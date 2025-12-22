La Ciudad de Buenos Aires lanzó créditos para que taxistas, remiseros y repartidores puedan comprar vehículos eléctricos

La iniciativa ofrece la tasa de interés más baja del mercado y forma parte de una estrategia integral para modernizar el transporte urbano (Franco Fafasuli)

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una línea de créditos blandos destinada a taxistas, remiseros y repartidores en moto, con el objetivo de facilitar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables cero kilómetro.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno porteño y canalizada a través del Banco Ciudad, ofrece la tasa de interés más baja del mercado y forma parte de una estrategia integral para modernizar el transporte urbano, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una movilidad más eficiente y silenciosa.

Entre las medidas más recientes, la Ciudad ha implementado la exención permanente del pago de patente para vehículos eléctricos y ha comenzado a instalar cuatrocientos puestos de carga en la vía pública. Además, desde abril funciona la primera línea de buses eléctricos que conecta Retiro con Parque Lezama, y se prevé que en 2026 entre en operación el sistema Trambus, con dos líneas completamente eléctricas que unirán Pompeya y Aeroparque. En paralelo, se proyecta la construcción de la nueva línea F de subterráneos, la primera en veinticinco años.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la relevancia de la electromovilidad en el contexto internacional y local: “En las ciudades más avanzadas del mundo, la electromovilidad ya es parte del paisaje urbano. Reduce el impacto ambiental, baja costos para quienes manejan todos los días y al ser totalmente silenciosa, mejora la vida en la Ciudad. Estos créditos forman parte de una agenda integral de electromovilidad que nos acerca a la ciudad que queremos: más moderna y competitiva”.

La línea de créditos para taxis y remises, desarrollada en conjunto con las cámaras de propietarios, permite acceder a préstamos prendarios de hasta $28 millones, con un plazo máximo de cuarenta y ocho meses y una tasa de interés fija del veinte por ciento anual. Esto posibilita la compra de una unidad con una cuota inicial de $808.000 para el monto máximo financiado. En el caso de las motos eléctricas, se ofrece una línea especial de préstamos a sola firma, con un monto máximo de $2.800.000 y un plazo de treinta y seis meses, dirigida a monotributistas que trabajen en plataformas de delivery registradas ante el Gobierno de la Ciudad. La tasa de interés es fija, del veintidós coma cinco por ciento anual, y la cuota inicial para el monto máximo es de 101.000 pesos.

En ambos casos, la financiación cubre hasta el 60% del valor del vehículo y se establece una relación cuota-ingreso estimada del treinta por ciento.

Para acceder a los préstamos, los titulares de licencias de taxi deben presentar una factura proforma, acreditar una licencia vigente con al menos dos años de antigüedad y demostrar ingresos, con un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente.

Los créditos están dirigidos a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, que requieren conexión a la red eléctrica doméstica o a estaciones de carga para funcionar en modo totalmente eléctrico. Estos modelos cuentan con baterías de mayor capacidad y autonomía que los híbridos convencionales, que no se enchufan y consumen combustible, por lo que estos últimos no están incluidos en la financiación. La principal ventaja de los híbridos enchufables es que permiten una conducción prolongada en modo eléctrico, sin consumo de combustible, lo que resulta especialmente adecuado para los trayectos diarios de taxis y remises.

En cuanto a la renovación de colectivos, Buenos Aires avanza hacia un sistema más sustentable: a partir de 2027, los nuevos colectivos de las líneas porteñas deberán funcionar exclusivamente con tecnología de energía limpia, ya sea eléctricos o a GNC, y renovarse cada diez años como máximo. En enero se incorporarán ciento cincuenta nuevos colectivos a GNC fabricados bajo estándares europeos.

Requisitos, punto por punto

Los créditos estarán disponibles a través de la web del Banco Ciudad. Estos son los requisitos:

Taxis. Se debe presentar una factura proforma (borrador que detalla las condiciones de la compra), licencia vigente con al menos dos años de antigüedad, y acreditar ingresos, con un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente.

Remises. Factura proforma, constancia de habilitación del vehículo con antigüedad de 2 años y acreditar ingresos, un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente y 6 meses de antigüedad en la categoría que se utilice para la estimación de ingresos.

Motos. Factura proforma, el titular debe contar con licencia de conducir vigente en la Ciudad, ser monotributista con un mínimo de un año de inscripción y 6 meses de antigüedad en la categoría que se utilice para la estimación de ingresos, trabajar en alguna de las plataformas de delivery con antigüedad/continuidad de 1 año, acreditación en el registro del Gobierno porteño del segmento.