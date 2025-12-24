Economía

El Gobierno avanza con la privatización de Transener

El Ministerio de Economía definió los lineamientos del llamado a licitación para privatizar su parte de la empresa energética

Guardar
El Gobierno busca deshacerse de
El Gobierno busca deshacerse de las acciones de Transener en manos del Estado.

El Gobierno argentino anunció la convocatoria a un concurso público nacional e internacional para la privatización de Transener, la principal transportadora de electricidad del país de la cual el Estado es socia junto a Pampa Energía.

El proceso se realizará mediante la venta de las acciones que la empresa estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) posee en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), sociedad controlante de la principal operadora de redes de alta tensión eléctrica del país, y constituye la primera fase de la transformación estructural de Enarsa.

La decisión, basada en el artículo 7° de la ley 27.742 y los capítulos II y III de la ley 23.696, declara a la compañía pública “sujeta a privatización”. El procedimiento contempla la venta progresiva de las acciones para garantizar la continuidad de los servicios y las obras a cargo de la empresa. La licitación se desarrollará por etapas, bajo principios de transparencia y apertura nacional e internacional acorde a la legislación vigente.

El Estado detenta el 26,32% de Transener de manera indirecta, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), que a su vez es dueña del 50% de Citelec, la sociedad controlante de la transportista, junto con Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin. El resto de la participación accionaria se reparte entre la Anses (19,57%) y el capital que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%). Además, Citelec ejerce control indirecto sobre Transener Internacional —operadora en Brasil— y sobre TRANSBA, responsable del transporte troncal de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires.

La privatización de Transener implicará
La privatización de Transener implicará el ingreso de dólares frescos para el Ministerio de Economía.

Transener, responsable de la operación de la red nacional, administra cerca de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, a los que se suman 6.228 kilómetros correspondientes a la red gestionada por su empresa controlada.

La venta del paquete accionario en manos de la administración nacional implicará el ingreso de divisas a las arcas del Tesoro. Recientemente, el Gobierno obtuvo más de USD 700 millones por la privatización de las cuatro represas hidroeléctricas más importantes del Comahue, situadas sobre los ríos Limay y Neuquén. Esta operación permitió incrementar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la antesala de vencimientos por más de USD 4.200 millones en enero de 2026.

Los detalles de la licitación

La privatización de la concesionaria del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión el país se realizará completamente de manera digital a través de la plataforma CONTRAT.AR, lo que facilitará el acceso y la gestión documental para los interesados. El Pliego Único de Bases y Condiciones, junto a sus anexos, puede descargarse desde el portal oficial. La convocatoria será publicada durante siete días consecutivos en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, con un anuncio adicional de tres días en DGMARKET, el portal del Banco Mundial, respetando un plazo mínimo de 45 días corridos antes de la presentación de ofertas.

Las consultas al pliego están habilitadas hasta el 13 de marzo de 2026 mientras que las ofertas deberán presentarse mediante formulario electrónico hasta el 23 de marzo de 2026 a las 9:30, y el acto de apertura se realizará ese mismo día a las 10:00, de manera exclusivamente digital. El valor base para la venta de las acciones fue determinado según la tasación efectuada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), tal como consta en la documentación oficial.

Diversos organismos intervienen en el proceso: la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, la Sindicatura General de la Nación y una Comisión Evaluadora “ad hoc” integrada por especialistas titulares y suplentes. Cada uno actúa en el marco de sus competencias técnicas, legales y de control, asegurando el ajuste normativo durante todas las etapas de la selección.

Temas Relacionados

ENARSATransenerMinisterio de EconomíaEnergía eléctrica ArgentinaPrivatizaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pagos con PIX en Brasil: los bancos pierden contra las fintech y se quedan fuera de un millonario negocio en el verano

Las billeteras virtuales y cripto ofrecen a los usuarios pagar con pesos en cualquier comercio del país vecino. Una traba impositiva impide que lo hagan las billeteras bancarias, pese al reclamo generalizado del sector

Pagos con PIX en Brasil:

Milei prometió recortar partidas del Presupuesto 2026: cuáles podría achicar para alcanzar el déficit cero

El presidente aseguró que reducirán gastos a fin de conseguir el superávit financiero el año que viene. Los analistas destacan que dependerá de la gestión y la muñeca de los funcionarios para achicar gastos

Milei prometió recortar partidas del

Nuevas bandas cambiarias: hasta dónde podrá subir el dólar en enero sin que intervenga el Gobierno

A partir del primer mes de 2026, los límites del esquema cambiario se actualizarán por el último dato disponible de inflación: 2,47%, correspondiente a noviembre

Nuevas bandas cambiarias: hasta dónde

Por el sorpresivo temporal Aeroparque declaró alerta durante dos horas y hubo vuelos demorados

El servicio comenzó a normalizarse pasadas las 19. A raíz de la tormenta y los fuertes vientos se activó un protocolo que frenó la carga de combustible

Por el sorpresivo temporal Aeroparque

Fuerte crecimiento del turismo al exterior: más de 17 millones de argentinos viajaron fuera del país en 2025

Entre enero y noviembre, creció 43,3% el flujo de turismo emisivo. Cuántas personas visitaron la Argentina y cómo quedó la balanza de dólares

Fuerte crecimiento del turismo al
DEPORTES
La lupa sobre los mercados

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

Estupor en Europa por la muerte de una periodista de 27 años tras caer de un séptimo piso

TELESHOW
La China Suárez explotó tras

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

La explosiva producción de Sofia “La Reini” Gonet como una Mamá Noel sexy: “Ya sané”

Yanina Latorre se despidió de LAM, entre lágrimas y abrazos, después de 10 años: “Nunca me lo voy a olvidar”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce por la crisis económica en Bolivia: “Nos han puesto en esta situación”

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo