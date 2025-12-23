Repuntaron levemente las ventas de autos 0 km y el año cerraría en 611.000 unidades

Promociones, descuentos y bonificaciones, permitieron mejorar las ventas en diciembre, que cerrará cerca de las 23.500 unidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una política agresiva de descuentos y bonificaciones por encima de lo usual permitieron reactivar las ventas de autos 0 km en diciembre y superar hasta las primeras horas de este lunes 22 la cifra de 18.000 unidades patentadas.

Si bien quedan aún cuatro o cinco días hábiles intercalados entre las fiestas de Navidad y Año nuevo, dependiendo de las marcas y los Registros del Automotor, para la mayoría de los ejecutivos, “el año está cerrado” y quedará levemente por encima de las 611.000 ventas de autos nuevos en el año.

Con datos extraoficiales del primer día de la semana, Volkswagen lidera los patentamientos entre las marcas con algo más de 3.000 unidades, seguida por Toyota con 2.700, General Motors 1.800, Ford, Renault y Fiat en torno a los 1.700 vehículos, y Peugeot con 1.250 unidades.

Entre los modelos más vendidos del mes, la pick-up Toyota Hilux es el vehículo que encabeza la lista de patentamientos con más de 1.300 ventas, que duplica los números de sus competidores, una diferencia poco habitual que prácticamente corona a la camioneta como la más vendida del segmento, con 30.325 unidades, lo que le permitirá pelear por ser el modelo de mayores ventas absolutas del año, ya que con los números parciales del mes, el Toyota Yaris está actualmente en unos 30.070 y el Fiat Cronos en 29.800 unidades.

En los números parciales vuelve a asombrar el Volkswagen Tera, segundo absoluto con 741 patentamientos, tercera está la Ford Ranger con 695 unidades, cuarto el Volkswagen Polo con 671 y quinto el Peugeot 208 con 668. Los diez modelos que lideran las ventas de diciembre se completan con Ford Territory (656), Fiat Cronos (634), Chevrolet Tracker (538), Toyota Yaris (517) y Volkswagen Amarok (516).

A 5 días hábiles del cierre del año, la Toyota Hilux superó al "hermano menor" y lidera el ranking de ventas absoluto de 2025

2025: el mejor año pospandemia

De ser así, el mercado automotor habrá crecido este año un 47% en relación a 2024, y un 36% respecto a 2023, el mejor año tras la pandemia. A su vez, será un 49% mejor que 2022 y un 60% respecto a 2021. Así, con total supremacía, este será el mejor año del mercado después de la pandemia en términos absolutos, aunque con una diferente composición en el origen de los vehículos.

En 2021, de los 381.436 vehículos que se vendieron el 50% fueron nacionales, el 41% brasileños y el 9% importados de otros países. En cifras, unos 190.000 fueron autos argentinos, 152.000 fueron del principal socio en de Argentina en el rubro y apenas 34.000 llegaron desde México, Estados Unidos, Europa y Asia.

Al año siguiente, 2022, con fuertes restricciones a las importaciones, el total de autos vendidos fue 407.875, con una proporción de autos argentinos del 58% que representaron 236.000 unidades, un 34% de vehículos brasileños traducidos en 138.000 y el 8% restante, de los otros importados, equivalente a 32.600 automóviles.

En 2023 el mercado creció a 449.492 unidades con un 67% de vehículos nacionales que alcanzaron las 301.000 unidades, un 27% de unidades importadas de Brasil que llegó hasta los 121.300 vehículos y un 6% de importados fuera del Mercosur que apenas llegaron a ser 26.900 unidades.

El año terminará cerca de 611.000 patentamientos, es decir que crecerá un 47% interaunal

El año pasado, aunque ya regía la apertura, el primer semestre fue devastador para los números anuales del sector, que cerró el ejercicio con 414.041 unidades, de las cuales la industria nacional se llevó el 55% traducidos en 227.700 automotores, crecieron las importaciones de Brasil hasta el 36%, unas 149.000 unidades y también crecieron los importados de otros países que fueron el 9%, es decir 37.200 automóviles.

En 2025, mientras se espera las cifras oficiales del año que publica el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) el último día hábil de diciembre, con un estimado de unos 611.000 patentamientos, el porcentaje volverá a cambiar. La industria argentina cerrará cerca del 39%, Brasil 50% y el resto de los países un 11%. Las proyecciones dan así números cercanos a los 238.000 autos argentinos, 311.000 brasileños y 67.000 vehículos de otros orígenes.

Si se hace el análisis de la industria argentina, en 2022 la venta de autos nacionales creció un 24% respecto a 2021, y en 2023 volvió a crecer otro 27% a nivel interanual. Pero en 2024 cayó un 24% y este año volverá a crecer un poco, apenas un 4% respecto al año pasado.

En contraposición, la importación de autos desde Brasil bajó en 2022 un 9% respecto a 2021, en 2023 volvió a bajar otro 12% en el marco de las restricciones para importar del Gobierno argentino de ese momento. En 2024, con la apertura sin límites ni permisos de importación de automóviles con Brasil, las ventas locales de automóviles de esos destinos crecieron un 23%, y este año volverán a subir aproximadamente un 108% en comparación con 2024, lo que le permitió consolidarse como el productor de automóviles nuevos que más autos vende en el mercado argentino.