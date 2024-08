Cómo anotarse en el registro para no perder los subsidios a la energía y hasta cuándo hay tiempo

Los usuarios que quieran acceder al beneficio podrán inscribirse a través de la solapa "subsidios" del sitio web argentina.gob.ar

Ya queda menos de una semana para que los usuarios residenciales de luz y de gas natural por redes que tienen tarifa social se anoten en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). El trámite puede realizarse hasta el 4 de septiembre y es indispensable para evitar perder la subvención y pagar más caras las tarifas de ambos servicios públicos a partir del mes próximo.

No es necesario que los hogares que ya hicieron el empadronamiento se vuelvan a inscribir, a menos que quieran actualizar sus datos, pero nunca está de más verificar que el registro se haya realizado correctamente.

¿Qué necesito para anotarme en el RASE?

El usuario residencial encargado deberá completar una declaración jurada y, en caso de que ya haya realizado el trámite, la persona puede actualizar la información. Antes de empezar es importante tener a mano:

El nombre de la Prestadora del servicio, el número de medidor y el número de Cliente tal como se encuentran en la factura.

El último ejemplar del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

El ingreso de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tener a mano el número de registro.

Paso a paso para registrarse y no perder el subsidio

Para anotarse en el organismo, el primer paso es ingresar a la página www.argentina.gob.ar/subsidios o a través de la aplicación Mi Argentina a la solapa “inscribirse al RASE”.

Una vez dentro, se debe aceptar que “la información suministrada tiene carácter de declaración jurada”.

Posteriormente se deben cargar los datos personales, laborales y económicos. Presionar siguiente.

El siguiente paso consiste en ingresar los datos de las facturas como se incluyen en la factura sin guiones, barras ni letras. Solo incluir el servicio para el que se pide el subsidio.

Subir los datos de la composición del hogar.

Luego de finalizar, el usuario recibirá un mail con la confirmación de que fue realizado con éxito el trámite.

Quienes no se anoten en el RASE o no tengan los requisitos para seguir recibiendo subsidios, sufrirán fuertes subas de tarifas en septiembre (Télam)

Quién puede solicitar el beneficio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó recientemente que la Canasta Básica Total (CBT), parámetro utilizado para determinar el umbral de pobreza, aumentó en julio a $900.648 para un hogar integrado por dos adultos y dos menores. Las normativas vigentes estipulan que, para poder solicitar el acceso a los subsidios, las familias deben sumar ingresos que no superen 3,5 veces el valor de una CBT. Eso significa que, actualmente, el ingreso máximo para poder ingresar al RASE es de $3.152.268.

Para aquellos hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, los ingresos mensuales totales para no pertenecer al segmento de mayores ingresos deberán ser equivalentes o menores a $3.845.766 al mes.

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, pensión o jubilación?

Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad?

Sí, aunque el beneficiario no sea el propietario del domicilio, va a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios. Si la factura no llega a nombre del inquilino, igual se puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que el beneficiario no es la persona titular.

¿Qué sucede si tengo más de un servicio de electricidad o gas a mi nombre?

En ese caso, solamente se deberán completar los datos del servicio de un solo domicilio.