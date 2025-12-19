ANSES: quiénes cobran hoy, 19 de diciembre

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 cobran este 19 de diciembre

En diciembre, ANSES continúa con el pago de jubilaciones y asignaciones con aumento y bono, siguiendo el calendario oficial que define incrementos, extras y fechas específicas para cada grupo de beneficiarios. El esquema abarca haberes actualizados con un incremento del 2,34%, el pago del medio aguinaldo y bonos extraordinarios para quienes correspondan.

Quiénes cobran hoy, 19 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finaliza en 4 (cuatro) o 5 (cinco) perciben el pago correspondiente a diciembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 (ocho) cobran el beneficio.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 7 (siete) reciben el pago este 19 de diciembre.

La Asignación por Prenatal corresponde hoy a quienes tienen DNI terminados en 8 o 9, de acuerdo al cronograma de pagos

Asignación por Prenatal

Los titulares de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 8 (ocho) o 9 (nueve) cobran la prestación.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se abona a todas las terminaciones de documento entre el 15 de diciembre y el 12 de enero, según el calendario de pagos.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único se pagan a todas las terminaciones de documento entre el 10 de diciembre y el 12 de enero, en el marco de las fechas estipuladas por el organismo.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado para jubilados asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo llega a $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% y el haber mínimo garantizado asciende a $340.879,59

Este mes, los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo y, en el caso de quienes reciben la jubilación mínima y la PUAM, se suma un bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,38, la máxima alcanza $3.440.695,38, y la PUAM asciende a $479.055,5, sumando todos los conceptos vigentes.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Para la Asignación por Hijo y Prenatal, el valor general es de $61.252 para familias con IGF hasta $948.361, mientras que en zonas diferenciadas puede alcanzar hasta $132.075.

A medida que el IGF aumenta, los valores de las asignaciones disminuyen, con un tope máximo de IGF de $5.022.048 para acceder a los beneficios. La Asignación por Nacimiento es de $71.396, la de Adopción $426.877 y la de Matrimonio $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797, según la región. Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $89.043 y $398.364, dependiendo del IGF y la zona.

Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda excluida automáticamente de las asignaciones familiares y universales.