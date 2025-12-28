Economía

¿Qué aumentó más en 2025: los autos 0km o el precio de los combustibles?

La inflación entre enero y noviembre fue del 27,9% y cerraría el año levemente por encima del 31%, pero los precios de automotores y naftas subieron bastante más

(Maximiliano Luna)
(Maximiliano Luna)

El dato que se conoció en las últimas horas señala que el precio de los combustibles aumentó un 41,2% en términos interanuales, es decir, tomando el precio de diciembre de 2024 contra el actual. Si esa cuenta se hace dentro del año, entre enero y diciembre de 2025, el incremento fue menor, alcanzando en promedio un 36%, aunque con variaciones distintas entre los combustibles normales y los Premium.

La nafta Súper aumentó entre enero y diciembre un 42,8% y la Premium un 31,6%. En cambio, el litro de diésel común subió un 40,2% y el Premium lo hizo en menor proporción, en un 29,4%.

En tiempos en los que muchas personas se cuestionan si es conveniente tener un auto propio con su alto costo de mantenimiento y uso, o si es más conveniente combinar el uso de transporte público y particular utilizando taxi, remise o servicios de aplicación tipo Uber, Cabify o Didi, comparar el aumento del litro de combustible con el de los autos más accesibles de cada segmento puede ofrecer un nuevo punto de vista en relación a cuánto aumentaron uno y otro item.

El dato sirve como indicador válido porque tanto para los propietarios de automóviles como para la actualización de las tarifas del transporte público y de las empresas de aplicación, el precio del litro de combustible es una de las variables que se tienen en cuenta. Uber, por ejemplo, aplica sus aumentos de tarifa con un algoritmo que combina varios índices, pero uno de ellos es el precio del litro de combustible.

Los autos más accesibles del mercado son todos nafteros y utilizan combustible Súper sin contraindicaciones técnicas. Cargar Premium no está mal, pero los motores más simples de los vehículos masivos del mercado no lo necesitan para funcionar correctamente.

La versión de acceso del
La versión de acceso del Chevrolet Onix fue el modelosde gama baja de precios que menos aumentó entre enero y diciembre con un 24,7%

Autos nafteros

Así, la comparación válida para hacer entre el aumento del combustible y del modelo más económico de cada marca que fabrica vehículos en Argentina es el índice de aumento de la nafta Súper, es decir un incremento del 42,8%.

La sorpresa está en que hubo aumentos de precio muy dispares entre los fabricantes y su modelo más barato. Entre los autos de gama baja de precio, el vehículo que menos aumentó en los 12 meses del año fue Chevrolet Onix con un 24,7%. El siguiente en la lista fue el Nissan Versa con un 25,1%.

El tercero fue el Volkswagen Polo con un 29,8%; el cuarto fue el Peugeot 208 con un 32,6%; el quinto el Citroën C3 con 35,1%; seguido del Fiat Cronos con 35,5%; el Toyota Yaris con 38,3% y el Renault Kwid con un inesperado 48,1%. Todos excepto este último modelo, paradójicamente el más barato del mercado, aumentaron menos que el litro del combustible que utilizan para funcionar.

Si la comparación se hace con los autos de la franja media de precios, los SUV más representativos de segmentos B y C, el modelo que menos aumentó fue el Ford Territory, con un 22,2%; seguido de Chevrolet Tracker con 28,3%, Volkswagen Nivus con 33,4%, el Toyota Corolla Cross aumentó un 34,2%, Citroën Aircross un 34,7%, el Peugeot 2008 un 35,5% y el Renault Kardian el 37,6%.

La Nissan Frontier fue la
La Nissan Frontier fue la pick-up que menor incremento de precio tuvo en el año con un 20,1%

Los modelos diésel

Pasando a las pick-up medianas, que todas son diésel y deben utilizar el gasoil premium inevitablemente para no tener problemas con el funcionamiento y eventual rotura del turbo, el índice de referencia es el precio del litro de combustible Premium, que fue del 29,4%.

Aquí hay tres camionetas aumentaron menos que el litro de gasoil. El modelo que menos aumentó fue la pick-up Nissan Frontier con un 20,1% en 12 meses, seguida por la Toyota Hilux con un 23,2%, mientras en tercer lugar quedó la Ford Ranger con un 25,6%. En cambio, por encima del 30% quedaron la Chevrolet S10 con un 31,4%, la Volkswagen Amarok con un 38% y la Renault Alaskan con un 46,7%.

Al momento de hacer un promedio, aunque no represente el comportamiento de precios del mercado, en el que algunas marcas subieron sus precios mucho menos que otras, el promedio del estos 21 modelos representativos de las versiones de acceso de los autos más vendidos entre todas las marcas es del 32,4%, es decir menos que el litro de combustible promedio.

