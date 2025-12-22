ANSES: quiénes cobran hoy, 22 de diciembre

ANSES paga jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales este 22 de diciembre según terminación de DNI y tipo de prestación

El último tramo del año suele concentrar una intensa expectativa entre jubilados, beneficiarios de planes y familias que perciben asignaciones sociales, atentos al calendario de pagos dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Siguiendo el calendario oficial, este lunes 22 de diciembre de 2025 resulta clave para diversos grupos, en especial porque además de los haberes habituales se abonan aguinaldos y refuerzos extraordinarios.

Quiénes cobran hoy, 22 de diciembre

En esta jornada varios tipos de prestaciones sociales y previsionales están programadas para ser abonadas conforme al cronograma oficial publicado por la ANSES.

La fecha corresponde a un corte en el calendario basado principalmente en la terminación de los números de documento y el tipo de plan, lo que garantiza el cobro escalonado para evitar aglomeraciones en entidades bancarias y cajeros.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Este lunes corresponde el pago a los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y cuya terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) es 6 o 7.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI finalizados en 6 o 7 cobran hoy sus beneficios (NA)

Estos beneficiarios forman parte del segundo grupo de la escala de cobros establecida para quienes perciben montos jubilatorios superiores al piso vigente.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Durante la misma fecha, la ANSES acreditará la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo a las personas cuyo DNI finalice en 9.

Este grupo integra la última tanda de pagos mensuales correspondientes al mes de diciembre, asegurando que las familias beneficiarias puedan contar con sus asignaciones antes de las fiestas de fin de año.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social, destinada a mujeres embarazadas sin cobertura laboral formal, también realiza un desembolso específico este 22 de diciembre.

Las titulares cuyo DNI finaliza en 8 acceden hoy al pago mensual establecido en el actual cronograma, mientras que el resto completará el cobro en los días inmediatos siguientes.

Mujeres embarazadas sin empleo formal y DNI finalizado en 8 reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social este 22 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal

ANSES determinó que en la misma fecha se efectúa el depósito de la Asignación por Prenatal para quienes tengan documentos terminados en 8 o 9.

Este beneficio alcanza a trabajadoras y trabajadores registrados, monotributistas y personas que reciben una prestación por desempleo, al momento de confirmarse la gestación.

Prestación por Desempleo

Otro grupo que accede hoy a su prestación es el de beneficiarios del seguro por desempleo cuyos DNI concluyen en 0 y 1.

De acuerdo al cronograma de ANSES, el pago de esta ayuda económica para quienes hayan perdido su trabajo formal se concreta de forma escalonada en la última semana hábil de diciembre.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado para jubilados asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo llega a $2.293.796,92.

Beneficiarios del seguro por desempleo con DNI finalizados en 0 y 1 acceden este lunes a su prestación económica mensual (REUTERS/Francisco Loureiro)

La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

Este mes, los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo y, en el caso de quienes reciben la jubilación mínima y la PUAM, se suma un bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,38, la máxima alcanza $3.440.695,38, y la PUAM asciende a $479.055,5, sumando todos los conceptos vigentes.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Para la Asignación por Hijo y Prenatal, el valor general es de $61.252 para familias con Ingresos del Grupo Familiar (IGF) hasta $948.361, mientras que en zonas diferenciadas puede alcanzar hasta $132.075.

Las asignaciones familiares y universales varían según el Ingreso del Grupo Familiar, con topes y montos diferenciados por zona y situación

A medida que el IGF aumenta, los valores de las asignaciones disminuyen, con un tope máximo de IGF de $5.022.048 para acceder a los beneficios.

La Asignación por Nacimiento es de $71.396, la de Adopción $426.877 y la de Matrimonio $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797, según la región. Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $89.043 y $398.364, dependiendo del IGF y la zona.

Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda excluida automáticamente de las asignaciones familiares y universales.