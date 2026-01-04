Economía

El vice de Caputo dijo que Brooks, un economista de EEUU crítico de la política cambiaria oficial, está “100%” equivocado

José Luis Daza consideró que Robin Brooks, analista de un centro de estudios de Washington, no entiende la economía argentina. Estimó que los argentinos tienen USD 600.000 millones entre “dólares del colchón” y en el exterior. Polémica en torno de la política cambiaria en ese contexto

Guardar

José Luis Daza, secretario de Política Económica y virtual viceministro del equipo que encabeza Luis Caputo, se hartó de las críticas de Robin Brooks, un persistente impugnador de la política económica del gobierno de Javier Milei y, en particular, de la política cambiaria.

En las últimas horas, Daza, que tiene nacionalidad chilena y argentina y es señalado como posible ministro de Economía del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, consideró un posteo de Brooks la gota que rebasó el vaso y le respondió diciendo que la interpretación que tiene de la economía argentina es “100% incorrecta” y que la realidad “es precisamente lo opuesto de lo que planteás”.

El núcleo del desacuerdo es la política cambiaria. El sábado Brooks, investigador de la Brookings Institution, un think tank bipartidario de Washington, posteó en X que a la “elite en la Argentina” le gusta la política cambiaria de anclar el precio del dólar “porque tienen un montón de riqueza financiera y de otro tipo que perdería valor si esa política es abandonada”. Se trata, subrayó, “de una política para pocos a expensas de muchos; el PBI de la Argentina está aplastado por esa locura”.

Daza no soportó el nuevo dardo y respondió por X que si bien conoce de hace muchos años a Brooks como “un economista serio”, su reciente comentario lo impulsó a responder, cosa que no había hecho hasta ahora, explicó, porque los posteos de su viejo conocido tenían “poca información sustantiva”. No obstante, señaló, “el último va demasiado lejos y revela un serio malentendido acerca de la realidad económica de la Argentina”.

infografia

El vice de Caputo explicó que la economía argentina es “una de las más dolarizadas del mundo”. Casi toda la riqueza, explicó, está dolarizada, el dólar sirve como unidad de cuenta para formas ilíquidas de riqueza, mientras el peso tiene “un rol muy limitado, casi exclusivamente para propósitos transaccionales”. De hecho, precisó, la base monetaria representa menos del 4,5% del PBI argentino, “uno de los ratios más bajos del mundo”. Por otro lado, citó, “los argentinos tienen aproximadamente USD 200.000 millones en dólares billete”, los llamados “dólares del colchón”, y tendrían otros USD 400.000 millones en el exterior. Hasta ahora, nunca se había calculado semejante nivel de dolarización por parte de los residentes argentinos.

Dólares del colchón y dólares en el exterior

“Los sectores más ricos de la sociedad están completamente dolarizados, periódicamente convierten dólares a pesos solo para cubrir sus expensas diarias y prácticamente no tienen posiciones en pesos”, explicó Daza. En ese marco, prosiguió, “las depreciaciones del peso generan masivas transferencias de riqueza desde los asalariados hacia los ricos; erosionan los salarios reales y profundizan la pobreza entre los más vulnerables. Las devaluaciones benefician masivamente a los ricos a expensas de los trabajadores asalariados sin activos”. Por eso, concluyó, “Robin, en esta instancia tu interpretación es 100% incorrecta; la realidad es precisamente lo opuesto de lo que planteás”.

Lo extraño es que Brooks, que ya sacó de las casillas a Caputo, acompañó su posteo con un análisis sobre “el costo enorme” de la política cambiaria argentina, que publicó en Brookings el 2 de noviembre, días después de la victoria del gobierno en las elecciones legislativas, incluyendo gráficos sobre la evolución del PBI y estimaciones de fuga de capitales.

Aquella vez, Brooks dijo que el impacto de esa política “se vuelve cada vez más visible ante la magnitud de la salida de capitales que se intensificó en los meses previos a las elecciones recientes”. Citaba al respecto datos del BCRA según los cuales la fuga “no solo igualó sino que superó los niveles observados durante las turbulentas jornadas de agosto de 2019”, luego de las PASO en que la fórmula Fernández-Fernández sacó 15 puntos de ventaja sobre Mauricio Macri.

infografia

Brooks afirmó entonces: “la historia muestra que una vez que los ahorros abandonan el país, se pierden para Argentina, y estas salidas masivas de fondos rara vez, o nunca, revierten su curso. El efecto inmediato de este proceso es la descapitalización del sistema financiero argentino, con consecuencias profundas y duraderas para la economía”. Y todo, explicó, por la decisión de “anclar” el peso al dólar, una medida popular y políticamente redituable a corto plazo, pero que genera una profunda distorsión porque -fundamentó- “cuando la moneda local se encuentra sobrevaluada, la incertidumbre política y económica motiva a los hogares a refugiar sus ahorros en monedas fuertes, lo cual acelera el ritmo de la fuga de capitales”.

En cambio, consideró Brooks, “de haberse dejado flotar el peso antes de las elecciones, la salida de capitales se habría detenido, puesto que desaparecería el incentivo para adelantar una devaluación”. En cambio, afirmó, sostener la paridad por razones políticas es la causa directa de la fuga de capitales”. Brooks calificó la persistente preferencia de la política económica argentina por anclar el valor del peso al dólar como “una fijación casi patológica” que distrae la atención de las soluciones posibles y priva al país del ingreso de capitales, lo que más necesita para combatir su recurrente escasez de divisas”.

Habrá que ver qué informe publica ahora Brooks y qué polémica genera dentro de un par de meses.

Temas Relacionados

Robin BrooksJosé Luis DazaDolarizaciónDólarPolítica cambiariaDevaluaciónFuga de capitalesEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El gran desafío de la industria automotriz argentina en 2026: aumentar las exportaciones de autos

Mientras las importaciones crecieron 97% y las ventas de autos argentinos solo 7,5%, las colocaciones en el exterior fueron menores a las de 2024. La transformación hacia vehículos comerciales y los impuestos son determinantes

El gran desafío de la

Lorenzo Sigaut Gravina: “El PBI crecería un 3% en 2026, pero sin creación significativa de empleos de calidad”

El economista socio-director de la consultora Equilibra, analizó en diálogo con Infobae las expectativas y desafíos para el año. Inquieta una economía más abierta con tipo de cambio poco competitivo

Lorenzo Sigaut Gravina: “El PBI

Ley de Inocencia Fiscal: por qué los bancos no esperan que los “dólares del colchón” vuelvan a la economía formal

Las reglamentaciones pendientes de la norma que sancionó el Congreso son la clave. El sistema financiero quiere certezas, más allá del apuro del Gobierno

Ley de Inocencia Fiscal: por

El consumo arranca 2026 condicionado por la falta de crédito, los salarios y la cautela: qué puede cambiar en el año

Tras un período marcado por tasas de interés elevadas, decisiones postergadas y señales dispares entre sectores, el mercado interno enfrenta un escenario atravesado por restricciones estructurales, heterogeneidad social y reordenamiento de los hábitos de gasto

El consumo arranca 2026 condicionado

La caída de Maduro tendrá un impacto directo para la economía argentina: Vaca Muerta, inflación y bonos

Una caída adicional del barril de petróleo, que ya cotizaba abajo de USD 60, es negativa para la generación de dólares e inversiones en el país, pero una transición democrática en Venezuela favorecería en general a la región y ayudaría a reducir el riesgo país

La caída de Maduro tendrá
DEPORTES
Crece la expectativa por el

Crece la expectativa por el nuevo Alpine que manejará Colapinto en la F1: “Luz al final del túnel”

La millonaria oferta que planea una figura del fútbol para comprar un reconocido club de Europa

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

El violento choque “cara a cara” entre dos jugadores en un partido de la NBA que generó preocupación

TELESHOW
Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron las compras familiares en Punta del Este: fotos exclusivas

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

Gustavo Bermúdez regresa a los escenarios en Mar del Plata después de 30 años: “Como si fuera ayer”

INFOBAE AMÉRICA

El resurgimiento del mercado del

El resurgimiento del mercado del arte global: Christie’s y Sotheby’s anticipan un nuevo ciclo de expansión

Ucrania bajo fuego: Rusia intensificó su ofensiva con 2.000 drones y misiles en siete días

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”

El presidente de Corea del Sur inicia una visita de Estado a China en medio de las crecientes tensiones regionales

Una extraña baba rosada apareció en playas de Tasmania y genera preocupación entre científicos por su posible impacto ambiental