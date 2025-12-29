Economía

El dólar tocó su valor más alto en dos meses por un fuerte incremento de la demanda

El tipo de cambio oficial subió a $1.457, con más de USD 900 millones negociados en el mercado. La divisa minorista siguió a $1.475 en el Banco Nación por séptimo día seguido

A partir de enero el esquema de bandas cambiarias evolucionará en base a la inflación.

Se acerca fin de año y la demanda de dólares se reactivó en el mercado formal, con un muy importante volumen de negocios y activa demanda privada, que presionó a la suba del dólar mayorista. El tipo de cambio oficial avanzó 4,50 pesos o 0,3% este lunes, a $1.457 para la venta, el precio más alto desde el 3 de noviembre, De todas maneras, en diciembre el mayorista mantiene una suba marginal de 5,50 pesos o 0,4%.

Los analistas observan una reversión de la demanda de pesos que venía manteniendo muy estable a la divisa y no descartan ventas a manos del Tesoro para mantener el precio de la divisa alejado de la banda superior del esquema del Banco Central, que a partir del viernes 2 de enero comenzará a incrementarse a una tasa sujeta a la inflación, hoy superior al 2% mensual.

La mejora en el volumen estuvo explicada además por por liquidaciones del sector petrolero y divisas procedentes de colocaciones de Obligaciones Negociables en el exterior, que contribuyeron a ponerle límites a la suba del dólar.

El analista financiero Christian Buteler señaló que “el dólar mayorista cierra en $1.457 (+0,31%), con un fuerte volumen operado USD 902 millones y un Tesoro vendiendo fuerte para evitar que se acerque al techo de la banda. Hoy termina a 4,3% de la banda superior”.

“No es solamente que el Tesoro haya tenido que vender, sino que es con un volumen de más de USD 900 millones, así que no es solamente una falta de oferta, sino un incremento fuerte en la demanda. Un poco sorprende: si bien siempre en estos días tenés más demanda producto de lo que es vacaciones, se podía pensar que mucho de eso se había adelantado previo a las elecciones. En esa corrida que tuvimos muchos habían adelantado compras. Parece que todavía quedaba demanda insatisfecha con los pesos que estaban entrando en estos días”, evaluó Buteler.

El economista de Outlier, Gabriel Caamaño, advirtió “bastante presión de demanda en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en la primera parte de la rueda de hoy. Empieza a quedar a atrás el pico estacional de la demanda transaccional de pesos, y la demanda privada de divisas -que es en buena parte su contracara- lo sabe”.

El dólar al público terminó sin variantes en el Banco Nación, a $1.475 para la venta por séptimo día seguido. El billete minorista estuvo operado a $1.480 la mayor parte del día, pero ajustó sobre el cierre.

En un período de alto consumo por las fiestas de fin de año, muchos pesos en circulación -particularmente aquellos que se mueven en el comercio minorista informal- se estuvieron volcando a la demanda de dólar blue, que volvió a operar con alza de diez pesos o 0,7% este lunes, a $1.540 para la venta, en lo más alto desde el 22 de octubre. En este segmento, el dólar mantiene en diciembre una suba de 105 pesos o 7,3%, ahora el más caro de todos, por encima del bursátil “contado con liquidación”, que retrocedía debajo de los 1.530 pesos.

La balanza de pagos en base caja del BCRA mostró un déficit de cuenta corriente de USD 1.163 millones en noviembre, explicado por un superávit comercial de USD 535 millones, un déficit de servicios de USD559 millones y pagos netos de intereses de deuda por 1.131 millones de dólares.

“El balance comercial volvió al superávit, aunque en un nivel inferior al de meses previos, tras el adelantamiento de exportaciones en septiembre por la eliminación transitoria de retenciones”, precisó Max Capital en un reporte.

La cuenta financiera registró un superávit de USD 1.656 millones, impulsado por un superávit de USD 329 millones en el sector financiero y USD 2.385 millones en el segmento “Otros”, parcialmente compensados por un déficit de USD 217 millones del sector privado no financiero y un déficit de USD 840 millones del sector público.

“Las compras netas de divisas para ahorro por parte de individuos cayeron a su nivel más bajo desde que se levantaron las restricciones para personas humanas, totalizando USD 871 millones, luego de dos meses con registros superiores a USD 4.000 millones en el período preelectoral. Las reservas del BCRA aumentaron en USD 954 millones”, acotó Max Capital.

El viernes el Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado, en un contexto en el que el Gobierno busca enviar señales de desregulación y mayor previsibilidad al sistema financiero argentino. La normativa introduce cambios en normas tributarias y penales que limitaron el accionar persecutorio del Estado sobre la tenencia de divisas.

En ese contexto, El ministro de Economía Luis Caputo defendió la función del Banco Nación, a través de un mensaje en su cuenta de la red social “X”.

“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p...), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente la ley, esto es que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de Ganancias simplificado”, escribió el funcionario, en detrimento de otros bancos privados y públicos del país.

“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, cerró el ministro.

