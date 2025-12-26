Las exportaciones del sector energético superaron los USD 10.000 millones por el boom de Vaca Muerta

Las exportaciones del sector energético superaron los USD 10.000 millones hasta noviembre de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

La balanza energética argentina registró en noviembre un saldo positivo de USD 858 millones, impulsada principalmente por el incremento de exportaciones en el sector, que superan los USD 10.000 millones en 2025 y ya superaron la cifra total de 2024. Según informó la Secretaría de Energía, las ventas externas energéticas alcanzaron USD 1.008 millones, lo que representa un aumento de 52,8% respecto al mismo mes del año anterior. Con este desempeño, el superávit comercial acumulado del sector energético se ubicó en USD 6.911 millones en los primeros once meses del año, impulsado por la producción récord de Vaca Muerta.

Eel Intercambio Comercial Argentino publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) detalla que hasta noviembre, las exportaciones de bienes estuvieron lideradas por Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con 35,2% del total, seguidas por Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con 26,8%, Productos Primarios (PP) con 25,4% y Combustibles y Energía (CyE) con 12,6%. Entre los principales productos exportados se destacan la harina y pellets de soja, el maíz y los aceites crudos de petróleo, este último representando 7,6% del total exportado.

El informe de Indec detalla que la balanza comercial de los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas y ceras minerales cerró noviembre con un superávit de USD 765 millones, frente a los USD 431 millones registrados en igual mes de 2024. Las exportaciones de este segmento crecieron 62,4%, impulsadas por una suba de USD 355 millones en ventas de aceites crudos de petróleo. Por su parte, las importaciones aumentaron 8,2% respecto al año anterior.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, las exportaciones energéticas aumentaron 15,6% y sumaron USD 10.008 millones, especialmente por el alza de 25,1% en despachos de aceites crudos de petróleo. Las importaciones, en cambio, disminuyeron 18,6% y ascendieron a USD 3.097 millones en igual período.

La balanza comercial energética acumula un saldo positivo de casi USD 7.000 millones en el año. REUTERS/Agustin Marcarian

De acuerdo con el titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, “la balanza energética lleva en el año un aporte extra de USD 2.061 millones en relación al 2024, ya que pasó de USD 4.850 millones a USD 6.911 millones”. Argañaraz explicó que la mejora mensual de noviembre respondió a exportaciones por USD 1.008 millones e importaciones por USD 149 millones. “En los primeros 11 meses del año, el principal aporte de dólares vino por el lado de mayores exportaciones por USD 1.352 millones y menores importaciones por USD 709 millones”, puntualizó.

En cuanto al impacto de los precios internacionales, Argañaraz aclaró: “El efecto precio generó una pérdida de USD 1.106 millones respecto a igual periodo de 2024. Dado un efecto cantidad positivo de USD 2.458 millones extras, el saldo fue positivo por USD 1.352 millones”. Además, señaló que “por el menor precio de la energía importada, se ahorraron USD 587 millones y por la menor cantidad de energía importada se ahorraron USD 122 millones. La suma da la cifra de USD 709 millones”.

Desde Energía remarcaron que Vaca Muerta continúa en un proceso de crecimiento productivo: “En noviembre, la formación geológica neuquina produjo 575,4 Mbbl/día de petróleo, un 32,9% más que en el mismo período del año pasado. En gas también se mantuvo el crecimiento, con un 3,4% más que en noviembre 2024″.

La extracción de petróleo en Argentina marcó un récord en octubre, al superar los 859.000 barriles diarios, impulsado en gran medida por el desarrollo de la cuenca neuquina. Según datos oficiales, con este nivel de producción, el país logró dejar atrás el máximo alcanzado en mayo de 1998 y afianzó su posición como referente regional en materia de extracción de crudo.

La balanza energética lleva en el año un aporte extra de USD 2.061 millones. REUTERS/Matias Baglietto

Durante el décimo mes del año, la producción totalizó 859.500 barriles diarios, lo que implicó un aumento de 2% en comparación con septiembre. El nuevo registro superó una marca que estuvo vigente durante 27 años, cuando se habían contabilizado 858.329 barriles diarios en el mejor mes histórico.

El principal factor detrás de este crecimiento fue el aporte de Vaca Muerta, que representó cerca del 66% del volumen nacional mensual. En ese mes, la formación ubicada en Neuquén alcanzó los 567.500 barriles diarios, compensando la reducción del segmento convencional y consolidando el protagonismo del petróleo no convencional en la oferta argentina.

Actualmente, Vaca Muerta representa aproximadamente el 60% de la producción total del país, con un ritmo de expansión anual del 30%. En contraste, los yacimientos convencionales registran una baja anual del 7%. En tal sentido, el Gobierno informó el mes pasado la eliminación de retenciones para este sector, lo que podría impulsar el proceso productivo.