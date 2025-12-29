El fabricante de los celulares más famosos del mundo avanza hacia su propia marca de autos eléctricos

Los Foxtron 100% eléctricos fueron exhibidos en el Foxconn Annual Tech Day en Taipei, Taiwan, en el pasado mes de noviembre. REUTERS/Ann Wang

Durante los primeros años de esta década, marcada fuertemente por la aparición de electrificación en el mundo de la industria automotriz, la entrada de Apple en el mercado con su propio vehículo eléctrico fue uno de los desafíos que la compañía creada por Steve Jobs enfrentó desde las más diversas formas.

Por alguna razón o varias, pero probablemente por un estudio de mercado que hoy muestra una relentización de ventas en los países desarrollados, ni las alianzas con otros fabricantes ni sus propios proyectos avanzaron de manera sostenida, y hoy prácticamente es un tema olvidado.

Sin embargo, la compañía taiwanesa Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., popularmente Foxconn, reconocida mundialmente como la fabricante de los teléfonos iPhone de Apple, no se ha detenido en su estrategia para ingresar al sector automotriz con la creación de su propia marca de autos eléctricos. El movimiento representa un giro relevante para la empresa, que desde hace años busca ampliar su negocio y una de las maneras es ingresando a la industria de la movilidad eléctrica.

Foxconn Technology Group, con sede en Taiwán, se posiciona como el mayor fabricante global de dispositivos electrónicos, responsable de la producción de millones de teléfonos inteligentes y otros dispositivos para marcas como Apple. Su deseo de incursionar en el sector automotriz data de más de una década y media, ya que en 2010 fue la encargada de fabricar las pantallas nada menos que de la gama de vehículos eléctricos de Tesla.

La especialización en tecnología eléctrica y pantallas es uno de los capitales que Foxconn tiene para crear sus propios autos. REUTERS/Angie Teo/File Photo

Sin embargo, su foco está ahora puesto en el desarrollo y la fabricación de autos eléctricos bajo su propia marca o una derivada de su empresa madre: Foxtron.

El interés de la firma por el mercado automotor estuvo marcado por varios intentos que no se pudieron concretar. Durante la crisis financiera de Nissan, la firma taiwanesa manifestó su intención de adquirir una participación en el fabricante japonés, aunque las negociaciones no prosperaron.

En 2021, la compañía estableció su división automotriz bajo el nombre de Foxtron Vehicles, en asociación con el fabricante taiwanés Yulon. Esta unidad se encarga del desarrollo y la fabricación de los nuevos modelos eléctricos, con el objetivo de posicionar a Foxconn en el sector industrial de la movilidad sustentable. El alcance de Foxtron va más allá de la producción de autos para terceros, ya que la empresa ha presentado varios prototipos, incluyendo sedanes, SUV, pick-up e incluso una serie de versiones de un autobus eléctrico.

El Foxtron Model B fue presentado en el 2035 E-Mobility Taiwan, en Taipei. REUTERS/Ann Wang

El año pasado, Foxtron inició la construcción de una planta piloto para autos eléctricos en China, concebida como un centro de pruebas para afinar procesos antes de iniciar la producción en mayor escala. Entre los modelos presentados se encuentra el Foxtron Model D, un SUV de siete plazas que la empresa considera introducir al mercado estadounidense en los próximos años. La entrada al mercado de Estados Unidos constituye uno de los objetivos centrales de la estrategia global de Foxconn, que ya adquirió y posteriormente vendió una planta de producción en Lordstown, Ohio, que antiguamente fue propiedad de General Motors.

Mientras tanto, Foxconn ha avanzado en proyectos de colaboración con otras compañías. La empresa firmó un acuerdo con Mitsubishi para fabricar un auto eléctrico que será comercializado en Australia y Nueva Zelanda en el transcurso de 2026. Este vehículo tomará como base el prototipo Foxconn Model B, diseñado específicamente para atender las necesidades de movilidad sostenible en esos mercados de Oceanía.

La perspectiva de fabricar autos eléctricos bajo la marca propia cobra fuerza en un contexto internacional donde hay cada vez mayores proyectos de movilidad eléctrica. Las colaboraciones con compañías como Mitsubishi y la experiencia acumulada en la fabricación de dispositivos electrónicos de alta tecnología son una combinación de recursos que Foxconn considera suficientes para comenzar a competir en los próximos años por su propia cuenta.

Durante los primeros años de está década, Apple fue el centro de atención por numerosos desarrollos de auto eléctrico que se le adjudicaron. Ninguno prosperó y hace tiempo ya no se habla del auto de la empresa creadora del iPhone

En el plano internacional, la diversificación de Foxconn hacia la movilidad eléctrica responde tanto a la evolución tecnológica como a la necesidad de reducir la dependencia de la fabricación de dispositivos móviles. Según datos del sector, la producción de vehículos eléctricos representa una oportunidad significativa de crecimiento ante la ralentización de otros mercados tecnológicos.

Desde la perspectiva de la industria, el avance de Foxconn plantea interrogantes sobre el futuro de la fabricación automotriz y el papel de los grandes ensambladores de tecnología en el desarrollo de nuevos modelos de negocio. La compañía explora múltiples opciones para comercializar sus autos eléctricos, incluyendo acuerdos de fabricación para terceros y la posibilidad de lanzar modelos bajo la marca Foxtron o bajo la insignia de socios como Mitsubishi.

El futuro inmediato de Foxconn en el sector automotriz dependerá tanto de la evolución de sus proyectos industriales como de la respuesta del mercado global a sus nuevos productos. La empresa mantiene su apuesta por la innovación y la producción eficiente, respaldada por una trayectoria que la ha convertido en proveedor de referencia para gigantes tecnológicos.