Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 19 de diciembre

Los beneficiarios reciben haberes actualizados, asignaciones especiales y bonos extraordinarios según el calendario oficial de ANSES

Guardar
Los beneficiarios de la Asignación
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 cobran este 19 de diciembre

En diciembre, ANSES continúa con el pago de jubilaciones y asignaciones con aumento y bono, siguiendo el calendario oficial que define incrementos, extras y fechas específicas para cada grupo de beneficiarios. El esquema abarca haberes actualizados con un incremento del 2,34%, el pago del medio aguinaldo y bonos extraordinarios para quienes correspondan.

Quiénes cobran hoy, 19 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finaliza en 4 (cuatro) o 5 (cinco) perciben el pago correspondiente a diciembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 (ocho) cobran el beneficio.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 7 (siete) reciben el pago este 19 de diciembre.

La Asignación por Prenatal corresponde
La Asignación por Prenatal corresponde hoy a quienes tienen DNI terminados en 8 o 9, de acuerdo al cronograma de pagos

Asignación por Prenatal

Los titulares de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 8 (ocho) o 9 (nueve) cobran la prestación.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se abona a todas las terminaciones de documento entre el 15 de diciembre y el 12 de enero, según el calendario de pagos.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único se pagan a todas las terminaciones de documento entre el 10 de diciembre y el 12 de enero, en el marco de las fechas estipuladas por el organismo.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado para jubilados asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo llega a $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

En diciembre, las jubilaciones y
En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% y el haber mínimo garantizado asciende a $340.879,59

Este mes, los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo y, en el caso de quienes reciben la jubilación mínima y la PUAM, se suma un bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,38, la máxima alcanza $3.440.695,38, y la PUAM asciende a $479.055,5, sumando todos los conceptos vigentes.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Para la Asignación por Hijo y Prenatal, el valor general es de $61.252 para familias con IGF hasta $948.361, mientras que en zonas diferenciadas puede alcanzar hasta $132.075.

A medida que el IGF aumenta, los valores de las asignaciones disminuyen, con un tope máximo de IGF de $5.022.048 para acceder a los beneficios. La Asignación por Nacimiento es de $71.396, la de Adopción $426.877 y la de Matrimonio $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797, según la región. Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $89.043 y $398.364, dependiendo del IGF y la zona.

Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda excluida automáticamente de las asignaciones familiares y universales.

Temas Relacionados

ANSESJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuánto cuesta viajar a Qatar para ver la Finalíssima entre Argentina y España

La Selección nacional enfrentará al combinado europeo el próximo 27 de marzo en el Estado Lusail, donde alzó la Copa del Mundo en 2022. Todos los detalles de los paquetes para ir desde Buenos Aires

Cuánto cuesta viajar a Qatar

Se cumplió la premonición de un poderoso ex CEO japonés: los autos híbridos son más eficientes que los eléctricos

Los planes de muchas marcas habían sido redirigidos en el último año ante un negocio 100% eléctrico que no funcionó como se pensaba. La posición en Argentina, donde el híbrido es el auto sustentable más vendido

Se cumplió la premonición de

Las ventas financiadas de autos 0 km cayeron 33% en noviembre y tocaron el nivel más bajo de 2025

El impacto de la volatilidad política y económica de los últimos meses también afectó la comercialización de vehículos nuevos con financiación. Fue el primer mes de retroceso interanual

Las ventas financiadas de autos

Los dos datos que desencadenaron la euforia del mercado esconden una vulnerabilidad

Las acciones argentinas experimentaron una fuerte suba en la bolsa local y en el exterior. Los motivos que las impulsaron y por qué hay dudas de que se mantenga la tendencia alcista

Los dos datos que desencadenaron

El Gobierno reglamentó el funcionamiento del servicio de rampas en los aeropuertos

Al mismo tiempo que la medida buscará garantizar la continuidad y equidad en la prestación de servicios aeroportuarios, se estableció que las rampas no podrán ser otorgadas a un mismo operador

El Gobierno reglamentó el funcionamiento
DEPORTES
Jake Paul se enfrenta al

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

TELESHOW
Humor y cercanía en #Detaquito:

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Prometía impulsar carreras de modelaje,

Prometía impulsar carreras de modelaje, citaba a las jóvenes para sesiones de fotos y las asesinaba: los detalles del caso Bradford

Vladimir Putin brindará este viernes su tradicional conferencia de prensa anual

La Cámara de Diputados de Brasil destituyó al hijo de Jair Bolsonaro y al ex jefe de inteligencia de sus cargos

El primer ministro de Australia anunció un día de reflexión a una semana del ataque terrorista en Bondi Beach

La Justicia de Bolivia ratificó la prisión preventiva al ex presidente Arce por riesgos de fuga y obstaculización del proceso penal