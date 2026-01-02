Por baja de retenciones y de impuestos, la recaudación tributaria cayó en diciembre por quinto mes consecutivo

El crecimiento en la producción y venta de bienes durables, sobre todo automotores, viviendas y motos, lo que contribuyó a sostener la recaudación de IVA-DGI

Diciembre cerró con un nuevo aumento nominal de la recaudación tributaria del 27%, donde la baja de las retenciones sobre las exportaciones de la economía pampeana y la eliminación para las producciones regionales, junto al impulso de las importaciones -en un contexto de crecimiento del PBI cercano al 5% en 2025- determinaron caídas nominales en los ingresos por Ganancias e IVA de Aduana.

A pesar de la debilidad persistente en el consumo masivo de bienes perecederos, como los alimentos, se mantuvo el crecimiento en la producción y venta de bienes durables, sobre todo automotores, viviendas y motos, lo que contribuyó a sostener la recaudación de IVA-DGI cercana al ritmo de la inflación.

La Administración de la Seguridad Social también reflejó el impacto del aumento nominal y real de los salarios en el sector registrado, así como la regularización de pagos por parte de quienes adhirieron a planes de facilidades, aumentó 29,5 por ciento.

ARCA informó que en diciembre las tres fuentes de ingresos tributarios -DGI, Aduana y Anses- recaudaron en conjunto $16,5 billones, lo que implica una suba del 27% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los precios aumentaron 31,4% en el mismo período.

El análisis de los técnicos de ARCA destaca que “la variación interanual del último mes continuó viéndose afectada por la suspensión de derechos de exportación y reducción de aranceles”.

Se redujeron las alícuotas de derechos mediante Decreto 877/2025, a partir del 12 de diciembre. Las modificaciones principales sucedieron en:

porotos de soja de 26% a 24%

aceite y pellets de soja de 24,5% a 22,5%

trigo y cebada de 9,5% a 7,5%

maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%

girasol de 5,5% a 4,5%

“En el IVA Aduanero incidió positivamente incremento del tipo de cambio, en tanto atenuó la variación interanual la derogación a partir de marzo 2025 de la suspensión de los certificados de exclusión. En el año anterior los mismos se encontraban suspendidos por lo que la recaudación de las percepciones aduaneras se veía incrementada”, informó ARCA.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante diciembre las empresas del sector liquidaron operaciones por USD 1.015 millones, lo que representa un aumento del 33% respecto a noviembre de 2025, y acumuló un incremento del 25% en comparación con el año previo, totalizando USD 6.250 millones.

Ciara-CEC destacó en el informe de cierre de 2025: “Diciembre se caracterizó por el inicio de los embarques de trigo y cebada, así como por la continuidad de las exportaciones de soja y productos industrializados de la soja derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación). El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”.

El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible (Ciara-Cec)

Las entidades agregaron: “El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de los granos y hasta 90 días en el de los aceites y harinas proteicas”.

Resultado del año

En el año los recursos tributarios totalizaron $183,1 billones, con un aumento nominal de 39,4%, por debajo de la inflación promedio de 2025 que se ubicó en torno de 46,8%: cayó 5% en valores reales.

ARCA estimó: “Sin los cambios tributarios dispuestos en 2024 y 2025 la variación interanual habría sido cercana al 50%”, equivalente a un crecimiento ajustado por inflación de 2,2 por ciento.

ARCA estimó: “Sin los cambios tributarios dispuestos en 2024 y 2025 la variación interanual habría sido cercana al 50%”, equivalente a un crecimiento ajustado por inflación de 2,2 por ciento

Giros a provincias

“Las transferencias automáticas a provincias y CABA cerraron 2025 con una suba real interanual del 2,6% en diciembre”, estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

En diciembre de 2025, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,6 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 2,6%. Por su parte, la coparticipación -es decir, las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones- habría sido prácticamente igual en términos reales a la de diciembre de 2024.

En diciembre de 2025, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,7 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones

“Considerando la evolución individual de los envíos totales a las jurisdicciones, se observa que en algunos casos la variación real fue positiva y en otros negativa, con una amplitud de 10,4 puntos porcentuales, entre Santa Cruz (-1,6%) que fue la jurisdicción con mayor caída y Salta (+8,8%), la de mayor suba”, resaltó Iaraf.

Según el informe de la entidad que dirige Nadín Argañaraz, con datos de la Dirección Nacional de Administraciones Provinciales (DNAP), “el principal factor explicativo de este comportamiento diferencial se debe a que las compensaciones por el Consenso Fiscal tuvieron un fuerte incremento en diciembre para 12 de las 24 jurisdicciones. Las jurisdicciones con mayor suba en el mes fueron Salta, Misiones, Mendoza, Neuquén y Corrientes. Mientras que las de mayor baja fueron Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y San Luis”.

En el acumulado de 2025, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones sumaron $59,9 billones y registraron un aumento del 43%, que se traduciría en una suba real del 1,6% al descontar la inflación del período.

Al analizar el desempeño entre jurisdicciones, se observa que Salta, Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Neuquén y Corrientes tuvieron un incremento real interanual superior al promedio de las 24 jurisdicciones. El principal elemento que impulsó este diferencial respecto a las demás jurisdicciones se debe al significativo incremento real interanual de los envíos por compensaciones del 80% y a la elevada participación de estas provincias en dichos envíos. Por otro lado, entre las jurisdicciones con variaciones por debajo del promedio, las de menor desempeño fueron La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Santa Cruz.