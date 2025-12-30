Nuevas bandas cambiarias: la estrategia del Tesoro que puede tensar la acumulación de reservas del Banco Central

Desde el 1 de enero el Banco Central puede comprar reservas en función de la demanda de dinero con la regla del 5% máximo del volumen diario del MUL.

El 1.º de enero arranca la nueva fase del programa económico y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tendrá permitido empezar a comprar reservas en función de la demanda de dinero y la liquidez del mercado. Sin embargo, durante la semana pasada, analistas detectaron que el Tesoro tuvo que vender divisas para controlar el tipo de cambio, lo que dejaría con poco margen de maniobra a la autoridad monetaria para acumular dólares.

Según un informe de Buenos Aires Valores S.A., para el viernes los depósitos en dólares del Tesoro se encontraban en USD 1.836 millones, tras haber realizado ventas en dólares en el mercado la semana pasada, que significaron caídas de depósitos por USD 240 millones.

“Lo que adelantan las ventas del Tesoro es que el Gobierno no quiere que el tipo de cambio se mueva. Hace compras por afuera, pero termina vendiendo en el interno para que no suba”, sostuvo el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, para quien hay una “micro banda” muy chica entre $1.450 y $1.455, que el equipo económico pretende mantener.

Así, para Menescaldi, el interrogante es cómo hará el BCRA para comprar reservas en los primeros días del 2026, cuando la oferta de dólares seguirá escasa, al menos hasta marzo-abril. “No sé si la oferta privada de financiamiento con un tipo de cambio como el actual, donde ves que hay un desequilibrio por falta de oferta, se tome una deuda ahora porque te lo van a querer liquidar. Si puede esperar, lo va a hacer”, destacó el economista.

Una postura similar compartió el titular de la consultora Analytica, Ricardo Delgado, quien remarcó que este lunes hubo fuertes ofertas del Tesoro para evitar que supere el techo de la banda (que hoy está en $1.525,58), lo que implica que el mercado todavía tiene demanda no satisfecha y está buscando un precio nuevo. “Se hace difícil en este contexto pensar que el BCRA recomponga a este nivel de precios reservas”, aseguró.

Este lunes, la versión en el mercado era que, hasta el mediodía, supuestamente ya habían vendido USD 120 millones. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía, no existió una respuesta al respecto al cierre de esta nota. Se trata de información que, al contrario de la compraventa por parte del Central, no es pública.

El inicio de la nueva fase del programa se da en un momento complejo ya que la demanda de divisas para irse de vacaciones al exterior aumenta, pese a que la dolarización preelectoral tocó niveles récord.

A partir del nuevo esquema cambiario, las intervenciones por parte del BCRA no podrán superar el 5% diario del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). “Esta flexibilidad operativa responde a la observación de que el volumen comercializado diariamente en el mercado de cambios presenta fluctuaciones muy significativas. A modo de ejemplo, en semanas recientes el volumen se redujo a un tercio, pasando de promediar USD 600 millones diarios a un monto de alrededor de USD 200 millones (neto de operaciones de pase)”, destacaron en el comunicado de la nueva fase, a la par de que se podrán realizar compras en bloque.

Operadores de mercado aseguran que las ventas del Tesoro hoy alcanzaron los USD 120 millones para el medio día.

Esta modificación en el régimen cambiario, no significa necesariamente que la inflación vaya a aumentar ni el tipo de cambio. “Que las bandas se ajusten por la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor, va a depender de la inflación, le está dando un grado de flexibilidad a las bandas. Nosotros creemos que es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante”, sostuvo Bausili en conferencia de prensa.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta vencimientos por más de USD 4.200 millones el próximo 9 de enero. Pese a las ventas de las últimas ruedas, Hacienda logró acumular casi USD 1.900 millones desde comienzos de diciembre.

En detalle, el salto de las tenencias en divisas de Economía en el Central se debió a compras estimadas en USD 630 millones, complementadas por USD 360 millones de desembolsos netos de organismos internacionales (el grueso, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID) y USD 910 millones por la colocación del BONAR 2029N.

Aunque todavía restan que ingresen los USD 700 millones por la concesión de las represas hidroeléctricas Comahue, que se firmó la semana pasada. La pregunta es cuándo ingresarán y si será antes del pago de enero. El otro interrogante es qué método utilizará Caputo para afrontar los compromisos. Además de contar con los swaps con Estados Unidos y China, un grupo de bancos internacionales ofreció hasta USD 7.000 millones en un repo. Tampoco se descarta un eventual canje de títulos o una refinanciación.