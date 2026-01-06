Pese al auge de los SUV, las camionetas no pierden espacio: en 2025 se vendieron 12% más

La venta de camionetas argentinas creció en 2025 un 12%, pero entre todos los segmentos esa suba alcanzó el 28% anual REUTERS/Mike Blake/File Photo

La industria automotriz argentina vive una era de transformación plena, por la cual pasará en poco tiempo de ser un fabricante de todo tipo de automóviles a convertirse en un productor de vehículos utilitarios livianos que le permita competir en mejores condiciones en el mercado de exportación.

Pero más allá de vender más pick-up que autos o SUV en los principales países de la región, el mercado argentino es tradicionalmente un gran consumidor de este tipo de vehículos también, lo que ha llevado a decir que la Argentina es un “país pickapero”.

Actualmente,. se fabrican en plantas nacionales 5 pick-ups de una tonelada, las conocidas “medianas” con chasis y motor turbodiésel: Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Fiat Titano y RAM Dakota.

La transformación de la industria argentina

A comienzos de 2025 también eran cinco, con las tres primeras que siempre se mantuvieron a las que se sumaban Nissan Frontier y Renault Alaskan. En mayo Stellantis empezó la producción local de Fiat Titano llevando el número a seis marcas distintas, pero en octubre se discontinuaron Frontier y Alaskan por lo que el nuúmero bajó a cuatro. En noviembre, con el inicio de la producción de RAM Dakota, se recuperaron las cinco marcas de pick-up nacionales.

Aun así, la venta de camionetas nacionales subió en 2025 un 12%, al pasar de 79.765 a 88.804 unidades en un año. Si bien el número es bajo en comparación con el crecimiento de todo el mercado automotor, que alcanzó el 47,8%, el crecimiento de la oferta de pick-up compactas y Full Size importadas y el aumento de participación de Chevrolet S10 (167%) y Mitsubishi L200 (156%), también importadas de Brasil, convierten ese 12% en un 28% total entre los tres tamaños de camionetas. En 2024 se patentaron 102.531 camionetas y en 2025 ese número subió a 131.559 unidades.

Lo que sí está ocurriendo es que ante una oferta mayor de vehículos compactos, pero especialmente de SUV, la categoría de pick-ups perdió parte de su cuota total del mercado automotor argentino, que pasó de tener un 24,7% en 2024 a un 21,4% apenas un año después.

Toyota Hilux volvió a ser la pick-up más vendida en Argentina por 20mo año consecutivo.

Cómo le fue a cada marca

En números, en 2024 se habían vendido 28.988 Toyota Hilux, que representaban el 7,4% del mercado. Esa cifra en 2025 pasó a ser de 30.768, un crecimiento del 6,1%, pero la participación en el mercado bajó al 5,3%.

Ford Ranger había patentado un año atrás 22.994 camionetas que equivalían al 5,9% del total del mercado. Pero en 2025 fueron 24.976, una suba del 8,6%, que sin embargo representan el 4,3%.

Finalmente, la Volkswagen Amarok tuvo ventas por 18.390 unidades en 2024, un 4,7% del total de vehículos 0 km, que para 2025 se convirtieron en 23.612, con una notable suba del 28,4% y una cuota del 4,1% que la deja como la camioneta que más creció en el último año.

La Volkswagen Amarok quedó tercera detrás de Hilux y Ranger, pero fue la que más aumentó sus ventas en 2025

Aunque Frontier y Alaskan cayeron en sus números de 2024 a 2025, esa caída fue relativamente baja. La camioneta de Nissan, que continuará en el mercado como un vehículo importado desde México bajó un 4% en un año, mientras que la pick-up de Renault, que ya no se fabrica en ningún mercado del mundo, perdió un 22% en relación a 2024.

La llegada de los dos modelos de Stellantis la compensó, ya que superó en volumen las ventas que se habían perdido. Titano vendió un total de 1.372 camionetas en seis meses de comercialización en Argentina, mientras que RAM Dakota, que se puso a la venta a mediados de diciembre solo colocó 12 unidades simbólicas, ya que su año empezará realmente en 2026.

La proyección para este año indica que más allá de las ventas en aumento que se pronostican, el volumen total debería subir por el lógico crecimiento de Titano y Dakota, y por la llegada de la nueva Nissan Frontier mexicana y de Renault Niágara en el segundo semestre del año.