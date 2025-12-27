El boom petrolero donde el Amazonas se encuentra con el Atlántico

Un río llega al océano Atlántico en la costa del estado de Amapa, cerca de la ciudad de Oiapoque, extremo norte de Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes)

Oiapoque es un tranquilo pueblo a orillas de la cuenca amazónica, en el extremo norte de Brasil. Entre semana, los pescadores llevan su pesca al mercado local y los indígenas acuden en masa desde la selva para vender mandioca molida y comprar combustible. Los fines de semana, turistas de la vecina Guayana Francesa cruzan la frontera para comprar comida barata y coquetear con los lugareños. Pero no es difícil ver que se está produciendo una transformación. Están apareciendo hoteles a lo largo de la calle principal. Uno, que abrirá el próximo año, tendrá siete plantas, prácticamente un rascacielos en la empobrecida región. Un pequeño aeropuerto en las afueras del pueblo ha sido recientemente renovado. El zumbido de las hélices de los helicópteros es cada vez más común.

Oiapoque, que durante mucho tiempo fue un lugar apartado, se prepara para convertirse en una ciudad próspera. El 20 de octubre, Ibama, el regulador ambiental de Brasil, otorgó a Petrobras, la petrolera estatal, una licencia para explorar en busca de petróleo a 160 km. de la costa de la ciudad, en una región conocida como el Margen Ecuatorial. Tras más de diez años de preparación, la decisión llega tras una creciente campaña del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras Ibama vacilaba, ExxonMobil encontró 11.000 millones de barriles de reservas probadas frente a la costa de la vecina Guyana, con un valor de más de medio billón de dólares. El pequeño nuevo petroestado se convirtió rápidamente en la economía de más rápido crecimiento del mundo. Siguieron más descubrimientos de gran éxito en el vecino Surinam. Lula se enfureció. “¿Vamos a quedarnos estancados comiendo pan y agua? ¡No! Nos gusta el pan con mortadela”, dijo a una multitud en febrero.

El gobierno brasileño apuesta por el petróleo del Margen Ecuatorial para revitalizar las reservas, que se están agotando. En 2006, durante el primer mandato de Lula, se encontraron vastas reservas bajo una gruesa capa de sal en el lecho marino de Río de Janeiro. Lula declaró triunfalmente que estos descubrimientos equivalían a la segunda independencia de Brasil. Las reservas, que aún se están extrayendo, catapultaron al país a un nivel superior en la clasificación de productores de petróleo. Para 2030, los yacimientos presal de Brasil lo convertirán en el cuarto mayor productor mundial de petróleo. Pero poco después, el petróleo comenzará a agotarse. Sin nuevos descubrimientos que mantengan las exportaciones, Brasil podría volver a ser importador de petróleo a partir de 2040. El gobierno de Lula estima que este declive en las exportaciones petroleras significaría que el estado perdería billones de reales en ingresos (cientos de miles de millones de dólares).

Para postergar este problema, Lula ha estado dispuesto a decepcionar a aquellos de sus seguidores que lo votaron de nuevo al poder en 2023 con una plataforma verde. Las ganancias potenciales son simplemente demasiado jugosas. La agencia nacional de petróleo y gas de Brasil estima que la porción del país del Margen Ecuatorial contiene más de 30 mil millones de barriles de petróleo, de los cuales 10 mil millones podrían ser recuperables. Gracias en gran medida a esta región, Sudamérica se ha convertido en la parte del mundo donde la producción de petróleo crece a mayor ritmo. Se prevé que su producción aumente en un tercio para 2030, en comparación con aproximadamente un cuarto en Oriente Medio y un décimo en América del Norte.

El problema es que la nueva frontera petrolera de Sudamérica se encuentra cerca de una de las regiones menos estudiadas y con mayor biodiversidad del mundo: el estuario del río Amazonas. Representa una quinta parte del agua dulce que fluye a los océanos del mundo cada día desde los ríos. Un número desconocido pero vasto de especies de peces se alimentan de los suelos viscosos de los manglares de la región, que se encuentran entre los más grandes del mundo. Delfines rosados ​​de río, ballenas y manatíes chapotean cerca de la costa. En 2016, los científicos descubrieron un arrecife de aguas profundas de 1.000 km. de largo en el lecho marino. Nadie conoce la escala completa de las demás riquezas biológicas y geológicas que yacen bajo las turbias aguas del Amazonas.

La mayoría de los habitantes de Amapá, el estado en el que se encuentra Oiapoque, están entusiasmados con el petróleo. A lo largo de la carretera que conecta la capital del estado con la ciudad, los puestos de comida y las casas deterioradas están cubiertos con pegatinas que dicen “¡Sí al desarrollo! ¡Sí a la gasolina!”. Desde su puesto de frutas y verduras en las sofocantes calles de Oiapoque, Edna da Silva Costa está eufórica. “(El petróleo) va a generar dinero para todos... todos están a favor, va a traer empleos”. El Ministerio de Energía de Brasil estima que las inversiones en el Margen Ecuatorial podrían alcanzar los 280.000 millones de reales (52.000 millones de dólares) y crear 350.000 puestos de trabajo. Estas expectativas probablemente expliquen por qué los brasileños apoyan cada vez más la perforación. En octubre, el 26% dijo estar a favor de la prospección en el Margen Ecuatorial. Ahora, el 42% lo aprueba, frente al 49% que lo desaprueba.

Sin embargo, perforar a lo largo de la costa norte de Brasil es extremadamente difícil. Las corrientes alrededor de la desembocadura del Amazonas son fuertes e impredecibles, generadas por el colosal volumen de agua que el río vierte al mar. En la superficie, las corrientes corren hacia el Caribe, pero 200 metros más abajo el flujo se invierte, empujando hacia la tierra. El principal sitio que Petrobras tiene en la mira, conocido como Bloque 59, es profundo. A una profundidad de unos 3 km, está casi el doble de profundo que el pozo Deepwater Horizon en el Golfo de México; BP tardó tres meses en contener el flujo de petróleo cuando esa plataforma explotó en 2010. Estas complejidades no han disuadido a las grandes petroleras. En junio, ExxonMobil, Chevron y la Corporación Nacional de Petróleo de China obtuvieron los derechos para prospectar allí. Petrobras es líder mundial en perforación en aguas profundas, ya que los campos presalinos se encuentran a una profundidad de unos 2 km.

Algunos lugareños son menos optimistas. Bajo un árbol de mango donde se celebra una conferencia de japim, pequeños pájaros de lomo amarillo, Gildo Leoncio, vicejefe del grupo indígena karipuna, afirma que Petrobras sí lo consultó a él y a otros jefes. “Les dijimos que estábamos preocupados, pero dijeron que no iba a pasar nada, que todo iba a estar a salvo”, dice. “Pero hemos visto en televisión que ha habido derrames de petróleo en otros lugares. ¿Por qué deberíamos creer que eso no puede pasar aquí?”

Si Petrobras encuentra petróleo, tardará años en comercializarlo. Pero incluso la anticipación tiene un lado oscuro. Gran parte de la selva tropical alrededor de Oiapoque ha sido talada para dar paso a nuevos desarrollos. La migración a la zona “está fuera de control”, afirma Isaú Macena, funcionario del gobierno local. Las escuelas y los hospitales están desbordados. La corrupción es endémica en toda la Amazonía.

Clécio Luis, gobernador de Amapá, reconoce las dificultades de gestionar un auge petrolero. “No podemos dejar que esto nos tome por sorpresa”, afirma. Quiere que el estado siga el ejemplo de Noruega y cree un fondo soberano para invertir sus nuevas riquezas.

El gobierno de Lula planea usar el dinero del petróleo para intentar evadir las contradicciones de promover una agenda verde mientras expande la perforación petrolera. El 5 de diciembre, ordenó a sus ministros que elaboraran una hoja de ruta para que Brasil redujera su dependencia de los combustibles fósiles. Los ingresos petroleros aparentemente financiarán la transición. “La estrategia de Brasil es pragmática”, afirma Alexandre Silveira, ministro de Energía del país: “garantizar la seguridad energética y la estabilidad fiscal” a corto plazo, al tiempo que se financia la “competitividad a largo plazo en energías renovables”. Mientras el mundo siga consumiendo petróleo, él cree que también podría absorber el de Brasil. Las emisiones de carbono del país por barril de petróleo producido son significativamente inferiores a la media mundial. De vuelta en Oiapoque, bancos de bagres, merluzas y oscars juegan a lo largo del río en feliz ignorancia.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.