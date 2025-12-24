Qué hacer con el auto ante una inundación repentina: precauciones básicas y trámites ante el seguro

El daño mecánico y electrónico de un auto sumergido en agua por tantos minutos suele generar que se declaren con Destrucción Total

Cada tanto, un fenómeno climático como el que azotó ayer algunas zonas de Gran Buenos Aires alerta sobre una situación que por reiterada no deja de sorprender a las personas en situaciones de mayor riesgo, especialmente cuando no existió una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional que permita tomar precauciones.

Esta vez, la imagen que recorrió las redes sociales y los medios fue la de un tramo de la colectora de la Autopista Panamericana en la que varios autos quedaron sumergidos casi en su totalidad ante una inundación que se desarrolló en poco más de media hora en el partido de San Isidro.

No hay por qué restar trascendencia al momento en que el agua empieza a subir y sorprende a los ocupantes de los autos que están en un embotellamiento del que no pueden salir conduciendo su vehículo, una situación traumática en que muchas personas no siempre resuelven pensando en proteger su vida por no abandonar el automóvil. Una vez producido el hecho, hay decisiones de vital importancia para salvar parte o la totalidad del auto de las consecuencias de haber estado sumergido durante un período prolongado de tiempo.

Cuando hay una inundación de tanta profundidad, está claro que los autos quedaron con todas sus partes mecánicas y electrónicas bajo agua, por lo tanto el vehículo debe ser llevado a un taller mecánico sin intentar ponerlo en marcha, ya que si no hubo daños severos, estos podrían producirse si se mueve el motor o se conecta el sistema eléctrico.

Una vez que el agua se retiró, los autos quedaron detenidos e inutilizados en la traza de la autopista. Ahí empiezan los trámites ante el seguro

Inmediatamente, el siguiente paso es hacer es la denuncia en la compañía de seguros para ver si el evento está cubierto por póliza contratada. Esto es clave ya que, dependiendo de la cobertura, el auto puede ser reparado total o parcialmente, o incluso declararse el daño como “Destrucción Total”. En este último caso, el vehículo no se repara, sino que se indemniza al asegurado con el valor que figura en su póliza bajo el concepto de “suma asegurada”.

La denuncia debe hacerse en un plazo no mayor a las 72 horas de ocurrido el siniestro, aunque en casos declarados como catástrofe, por ejemplo, pasarse de ese plazo no suele ser un motivo de rechazo del trámite.

“En los casos de pólizas de seguro contra Terceros Completo, la mayoría tiene cobertura de granizo e inundación. En algunos de los casos se cubre hasta la suma asegurada del auto y en otros con un tope”, explicó Martin Gaggi, bróker de seguros.

“Es importante saber que un auto que estuvo con el agua pasando la línea del tablero suele ser irrecuperable, con lo que en general se toma la decisión de calificarlo como Destrucción Total”, agregó el especialista.

La franquicia es algo que puede incidir en el tipo de cobertura que pueda ofrecer la aseguradora para estos casos. “En Todo Riesgo hay coberturas que tienen algún tipo de franquicia. Esa franquicia es la que estaría a cargo del damnificado, siempre y cuando no corresponda darlo por Destrucción Total. Destrucción total es una cobertura específica”, señaló Gabriel Bussola, presidente de Libra Seguros ante la consulta de Infobae.

Gabriel Bussola, presidente y fundador deLibra Seguros, explicó el alcance de las distintas pólizas de seguro en casos de inundación que afecta vehículos

Diferencias en las coberturas

Muchos usuarios no distinguen claramente la diferencia entre un seguro contra Terceros Completo y uno contra Todo Riesgo. Ese es también un punto que suele generar bajas de cobertura cuando los costos se elevan y se ajusta el bolsillo.

“Terceros Completo es la que cubre destrucción total, Responsabilidad civil, robo e incendio total y parcial y destrucción total. Y la diferencia contra Todo Riesgo es que ésta incluye la destrucción total y parcial también. O sea que aquella persona que contrató Todo Riesgo y no haya llegado a la destrucción total o a la pérdida total, estaría amparado por la cobertura de Todo Riesgo y no por la de Terceros Completo que sólo cubre pérdida total”, detalló el ejecutivo, explicando el alcance de las diferentes pólizas de seguro del mercado.

Sin embargo, no todos los seguros contemplan inundación o destrucción total, y es ahí donde empieza el dolor de cabeza para los usuarios, especialmente para aquellos que, ante el elevado costo de un seguro automotor como hay en la actualidad, decidieron en algún momento bajar la cobertura al mínimo posible y exigible por la Ley Nacional de Tránsito, que es el seguro de Responsabilidad Civil Simple únicamente.

“La cobertura que no ampara este tipo de siniestros es la de Responsabilidad Civil (RC) solamente. Porque cubre solamente los daños que vos ocasiones con tu vehículo a otra persona o cosa”, amplió Bussola.

“Además del RC simple, hay también una cobertura que es RC + incendio total + robo total, pero sin destrucción total. Esos casos tampoco están cubiertos, aunque ese tipo de pólizas se usan en general para autos más viejos”, complementó Gaggi.