Cuánto cuesta equiparse para ir a la costa y por qué es más económico que el año pasado

Sólo algunos productos tuvieron subas por encima de la inflación, Varios artículos de playa registraron aumentos moderados e incluso bajas en relación al verano de 2025

Aunque los costos siguen siendo relevantes, en la comparación con el año pasado la opción de vacacionar en el país no está tan castigada (@christian_heit)

Equiparse para ir a la costa en la temporada de verano 2026 implica hoy un gasto cercano al millón de pesos. De acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market, la canasta de verano —que incluye indumentaria, productos de cuidado personal y artículos de playa— alcanzó en diciembre de 2025 un total de $984.319 para un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores de hasta 12 años. El monto representa un aumento interanual del 12% frente a diciembre de 2024, cuando el mismo conjunto de productos costaba $882.228.

El informe, elaborado para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, releva la evolución de precios de 33 productos representativos del consumo típico en vacaciones de verano y permite identificar qué rubros concentraron los mayores aumentos y cuáles registraron subas más moderadas o incluso bajas respecto del año anterior.

Los productos que más aumentaron

Según Focus Market, la mayor parte del incremento de la canasta estuvo impulsado por productos vinculados a la indumentaria y al cuidado personal, en especial las prendas de baño y algunos artículos de uso corporal. En ese sentido, los trajes de baño aparecen entre los bienes con mayores variaciones interanuales dentro del relevamiento.

El traje de baño para mujer fue el producto con el mayor aumento del conjunto analizado, con una suba del 48% interanual. En diciembre de 2024, el precio total considerado para este ítem era de $88.700, mientras que un año después ascendió a $130.950. También se registraron incrementos significativos en otros productos de indumentaria. El traje de baño para niño mostró un aumento del 35%, al pasar de $25.950 a $35.000, mientras que el traje de baño para niña subió 23%, desde $54.300 hasta $67.000.

El traje de baño para mujer fue el producto que más aumentó, con una suba del 48% interanual

En el caso del traje de baño para hombre, el aumento fue más moderado. Según el relevamiento, el precio total pasó de $66.999 en diciembre de 2024 a $75.500 en diciembre de 2025, lo que implicó una variación interanual del 13%.

Otro de los rubros que mostró incrementos por encima del promedio general fue el de productos de cuidado personal. La crema hidratante de 400 mililitros registró una suba del 43% interanual, al pasar de $6.925 a $9.882. También aumentaron los precios de los protectores solares. El protector solar spray para niños de 200 mililitros subió 14%, mientras que el protector solar tradicional de 200 mililitros tuvo una baja del 7% en el período analizado.

“En el relevamiento de precios de productos estacionales de verano se observa que los mayores aumentos se concentraron en las prendas de baño y las cremas hidratantes, con subas que superaron el promedio general”, concluyó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Subas moderadas y bajas en artículos de playa

En contraste con estos aumentos, el informe también muestra que varios artículos típicamente asociados a la playa y al ocio tuvieron variaciones de precios muy por debajo del promedio general o incluso caídas interanuales. Entre los productos que menos aumentaron se destacan los inflables para agua, que registraron una baja del 32% interanual. En diciembre de 2024, el precio total considerado para dos inflables era de $14.400, mientras que en diciembre de 2025 descendió a $9.800.

Los toallones también mostraron una reducción en su precio. El relevamiento indica que el costo total de cuatro unidades pasó de $91.960 a $79.968, lo que implicó una caída del 13% interanual. En el mismo sentido, el insecticida aerosol de 360 centímetros cúbicos registró una baja del 10%, al pasar de $4.799 a $4.320.

Otros productos vinculados al equipamiento de playa mostraron subas acotadas. Las ojotas clásicas para adultos aumentaron 9%, mientras que las ojotas clásicas para niños registraron una variación negativa del 3%. Las reposeras para adultos subieron 7%, y las reposeras para niños tuvieron una baja del 9%. En tanto, el precio de las sombrillas se incrementó 8% interanual.

El gel protector solar aumentó 5% en el último año (AdobeStock)

Dentro del conjunto de artículos de uso general, algunos precios se mantuvieron prácticamente estables. El set de arena de siete piezas no mostró variación interanual, al igual que la conservadora de 10 litros y la crema para picaduras de 70 gramos. El gel post solar de 200 mililitros tuvo un aumento del 5%, al igual que el repelente de insectos de 170 mililitros.

Canasta más económica

Como se mencionó, la canasta total de 33 productos aumentó un 12% nominal entre 2024 y 2025. Sin embargo, cuando se toma en cuenta el avance de la inflación, se observa que la canasta de verano en realidad bajó de precio. Cabe recordar, que en los últimos doce meses el IPC avanzó 31,4%, según el último dato publicado por el Indec, correspondiente al mes de noviembre. Eso quiere decir que, en promedio, el total de precios de la economía tuvo un aumento casi 20 puntos superior a la suba registrada por la canasta de verano. En otras palabras, la canasta bajó 15% en términos reales.

Desde Focus Market señalaron que la dinámica de precios observada responde a un contexto particular del mercado. “Artículos típicamente asociados a la temporada, como accesorios para la playa, registraron incrementos muy por debajo de la inflación anual promedio en Argentina, lo que sugiere una dinámica de precios más moderada en esos segmentos”, indicó Di Pace.

En relación con el comportamiento general de los precios, Di Pace sostuvo que “la fuerte competencia en el mercado, en un contexto de ventas moderadas, está reconfigurando la formación de precios”. Y agregó: “A esto se suma el mayor ingreso de bienes importados, que amplía la oferta y establece un nuevo precio de equilibrio en el mercado local, limitando la capacidad de trasladar aumentos a los consumidores”.

De este modo, aunque la canasta de verano mostró un aumento interanual del 12%, el relevamiento evidencia comportamientos dispares entre los distintos productos que la componen, con subas concentradas en algunos rubros puntuales y variaciones mucho más contenidas —e incluso negativas— en otros artículos clave para las vacaciones en la costa.

