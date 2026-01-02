El dólar tocó un máximo en dos meses en el debut del esquema de bandas atado a la inflación

El dólar experimentó una sensible alza en el mercado formal y también para las paridades bursátiles, en una rueda con demanda firme en el marco de la puesta en vigencia del nuevo régimen de bandas cambiarias que se ajustarán en función de la inflación.

El tipo de cambio mayorista avanzó 20 pesos o 1,4%, a $1.475 para la venta. Con el debut del esquema de bandas cambiarias que en enero aumentarán un 2,47% -con la referencia de la inflación de noviembre de 2025-, el oficial tocó su nivel más alto desde el 3 de noviembre.

El BCRA precisó que el techo de las bandas cambiarias se situó en los $1.529,03, lo que dejó al mayorista a 54,03 pesos o 3,7% de ese límite.

El billete mayorista llegó a operar en un máximo de $1.476 y versiones del mercado señalaron que se habrían producido ventas oficiales para estacionar a la divisa en $1.475, nivel al que finalmente cerró. Estos movimientos podrán inferirse del stock de depósitos en dólares del Tesoro, que son informados por el BCRA con 48 horas de rezago.

El dólar al público ganó 15 pesos o 1%, a $1.495 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre, la última sesión financiera previa a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. En Bancos el billete minorista promedió $1.492,69 para la venta.

“Con el comienzo de año entran en vigencia las modificaciones al esquema cambiario anunciadas por el BCRA el 15 de diciembre: el nuevo ritmo de las bandas cambiarias y la compra de reservas del BCRA. Respecto al primer punto, tanto el techo como el piso (irrelevante sin modificación de nivel) de la banda cambiaria se ajustarán por la inflación de noviembre de 2,5% mensual”, precisó Portfolio Personal Inversiones.

“En la primera rueda de las nuevas bandas cambiarias, el dólar mayorista arranca con un moderado reacomodamiento, un comportamiento en línea con la expectativa y donde el foco estará principalmente en el ritmo de compras oficiales. Ocurre que la mayor flexibilidad en el esquema de esta etapa apuntaría no sólo a evitar acumular en el tiempo atraso frente a la inflación, sino también a que el BCRA y el Tesoro puedan ir ganando mayor espacio para avanzar en el objetivo de acumulación de reservas”, dijo el economista Gustavo Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consideró al nuevo régimen de bandas cambiarias ajustadas por inflación “una pieza central de la estrategia del equipo económico para facilitar la acumulación de divisas sin empujar al tipo de cambio hacia el techo del esquema. El objetivo es evitar que cada compra de dólares por parte del Banco Central termine forzando una intervención vendedora para respetar los límites establecidos. En esta primera actualización, las bandas se moverán en línea con el último dato de inflación informado por el INDEC, con un rezago de dos meses. Con un IPC de noviembre del 2,5%, tanto el piso como el techo del esquema se ajustarán en esa proporción, inaugurando un mecanismo que reemplaza el ritmo fijo de actualización mensual”.

“El nuevo marco convive, sin embargo, con algunas tensiones. El Presupuesto 2026 proyecta un dólar oficial de $1.423 para diciembre próximo, con una inflación anual estimada en 10,1%. Ese valor ya quedó desactualizado frente a la cotización mayorista, que se ubica por encima de los $1.470, lo que refuerza la idea de que el esquema deberá adaptarse a una dinámica de precios más exigente que la prevista en los papeles”, puntualizó Morales.

Los dólares bursátiles también reaccionaron al alza este viernes, en un rango de 20 a 23 pesos. A falta de una hora para el cierre de la operatoria, el dólar MEP ascendía a $1.503 (+1,4%) y el “contado con liquidación”, a $1.542 (+1,2%). El “liqui” volvió a superar al dólar blue como el más caro de todos, pues este último negoció sin variantes a 1.530 pesos.

Los contratos de dólar futuro tuvieron subas generalizadas en un rango de 0,6% a 2,2%, con mayores avances en las posturas de mayor plazo. Los negocios alcanzaron al equivalente de USD 723,9 millones, según datos de A3 Mercados. Los contratos que concentraron el volumen, con vencimiento a fin de enero, subieron nueve pesos o 0,6%, a 1.505,50 pesos, debajo de los $1.564,24 previstos como techo de las bandas para el cierre del mes.

“Enero es tradicionalmente un mes estacionalmente débil para las exportaciones, y creemos que durante el mes habrá cierta presión adicional sobre el tipo de cambio, aunque marginal”, comentaron desde Max Capital.

También con el inicio de enero se dio el “primer día hábil tras el fin del período de inmovilización de las cuentas CERA, creadas en el blanqueo de 2024. La cifra precisa de los depósitos en dólares que quedan ahora libremente disponibles para girar al exterior o retirar no está disponible, pero sería inferior a USD 20.000 millones y superior a USD 10.000 millones. El Gobierno aprobó la semana pasada una ley que facilita el uso de dólares no declarados, por lo que, a nuestro juicio, el impacto neto del fin de las cuentas CERA sería acotado, aunque en principio reduciría la base de inversores locales, así como la capacidad de préstamo de los bancos marginalmente”, detallaron desde Max Capital.