Cuánto paga el plazo fijo: banco por banco, cuánto se obtiene por depositar $1 millón

La brecha en pesos entre los intereses que ofrecen los bancos para plazos fijos alcanza cifras superiores a $5.700 en un mes por cada millón invertido (Franco Fafasuli)

El monto de dinero que entrega cada banco por un depósito a plazo fijo tradicional a 30 días muestra amplias diferencias en la banca argentina. La información publicada en la última actualización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitió comparar no sólo las tasas nominales anuales (TNA) de cada entidad sino también el interés concreto en pesos que recibe un ahorrista por comprometer $1.000.000 durante el periodo señalado. La diversidad de resultados evidencia que elegir la entidad adecuada constituye un factor clave para maximizar el rendimiento mensual de un capital.

Los bancos de mayor tamaño institucional, con fuerte presencia en todo el país, se ubicaron por lo general en el segmento de tasas más bajas. Banco de la Nación Argentina ofreció una tasa de interés nominal anual de 22,5%, con lo que un depósito de $1.000.000 remuneró al cliente con $18.493 en 30 días. Valores similares presentaron Banco Santander Argentina Sociedad Anónima, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco BBVA Argentina S.A., que situaron la TNA en 21%, arrojando $17.260 para idéntico importe y plazo. Banco de la Provincia de Buenos Aires adoptó una TNA de 22%, lo que implicó $18.082 de renta. Todos estos datos correspondieron a la publicación oficial del BCRA, que actualiza diariamente la información remitida por las propias entidades.

Al comparar estas cifras con las que ofrecieron otras instituciones, la distancia se hace evidente. Por ejemplo, Banco Macro S.A. pagó $19.726 gracias a una TNA de 24%, mientras que el sector cooperativo, representado por Banco Credicoop Cooperativo Limitado, entregó $18.904 bajo una tasa del 23%. El caso del Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. muestra una TNA de 23,5%, con una ganancia mensual de $19.315 cada millón de pesos depositado.

Vale destacar que entre los bancos provinciales existen matices importantes. Banco de la Ciudad de Buenos Aires quedó en el extremo inferior, con una TNA de 20,5% y $16.849 de rendimiento mensual, mientras que Banco de la Provincia de Córdoba S.A. subió la TNA al 25% y permitió obtener $20.548 para igual monto y plazo. Resultados similares mostró Banco Provincia de Tierra del Fuego, que alineó su tasa con la de Córdoba y, por lo tanto, acertó el mismo pago de intereses por millón de pesos. Banco de Corrientes S.A., junto con otros del interior como Banco del Sol S.A., fijó la TNA en 24%, entregando $19.726. En tanto, Banco de Formosa S.A. y Banco del Chubut S.A. aumentaron levemente el pago al ubicar el TNA en 23% y 23,5%, con intereses de $18.904 y $19.315 respectivamente.

Dentro del espectro de bancos que colocaron el acento en la innovación tecnológica o tienen origen digital, los valores se incrementaron, posicionando a estas entidades entre las alternativas de mayor interés mensual. Banco Bica Sociedad Anónima, Reba Compañía Financiera S.A. y Bibank S.A. eligieron el nivel del 26%, con el saldo de $21.370 por cada millón depositado. Este grupo de bancos disputó palmo a palmo el liderazgo con firmas que subieron al rango de las mayores tasas públicas. Así, Banco CMF S.A., Banco de Comercio S.A. y Banco Voii S.A. escalaron sus perfiles hasta el 27%, con un pago de $22.192. Dos instituciones particularmente saltaron a la cima: Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. entregaron $22.603, contra una TNA tope de 27,5%.

Otras entidades intermedias en tamaño o desarrollo geográfico también superaron a la banca más conocida. Banco Julio Sociedad Anónima fijó su tasa en 26,5% ($21.781 mensuales), mientras que Banco Mariva S.A. ofreció 25,75% y un pago de $21.027. Banco Masventas S.A. y Banco Dino S.A. mantuvieron las tasas similares al grupo de cooperativas o bancos medianos, con un rendimiento de $18.904 y $18.082 respectivamente. Por su parte, Banco Hipotecario S.A. igualó el pago de $18.082, también a una TNA del 22%.

El método de cálculo aplicado en todos los casos para determinar la ganancia mensual se basó en multiplicar el monto colocado ($1.000.000) por la tasa TNA convertida a número decimal, y luego tomar el resultado de aplicar la proporción de 30 días respecto de un año. Es decir, el interés resulta de $1.000.000 × (TNA/100) × (30/365). Así, la multiplicación del capital inicial por la fracción anualizada de tasa permite conocer exactamente el importe que cada entidad transfirió al vencimiento del plazo fijo.

El universo de bancos relevado por el BCRA incluye tanto entidades con red federal de sucursales, como firmas provinciales, cooperativas, compañías financieras radicadas en grandes ciudades y plataformas surgidas al calor de la digitalización de los servicios financieros. Más allá de la antigüedad de cada actor en el sistema, la competencia real se presenta en función de la tasa ofrecida y la accesibilidad para clientes y no clientes, variables que no modificaron el valor nominal que compone el pago de intereses.

El cálculo de intereses para depósitos a 30 días tiene en cuenta la TNA establecida en el día, sin cargos adicionales ni impuestos. (Freepik)

A la vez, en el segmento de entidades que inmigraron con capitales o estructuras externas, como el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., la política de tasas no difirió en exceso respecto de los bancos de origen local. Los valores pagados quedaron en una zona media dentro del ranking general.

Al repasar la infografía de resultados, el ahorrista se encuentra con una brecha máxima de $5.754, que corresponde a la diferencia entre el banco que menor interés paga por $1.000.000 colocado a 30 días y el que ofrece el mayor pago (de $16.849 a $22.603). Este rango representa la magnitud de la oportunidad o el costo de elegir una u otra entidad, sin considerar cargas impositivas, comisiones ni cambios condicionales de las políticas comerciales.

Ninguna de las instituciones incluidas en la actualización del Banco Central de la República Argentina omitió informar su tasa nominal anual para plazos fijos a 30 días. Los resultados puestos a disposición de los usuarios reflejaron la información vigente en el reporte oficial, sin alteraciones por promociones exclusivas ni beneficios colaterales, y por tanto resultaron comparables entre sí para idénticas condiciones de monto y plazo.

El impacto de la digitalización, además, incidió en la oferta de tasas competitivas, sobre todo entre bancos y financieras creadas en los últimos años, que priorizaron el aumento de su cartera a través de promociones de tasa y operaciones vía homebanking. Esta tendencia se observó en la posición que ocupan Bibank S.A., Reba Compañía Financiera S.A., Banco Voii S.A., Banco CMF S.A., entre otros, dentro del grupo de entidades con mejores pagos mensuales al plazo deseado.

En la lista de tasas y rendimientos por $1.000.000 a 30 días también aparecen bancos con orientación regional, como Banco del Chubut S.A., Banco de Formosa S.A., Banco de Corrientes S.A., que ubicaron la TNA en los márgenes del 23% y 24%, asegurando pagos mensuales por encima de $18.900 y $19.700, alejados tanto del piso como del techo de la tabla, pero cercanos al promedio general observado en la sumatoria de bancos públicos y privados.

La decisión final de los clientes, en definitiva, se encuentra influida por la relación entre accesibilidad, seguridad y tasa publicada, pero siempre bajo el condicionamiento de la vigencia de los datos remitidos por cada entidad al BCRA. Los rendimientos aquí consignados respetan la información al día, y se actualizarán conforme las entidades ajusten sus políticas según la evolución de las condiciones macroeconómicas argentinas.