Alerta para la carne argentina: China fijó cupos y castigó con un arancel del 55% a las importaciones excedentes

El Ministerio de Comercio de China anunció este miércoles un arancel adicional del 55% a las importaciones de carne vacuna de Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Estados Unidos que superen las cuotas anuales definidas.

Esta medida regirá desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028. El gobierno chino justificó la decisión como una respuesta a la presión que los envíos extranjeros ejercieron sobre la industria local, en un contexto de caída de precios y sobreoferta. Según informó la agencia de noticias AFP, la decisión afecta de manera directa a los principales proveedores sudamericanos, que mantienen a China como principal destino de sus exportaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación del Ministerio de Comercio chino abarcó la carne fresca, congelada, con hueso y deshuesada. El informe concluyó que el ingreso de grandes volúmenes de carne extranjera perjudicó la competitividad de los productores nacionales. Las autoridades definieron la aplicación de estas tarifas y cupos como “medidas de protección”, con la intención de que el esquema se flexibilice de forma gradual durante los tres años previstos.

Según la disposición china, la Argentina dispone de una cuota de 511.000 toneladas anuales para ingresar con el arancel habitual del 12,5%. Si los envíos superan ese límite, se activa el arancel del 55%. Brasil recibió un cupo de 1,1 millones de toneladas, mientras que Uruguay podrá exportar hasta 324.000 toneladas por año. Australia y Estados Unidos registran límites de 200.000 y 164.000 toneladas, respectivamente.

El precio de la carne de res en el mercado chino bajó en los últimos años, en parte por el exceso de oferta y la menor demanda asociada a la desaceleración económica del país. Diversos analistas considaron que el fuerte crecimiento de las importaciones consolidó al mercado chino como destino clave para las ventas de carne de Sudamérica y Oceanía. El Ministerio de Comercio argumentó que el nuevo esquema busca “ayudar temporalmente a la industria nacional a superar las dificultades, no restringir el comercio normal de carne”.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) reportó que entre enero y noviembre de 2025 se exportaron 453.860 toneladas de carne argentina a China, cifra inferior a los máximos de ciclos previos. La cuota establecida para la Argentina se alinea con el volumen exportado este año, aunque la nueva regulación limita las posibilidades de expansión de los envíos hacia el mayor mercado mundial.

La disposición china también incluye la suspensión parcial de un acuerdo de libre comercio con Australia, en lo que respecta a la carne vacuna. El texto oficial asigna cuotas anuales a cada país proveedor y prevé un aumento ligero en los límites año tras año. El arancel del 55% se aplicará únicamente a los volúmenes que superen la cuota nacional correspondiente.

En el caso de Brasil, el tope impuesto representa una reducción respecto a los niveles exportados en los años previos. El país sudamericano superó en los últimos ciclos el millón cien mil toneladas de ventas de carne vacuna a China. Con la nueva norma, los embarques que excedan ese cupo tributarán el arancel adicional, lo que eleva el costo y reduce la competitividad de la oferta brasileña.

En tanto, la cuota anual para Uruguay se mantuvo en 324.000 toneladas. Este límite coincide con el promedio de exportaciones del país hacia China durante los últimos años, según los registros del sector. Para Australia y Estados Unidos, la cuota se fijó en 200.000 y 164.000 toneladas, una cifra que también se ajusta a los volúmenes exportados recientemente.

El comunicado del Ministerio de Comercio de China subraya que las cuotas y el arancel suponen una medida extraordinaria con vigencia temporal. Las autoridades chinas anticiparon que revisarán las cuotas y la tarifa adicional cada año, con la posibilidad de modificar los parámetros según la evolución del mercado.

Límite al crecimiento exportador

El ajuste chino coincide con una tendencia global de revisión de políticas de importación, en respuesta a la volatilidad de la demanda y el comportamiento de los precios internacionales. La fijación de límites cuantitativos y la aplicación de aranceles extraordinarios introduce una mayor previsibilidad a corto plazo, aunque condiciona las oportunidades de crecimiento para los exportadores tradicionales.

El seguimiento de los volúmenes exportados y el cumplimiento estricto de las cuotas nacionales se convierte en una prioridad para evitar la aplicación del arancel adicional. Las entidades del sector cárnico argentino y las autoridades nacionales mantienen un monitoreo constante sobre el desarrollo de la medida y sus posibles ajustes. El Ministerio de Comercio de China reiteró que la medida no pretende restringir el comercio habitual, sino acompañar a la industria local en un momento particular del ciclo económico.

La industria frigorífica argentina ajusta su planificación interna a partir de las nuevas reglas. El desafío radica en maximizar los envíos dentro de la cuota permitida y evitar penalizaciones que limiten la rentabilidad de las operaciones. La atención se centra en la evolución de la demanda china, la dinámica de los precios internacionales y la capacidad de adaptación del sector a los cambios regulatorios.