central aumentaron USD 787 millones. Más allá de las compras en el mercado cambiario por USD 83 millones que informó la entidad, el dato confirmó el ingreso de cerca de USD 700 millones girados por empresas que firmaron los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue.

Sumado a ese ingreso, el ministerio de Economía confía en cerrar sus números con la concreción de un préstamo Repo con un grupo de bancos internacionales por una suma entre USD 1.500 y USD 2.000 millones. Hasta el momento no hubo información oficial acerca de ese monto, más allá de que semanas atrás el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, señaló que los bancos habían ofrecido hasta USD 7.000 millones. El ingreso de las represas redujo la necesidad del Tesoro en el marco de su negociación con las entidades financieras internacionales.

A ese escenario deben añadirse las compras que el Tesoro realizó en el mercado durante los últimos días, a los efectos de completar el pago a los bonistas privados. Los depósitos en dólares del Tesoro, según datos del BCRA, al 30 de diciembre sumaban USD 1.969,86 millones.

Giro de fondos al exterior

Caputo debe contar con más de la mitad de los USD 4.200 millones antes del jueves, porque debe realizar el giro al exterior. Según datos del Ministerio de Economía, de los USD 4.216 millones que vencen el 9 de enero, USD 2.567 millones corresponden a Globales (USD 1.524 millones a capital y USD 1.043 millones a intereses), mientras que los restantes USD 1.649 millones corresponden a Bonares (USD 1.187 millones a capital y USD 462 millones a intereses).

“Lo que se paga en el exterior (Globales en dólares y euros) se transfiere desde el BCRA a la cuenta del Agente de Pago (BNYM) el día hábil anterior al vencimiento”, explicó Ramiro Tosi, exsubsecretario de Finanzas y actual director de Suramericana Visión. Esto significa que el jueves 8 de enero, el equipo económico deberá contar con al menos USD 2.567 millones.

Las otras alternativas

El repo con bancos internacionales no es la única alternativa que barajó Caputo para conseguir los dólares faltantes. También cuenta con el swap con Estados Unidos y China, además de la posibilidad de concretar un “refinanciamiento el mismo día” de los vencimientos.

Del swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos, Argentina solo activó USD 2.534 millones (según el Exchange Stabilization Fund - ESF - del Departamento del Tesoro norteamericano), por lo que quedan disponibles USD 17.466 millones. Del swap con China quedan USD 18.291 millones.

La opción del ‘refinanciamiento el mismo día’ dio lugar a versiones sobre una nueva colocación en el mercado de capitales o incluso en el internacional. Esto llevó a Luis Caputo a aclarar esa posibilidad. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, respondió Caputo en su cuenta de X ante la consulta de un seguidor. Minutos después, Milei reposteó la afirmación del ministro, en señal de respaldo político a la estrategia oficial.

Luego el funcionario planteó, en respuesta a otra consulta, que “es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este período de crecimiento sea de largo plazo”.