El gobierno israelí analiza el subsidio a vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires

Una ruta aérea sin escalas entre el aeropuerto Ben Gurión y Ezeiza podría intensificar todas las conexiones entre Israel y Sudamérica. Milei viajará en abril para cerrar el traslado de la embajada argentina a Jerusalén

Milei viajará a Israel para oficializar la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén

El gobierno de Israel analiza la implementación de un subsidio para líneas aéreas con el objetivo de establecer vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires, lo que a su vez implica intensificar las conexiones entre Israel y Sudamérica.

El Ministerio de Finanzas israelí planea destinar 20 millones de shekels (USD 6.200.000 aproximadamente) para incentivar a las aerolíneas que establezcan vuelos directos entre el Aeropuerto Ben Gurión y Ezeiza en Buenos Aires, según informaron medios israelíes citados por la agencia AJN. La medida responde al fortalecimiento de los lazos bilaterales bajo el gobierno de Javier Milei y busca consolidar la relación con la diáspora judía, consignó el informe.

La propuesta contempla que, a lo largo del año próximo, se asignen el monto mencionado dentro del presupuesto excedente originalmente destinado a la industria de la aviación durante la guerra de las «Espadas de Hierro». Este fondo se utilizará para crear un mecanismo de incentivos dirigido a las aerolíneas que operen la ruta entre 2026 y 2028.

Actualmente, los pasajeros que viajan de Israel a Argentina deben realizar escalas en Europa, Estados Unidos o Brasil, lo que incrementa significativamente la duración del trayecto. La apertura de una conexión directa reduciría el tiempo de viaje y posicionaría a la Argentina como un destino clave para los israelíes que visitan Sudamérica.

Dentro del gobierno israelí, el Ministerio de Finanzas y el Contador General, en coordinación con el Ministerio de Transporte, serán responsables de administrar el presupuesto. El objetivo es “minimizar el riesgo económico para las aerolíneas, ya sean israelíes o extranjeras, que asuman la operación de esta ruta de larga distancia, considerada un desafío operativo”, señaló AJN.

La resolución destaca el respaldo público y sin reservas de Argentina a Israel en foros internacionales, así como en la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo iraní. Además, se subraya la importancia de la comunidad judía argentina, una de las más grandes fuera de Israel, y el papel de la nueva ruta como un “puente humano” entre ambos países.

Este lunes se presentará una moción para decidir sobre la subvención de la línea, lo que podría marcar un cambio significativo en la conectividad aérea entre Israel y Latinoamérica.

Cabe destacar que el gobierno argentino prepara una visita oficial del Presidente Javier Milei a Israel para abril o mayo de 2026. El eje central de ese viaje será el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

La confirmación del viaje fue oficializada durante la reciente visita a Buenos Aires del canciller israelí, Gideon Sa’ar, en el marco de su participación en el Foro Económico Argentino-Israel que se celebró en el Palacio Libertad con la participación de empresarios de ambos países.

El aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv. EFE/ Pablo Duer

La medida que tiene en carpeta el gobierno israelí se basa en un claro interés político en fortalecer los vínculos con Argentina, entre otras cosas “en vista de su posición junto a Israel en el ámbito internacional”, según informó Radio Jai. Además, la medida pretende contribuir al desarrollo de las relaciones económicas, aumentar la cooperación empresarial y ampliar los vínculos turísticos entre los países.

Según la explicación, se afirmó que en un período desafiante en el ámbito internacional, “la Argentina se destaca por su política de apoyo público y claro a Israel, incluso en la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo”. También se enfatizó “el interés mostrado por el gobierno argentino en establecer una ruta aérea directa, lo que se considera un paso estratégico para fortalecer la posición de Argentina en América Latina”.

La financiación de la medida procederá de los importes destinados a la concesión de garantías en el sector de la aviación tras la guerra. Hasta que la Knesset (el parlamento israelí) apruebe el presupuesto estatal para 2026, los fondos necesarios para poner en marcha el proyecto se ejecutarán sujeto a las disposiciones de la Ley Básica de Economía del Estado y la Ley Básica de Presupuesto.

