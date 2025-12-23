Descuentos para las vacaciones 2026: Banco Nación presentó nuevo programa con financiación y cuotas para turismo

Mar del Plata (Christian Heit)

El Banco Nación lanzó el programa “Viaja +” para la temporada de verano 2026, con financiamiento, descuentos y cuotas especiales dirigidos a quienes viajen por Argentina.

Los beneficios incluyen préstamos personales, rebajas en hotelería, gastronomía, alquiler de autos y más de 2.500 prestadores adheridos en todo el país.

Con una base de más de 15 millones de clientes y 250.000 empresas atendidas, la entidad busca fortalecer la recuperación del turismo nacional, facilitando el acceso a servicios turísticos y apoyando a economías regionales durante la temporada estival.

En la presentación de Viajá+ estuvieron presentes Daniel Scioli, secretario de Turismo, Darío Wasserman, presidente de BNA, y Gastón Álvarez, Gerente General del banco

El programa ofrece préstamos personales de hasta $5.000.000 a tasa fija del 28% TNA a pagar en 9, 12, 15 o 18 meses vía la app “BNA+”, además de ahorro del 10% sin tope en balnearios y hasta 6 cuotas sin interés al abonar con MODO. La propuesta también contempla hasta 12 cuotas sin interés en hotelería y hosterías, 20% de descuento en gastronomía (tope de $10.000 por compra) y productos regionales (tope de $20.000 por mes), además de 10% de rebaja en pasajes nacionales y posibilidad de financiar alquileres de autos y servicios de agencias de turismo hasta en 12 cuotas.

A través de su portal “BNA Viajes”, los usuarios pueden operar y acceder a estas promociones de forma directa, en una iniciativa respaldada por la participación de directivos y funcionarios como Darío Wasserman, Daniel Scioli y Gastón Álvarez en el lanzamiento oficial en la sede central del banco.

El plan, en detalle

Préstamo a sola firma : Con acceso exclusivo desde la aplicación “BNA+”, por un monto de hasta $ 5.000.000, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías.

Balnearios : 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA+”.

Hotelería y hosterías : Hasta 12 cuotas sin interés.

Camino gastronómico : 20% de ahorro con tope de $ 10.000 por compra con MODO desde la app “BNA+”.

Productos regionales : 20% de ahorro con tope de $ 20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA+”.

Pasajes nacionales : 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app “BNA+”.

Alquiler de auto : Hasta 12 cuotas sin interés.

Agencias de turismo: Hasta 12 cuotas sin interés.