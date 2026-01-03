Economía

Compras más baratas: cómo funcionan los descuentos para jubilados y pensionados

Los beneficiarios pueden acceder a rebajas y reintegros automáticos en supermercados, farmacias y comercios de todo el país. Canales bancarios, acumulaciones y topes

Desde hace varias semanas, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden aprovechar un régimen de descuentos y reintegros en sus compras habituales. La iniciativa, que comenzó a aplicarse progresivamente en octubre de 2025, se mantiene vigente y ampliada con nuevas alianzas entre la Anses, entidades bancarias y grandes cadenas comerciales.

Esta política social forma parte del Programa de Beneficios Capital Humano –Anses, que busca mejorar el poder de compra de los adultos mayores mediante rebajas automáticas y reintegros en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país. Para acceder no hace falta un trámite especial: los descuentos se aplican directamente al pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión, y en muchos casos también con crédito o pago digital.

Cómo funcionan los descuentos

Los beneficios se estructuran en varios niveles según la entidad bancaria y el comercio:

<b>Convenios con bancos adheridos</b>

  • Banco Supervielle ofrece rebajas del 20% en compras con débito (tope de $25.000) y del 20% con pago QR (tope de $15.000). Si se combinan ambos medios, pueden alcanzarse reintegros de hasta $40.000 los martes en supermercados seleccionados. Además, en ciertas cadenas este banco da 25% de descuento sin tope.
  • En farmacias adheridas, con Supervielle se puede obtener hasta 50% de descuento, con topes individuales y combinados que llegan a $12.000, y 3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito.
  • Banco de la Nación Argentina (BNA) brinda un 5% de reintegro en supermercados líderes al pagar con la app BNA+ MODO, con un límite mensual de $20.000.
  • Banco Galicia mantiene beneficios de hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés tanto con débito como con crédito, con topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Además, sus cuentas remuneradas ofrecen intereses diarios sobre los saldos.

Estos programas combinados permiten a muchos jubilados y pensionados ahorrar cada mes en las compras esenciales, siempre y cuando utilicen las tarjetas y plataformas asociadas a los beneficios y promociones.

Para acceder a los
Para acceder a los beneficios, los jubilados y pensionados deben cobrar sus haberes a través de un banco que participa del programa (Reuters)

Rebajas directas en supermercados y comercios

Además de los incentivos bancarios, las principales cadenas adheridas aplican descuentos al instante:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros y 20% en productos de perfumería y limpieza, sin tope.
  • Coto y La Anónima: 10% de rebaja en todos los productos, sin límite de tope.
  • Josimar: 15% de descuento general, sin tope.
  • Carrefour: 10% de descuento con un tope de $35.000 por transacción.
  • Día: 10% de rebaja con un tope de $2.000 por operación, que sí puede acumularse con otras promociones.
  • Chango Más: 10% de descuento con límite de $15.000 por compra.

Estos descuentos se aplican directamente sobre el total de la compra y, en la mayoría de los casos, no requieren inscripción ni cupón adicional.

Quiénes pueden acceder y qué se necesita

Se accede a estos beneficios si el jubilado o pensionado cobra sus haberes a través de un banco que participa del programa y paga con la tarjeta vinculada a esa cuenta. Esto significa que, si bien hay miles de comercios disponibles, el acceso efectivo depende de la entidad financiera donde se recibe la prestación.

La posibilidad de combinar promociones bancarias con rebajas directas en supermercados y farmacias permite reducir el gasto en compras básicas y mejorar la capacidad de consumo de jubilados y pensionados.

En ese sentido, el esquema de beneficios apunta a consolidarse como una política de acompañamiento permanente. Con descuentos que ya forman parte de la rutina de compra, el programa busca sostener el consumo básico y ofrecer previsibilidad a los beneficiarios.

