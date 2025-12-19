Economía

El Gobierno asegura que la pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre del año

El Ministerio de Capital Humano afirmó que la cantidad de pobres cayó 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado y 27,3 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión libertaria

Guardar
El Gobierno estimó que la
El Gobierno estimó que la pobreza se redujo a 27,5% en el tercer trimestre del año. REUTERS/Mariana Nedelcu

El gobierno de Javier Milei estimó que la pobreza se redujo al 27,5% de la población durante el tercer trimestre de 2025. Los datos surgen a partir de una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según comunicaron del Ministerio de Capital Humano, los indicadores anotaron un descenso interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024 y de 27,3 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“Asimismo, se estima que la indigencia bajó 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, informaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, a la vez señalaron que este índice descendió a 5,4%.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

PobrezaIndecMinisterio de Capital HumanoIndigenciaÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Cuál es el salario pretendido promedio de los empleados argentinos

Las diferencias en las aspiraciones de hombres y mujeres aumentaron en los cargos de mayor responsabilidad

Cuál es el salario pretendido

El Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 300 millones para optimizar la transición energética en Argentina

La nueva línea de crédito busca optimizar la focalización de la ayuda energética y promover la sostenibilidad fiscal y ambiental

El Banco Mundial aprobó un

El Gobierno subasta predios del plan Procrear: cuáles son y cuánto valen

El Estado impulsa un proceso de venta de parcelas urbanas en varios distritos, con operaciones públicas y montos tasados en moneda extranjera

El Gobierno subasta predios del

Boom de importación de ropa usada: la cámara de sector alertó sobre el salto en las compras al exterior

El arribo masivo de prendas de segunda mano desde Chile, potenciado por circuitos logísticos eficientes, acentúa la caída de ventas nacionales y los industriales encienden alertas sobre el destino final de los residuos textiles

Boom de importación de ropa

Una de las textiles más reconocidas del país cerró una línea de producción de ropa deportiva y hay 50 despidos

El sector atraviesa una grave contracción que afecta a fábricas con presencia nacional, en medio de la presión por importaciones y desplome de consumo

Una de las textiles más
DEPORTES
La FIA confirmó los dorsales

La FIA confirmó los dorsales oficiales de los pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1: los cambios en la grilla

“Estoy para ganar el Puskas”: el impactante tanto desde la mitad de cancha en la final de la Copa de Ecuador

El particular método para patear los penales de un futbolista que desató un debate tras su ejecución ante PSV: ¿es válido?

Dieron a conocer el escalofriante mensaje antes del trágico accidente aéreo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia

La romántica propuesta de casamiento del futbolista de River Plate Facundo Colidio a su novia a orillas del mar: “De película”

TELESHOW
Laurita Fernández festejó su cumpleaños:

Laurita Fernández festejó su cumpleaños: invitados de lujo, atardecer y ¿romance?

El Polaco habló de su vínculo actual con Barby Silenzi y contó cómo está la relación con sus exparejas

Coty Romero cuenta cómo se prepara para su pelea en Párense de Manos III: “Tuve que bajar 10 kilos”

La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

INFOBAE AMÉRICA

Crisis política en Francia: el

Crisis política en Francia: el Gobierno de Macron no logró aprobar el Presupuesto 2026

La inteligencia de Dinamarca apuntó contra Rusia por una serie de ciberataques “destructivos y disruptivos”

Martín Caparrós recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara

La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur: “Necesitamos unas semanas más”

Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi