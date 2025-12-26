Economía

Se mantiene alta la cantidad de cheques rechazados y está casi 200% por encima de un año atrás

El nivel de documentos rechazados superó los 100.000 en noviembre y creció el porcentaje respecto a los compensados

Guardar
Los cheques rechazados por falta
Los cheques rechazados por falta de fondos crecieron más de 189% interanual.

El sistema financiero argentino registró en noviembre de 2025 una disminución en la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos respecto al mes anterior, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, la comparación interanual mostró un crecimiento cercano al 200% en este indicador, lo que implica que casi se triplicaron en el último año. Este aumento evidencia la presión sobre el acceso al crédito y la liquidez de empresas y particulares, mientras el cheque electrónico (ECHEQ) incrementa su participación tanto en volumen como en monto.

Según el Informe de Pagos Minoristas del BCRA, durante el undécimo mes del año se compensaron 4,7 millones de cheques, entre físicos y electrónicos, por un total de $18,6 billones. La cantidad de rechazados ascendió a 100.603 y retrocedió 7,7% frente a octubre. No obstante, la comparación entre noviembre de 2025 y el mismo mes de 2024 refleja un incremento cercano al triple (189,5%) en los rechazos por insuficiencia de fondos.

En términos proporcionales, los rechazos representaron el 2,2% de las cantidades y el 1,7% de los montos sobre el total de cheques compensados. Este dato resalta las dificultades que enfrentan empresas y personas físicas para cumplir con sus obligaciones de pago, afectando especialmente a las pymes y repercutiendo en la cadena de pagos.

Uno de los cambios más relevantes en el segmento de pagos es el avance del ECHEQ, que en noviembre conformó el 60,1% de los cheques compensados en cantidad, es decir, unos 2,8 millones de instrumentos. En valor, su peso resultó aún mayor: el 82,5% de los montos procesados correspondió a cheques electrónicos, consolidando el desplazamiento de la herramienta física tradicional en el sector bancarizado y marcando una tendencia que el Banco Central resalta en sus informes sobre pagos minoristas. Este crecimiento obedece no solo a la digitalización de los procesos, sino también a la búsqueda de mayor rapidez y trazabilidad en las operaciones empresariales.

En noviembre se rechazaron más
En noviembre se rechazaron más de 100.000 cheques por falta de fondos, según datos del Banco Central (Freepik)

El último informe divulgado por el Banco Central indica que la principal causa de cheques rechazados sigue siendo la “falta de fondos suficientes”. Si bien la caída mensual puede interpretarse como un cierto alivio financiero para algunos actores, el fuerte incremento interanual indica que el entorno para el financiamiento y la administración del capital de trabajo sigue siendo adverso, en especial para los sectores más expuestos a la volatilidad crediticia.

En cuanto a otros instrumentos, el relevamiento oficial revela que las transferencias inmediatas en pesos aumentaron un 20,3% interanual, alcanzando 666,3 millones de operaciones por $70,1 billones. Los pagos efectuados con QR y otros medios electrónicos presentaron evoluciones diferenciadas según el canal y la moneda utilizada. Este panorama refleja la transformación en los hábitos de pago y el papel creciente de las soluciones digitales.

Con el ECHEQ abarcando la mayoría absoluta de los montos compensados, la transformación digital sigue relegando al cheque en papel como instrumento de pago empresarial, una transformación que el BCRA detalla en sus reportes recientes.

Se triplicó la morosidad de las familias

Hace pocos días, la autoridad monetaria había informado que la mora bancaria de los préstamos a los hogares en Argentina alcanzó el 7,8% en octubre de 2025, lo que implica que se triplicó en relación con el mismo mes de 2024, marcando el valor más elevado desde 2010.

Según el Informe sobre Bancos del Banco Central, el índice de irregularidad de los créditos al sector privado subió a 4,5% del total en octubre, 0,4 puntos porcentuales más que el mes previo. Dentro de ese universo, la mora de los hogares sobresale frente a la de las empresas, que se ubicó en 1,9% para el mismo período.

La diferencia entre ambos segmentos muestra que la morosidad de las familias supera ampliamente a la registrada en el sector corporativo. Respecto a octubre de 2024, el atraso de los hogares pasó de 2,5% a 7,8%. En el caso de las empresas, la morosidad se duplicó en el año, al pasar de 0,7% a 1,9%.

Temas Relacionados

Cheques rechazadosBanco Central de la República ArgentinaECHEQPagos electrónicosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Alivio para el consumo: en octubre crecieron las ventas de los supermercados y los mayoristas

Las mejoras se registraron en las variaciones mensuales. Cuáles fueron los rubros que más traccionaron y en qué provincias se sintió más la recuperación

Alivio para el consumo: en

¿Vuelve Latam?: el Gobierno autorizó a la aerolínea chilena a operar vuelos de cabotaje en el país

La normativa le permite a la aerolínea que dejó de operar a nivel local en la pandemia a acceder al mercado interno bajo un esquema de cielos abiertos

¿Vuelve Latam?: el Gobierno autorizó

El dólar cerró a $1.475 por sexto día consecutivo, mientras se extinguen las expectativas de devaluación

La divisa minorista terminó la semana sin variantes. El mayorista, a $1.452,50; avanzó solo 2,50 pesos desde el viernes anterior

El dólar cerró a $1.475

Reales, tarjeta y Pix: cómo conviene pagar en Brasil durante el verano 2026

Alternativas digitales y bancarias modifican la manera de saldar consumos en el principal destino turístico del Cono Sur

Reales, tarjeta y Pix: cómo

Calendario de pagos de ANSES de enero 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales

El organismo previsional estableció el cronograma oficial para la acreditación de haberes y asignaciones en el primer mes del año

Calendario de pagos de ANSES
DEPORTES
La sincera confesión de Kimi

La sincera confesión de Kimi Antonelli luego de su primer año en la Fórmula 1: “Lloré y sufrí mucho”

Nikola Jokic tuvo otra actuación deslumbrante en la NBA: batió un nuevo récord y se acerca al premio MVP

El mensaje de Anthony Joshua a la madre de Jake Paul tras el brutal KO y las inéditas imágenes desde el hospital

El piloto argentino que disfruta de sus vacaciones con el campeón de Fórmula 1 Lando Norris

El delantero de Boca Juniors que se disputan Peñarol y Nacional

TELESHOW
El impactante regalo que recibió

El impactante regalo que recibió Sarah Burlando para Navidad

Edith Hermida aclaró viejos rumores de romance con Beto Casella: “Era un histeriqueo”

Podrían inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino por el video viral de su hija al volante

Polémica por el video de la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino conduciendo un auto en la ruta

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para los últimos programas del año

INFOBAE AMÉRICA

El oro y la plata

El oro y la plata registraron máximos históricos y se encaminan a cerrar un 2025 récord

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen

Rusia avanza sobre Donetsk y Zaporizhzia, mientras Ucrania consolida posiciones clave en el noreste

El Banco Popular de China intensifica los controles para limitar la volatilidad del yuan

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia como Estado independiente y soberano