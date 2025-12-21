Actividad industrial: más del 73% de las pymes industriales considera a China su “principal amenaza importadora”

En volumen, las pymes exportaron 3,9 millones de toneladas, 15,6% más que lo acumulado en los primeros 6 meses de 2023. (Foto: Shutterstock)

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales de la Argentina llevan diez trimestres consecutivos de caída del nivel de actividad, un 37% de las mismas (esto es, casi cuatro de cada diez) perdió participación en el mercado a manos de importaciones y el 73,3% de las respuestas entre 425 empresas consultadas por la Fundación Observatorio Pyme identificó a China como el principal origen de esas importaciones.

De hecho, de los seis sectores industriales relevados (Alimentos y bebidas, Textiles, ropa y calzado, Muebles y madera, Sustancias y productos químicos, Metalmecánica y “Otras actividades industriales”), en todos ellos el gigante asiático aparece como la “principal amenaza importadora”, con el 73,3% de respuestas mencionado, muy lejos del 16,6% de menciones a Brasil.

El informe, dado a conocer este viernes, se refiere a lo ocurrido durante el tercer trimestre 2025 en un contexto que, dice el documento, fue particularmente incidido por el proceso electoral que finalizó el 26 de octubre. La encuesta tuvo lugar entre el 29 de septiembre y el 22 de octubre, en medio de una gran presión cambiaria y financiera por el triunfo electoral del kirchnerismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y antes de la amplia y en gran medida sorpresiva victoria del gobierno en las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Décimo trimestre consecutivo de caída

En el tercer trimestre, dice el informe, persistieron los indicadores de contracción de la actividad: la producción industrial PyME acumuló una caída del 4,1%, la décima trimestral consecutiva, situándose 7,5% por debajo de igual período de 2024. Eso, a su vez, generó una caída del 4,6% anual del empleo, “aunque con una reducción en el ritmo de contracción”.

Del relevamiento surge además que el desempeño a lo largo del año fue peor en las pequeñas empresas (10 a 49 empleados) que en las medianas (50 a 249 empleados).

El 37% de las pymes que declaró haber perdido participación de mercado debido a las importaciones “mayoritariamente chinas” fue a su vez superior al 33% relevado en el segundo trimestre y es el máximo histórico de la serie.

Los índices de producción y confianza refuerzan a su vez los indicadores de contracción: el que predice el nivel de producción se situó en 43, dos puntos menos que en el segundo trimestre, y el de confianza en 44, cuatro puntos menos que en el trimestre anterior. Ambos permanecen por debajo del “umbral de indiferencia” (situación “normal”, ni buena ni mala) de ambos índices.

Las pymes sienten cada vez más la presión importadora china como una amenaza existencial a la que les cuesta responder, porque a su vez según surge de la encuesta, el 81% de las empresas declaró que sus costos siguen aumentando y presionan sus márgenes de rentabilidad. Menos de la mitad dijo poder trasladar esos aumentos a sus precios. La feroz competencia de las importaciones chinas provoca a su vez bajo dinamismo de ventas y tensiones en la cadena de pagos, lo que a su turno “impactó negativamente en el crédito comercial y en el financiamiento de la industria”.

Dos cifras reflejan la cuestión. Por un lado, “el 52% de las pymes identificó como un problema el retraso en los pagos de sus clientes”, dice el informe. Por el otro, “el 35% declaró dificultades para afrontar sus compromisos con proveedores y entidades bancarias y sus obligaciones tributarias”.

También creció la preocupación por el aumento del costo de las materias primas, que alcanzó al 51% de las empresas; “valor históricamente bajo, pero con cambio de tendencia”, dice el informe.

Además de las 425 pymes fabriles, el relevamiento abarcó también 104 empresas de software y servicios informáticos, en el que las tendencias recientes son más positivas, pero declinantes, al punto que si bien en el acumulado de los nueve primeros meses del año el sector registra aún un crecimiento del 0,9%, la comparación del tercer trimestre de este año contra igual período de 2024 arroja una caída interanual del 0,8 por ciento.

Fútbol vs Hockey sobre Hielo

El informe de la Fundación Observatorio Pyme, que depende de Techint, confirma los temores y alertas del principal grupo industrial de la Argentina, que el 12 de diciembre pasado, en su evento anual “Propymes” planteó que la Argentina y otros países occidentales actuaron o aún actúan con cierto grado de inocencia al abrirle las puertas a una economía, como la de China, “dirigida por un Estado centralizado y autoritario”.

“La figura de Donald Trump no fue el origen del problema, sino una reacción ante el fenómeno chino”, dijo en su presentación Javier Martínez Álvarez, vicepresidente de Relaciones Instituciones de Techint. Y afirmó: “Creo que tenemos que abrir un diálogo con el Gobierno y sus autoridades y explicar que China tiene una actitud predatoria y responde a una necesidad estratégica de conquista hegemónica”. Profundizar el comercio con China, subrayó, significa un riesgo concreto de primarización de la economía. Es -graficó- insistir en jugar al fútbol cuando el rival juega hockey sobre hielo (un deporte particularmente violento).

En el sector industrial y de pymes apuntan, por caso, al reciente ejemplo del ejecutivo y el Congreso mexicanos, que recientemente aprobaron nuevos aranceles sobre más de 1.400 productos, desde automóviles hasta acero, plásticos y textiles, provenientes de China y otros países que no cuentan con acuerdos comerciales con México.

De hecho, en una reciente columna en Financial Times, Peter Navarro, principal asesor de Trump en temas de producción y comercio internacional, elogió la medida mexicana cuyo mensaje consideró “inequívoco: si se quiere acceso preferencial a la región EEUU–México–Canadá, no se puede ser una puerta de entrada —ni frontal ni trasera— para el dumping chino”.

A medida que Washington fue cerrando segmentos de su mercado al exceso de producción subsidiado por el estado chino, escribió Navarro, Beijing busca volcar sus crecientes excedentes en terceros mercados.

“Ahora México está diciendo: aquí no. Es de esperar que Europa avance en la misma dirección”, señaló el asesor trumpista, y también celebró los derechos compensatorios adicionales impuestos por la Unión Europea “a la importación de vehículos eléctricos chinos subsidiados”. Además, mencionó, la UE está preparando nuevas medidas “para sectores expuestos a aumentos impulsados por el exceso de capacidad”, entre los cuales mencionó salvaguardas sobre el acero y un monitoreo para rastrear “posibles desvíos comerciales”.