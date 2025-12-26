Mercados: suben las acciones y ceden los bonos, con la atención puesta en la votación del Presupuesto en el Senado

Los activos domésticos son operados con cautela, a la espera de definiciones políticas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un módico 0,3% a las 11:20 horas, en los 3.120.000 puntos. El panel de acciones líderes opera cerca de su récord nominal intradiario de 3.195.428 puntos del 19 de diciembre.

No obstante, el S&P Merval anota en 2025 una caída próxima al 5%, medido en dólares por la paridad del “contado con liquidación”.

Los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- descuentan un 0,2%, con un riesgo país de JP Morgan que avanza siete unidades, a 581 puntos básicos.

“Tras obtener la media sanción en Diputados —pese al rechazo del Capítulo XI, que incluía la derogación de la ley de emergencia por discapacidad y la ley de financiamiento universitario—, el proyecto llega hoy al recinto del Senado. Es probable que el Capítulo XI sea rechazado nuevamente, lográndose una aprobación de manera general sin dicha sección. El presidente Milei confirmó que no vetará el Presupuesto si se aprueba sin ese capítulo, descartando versiones previas, aunque advirtió que se implementarán ajustes en el gasto para garantizar el equilibrio primario. Asimismo, descartó subas de impuestos para compensar un mayor gasto", puntualizó un reporte de Max Capital.

“La sanción del Presupuesto habilitaría al Gobierno a emitir deuda externa, ya sea mediante una operación de REPO con bancos privados o a través de una colocación de bonos. Si bien Caputo sugirió que se intentará minimizar esto último priorizando el mercado local y transacciones privadas, el mercado local actual es demasiado chico para cubrir necesidades de financiamiento de aproximadamente USD 6.000 millones anuales, tal como requiere el programa de 2026″, precisó Max Capital.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos (actualizado a las 11:20 horas)

“El pago de los bonos soberanos para el 9 de enero cuenta con respaldo financiero a través de posibles operaciones de REPO (préstamo garantizado con bonos) y compras del Tesoro. Los rendimientos de los títulos hard dollar presentan tasas de un solo dígito, lo cual refleja una compresión del riesgo país. A pesar de este contexto de optimismo, los spreads entre legislación local y legislación extranjera permanecen elevados, producto de la brecha entre el MEP y el contado con liquidación”, mencionaron los analistas de Rava Bursátil.

“El Gobierno ya cuenta con cerca de la mitad de los dólares necesarios para afrontar el vencimiento del 9 de enero, por lo que estos días son efectivamente de definiciones. Existen distintas alternativas sobre la mesa, como el uso del swap con Estados Unidos o algún tipo de acuerdo financiero con bancos, incluso un repo, aunque todavía no está claro cuál será el mecanismo elegido”, afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

“En ese sentido, el riesgo país refleja bien la situación: el mercado descuenta que el pago se va a realizar, pero lo que aún no está claro es el cómo, y eso explica que el indicador se mantenga estancado en torno a los 600 puntos”, acotó Emilio Botto.

“Los activos domésticos continúan en las últimas ruedas más inclinados hacia el wait and see (esperar y ver), a la espera de la aprobación del Presupuesto, toda vez que no sólo resulta un hito importante sino que podría ir abriendo la puerta a emisiones internacionales. Ello se convertiría en una alternativa para darle más profundidad a la estrategia de roll-over de vencimientos en dólares", comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

En cuanto al panorama de inversiones en pesos, los expertos de MegaQM enfatizaron que “a pesar de haberse ralentizado el ritmo de baja de tasas de los money market, el segmento de fondos de Lecap sigue ofreciendo un diferencial de rendimiento por sobre esos fondos. Es una opción más que válida para transitar esta etapa aprovechando una cartera que tiene un mix de plazos fijos y Lecap con un horizonte un poco más largo que en semanas anteriores".