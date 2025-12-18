Economía

Vence el acuerdo entre la UOM y las electrónicas para mantener el empleo en Tierra del Fuego: hay unos 1.000 contratos en riesgo

El 23 de mayo, el gremio había firmado con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) un acuerdo para evitar despidos, que termina el 31 de diciembre. Fue tras la baja de aranceles a la importación de celulares. El Gobierno provincial convocó a las partes a un encuentro este viernes

Guardar
Las fábricas fueguinas atraviesan un
Las fábricas fueguinas atraviesan un escenario complejo en términos productivos debido al bajo consumo, el aumento de las importaciones, el contrabando y la fuerte caída de precios

El calendario marca el tramo final de un entendimiento clave para la industria electrónica de Tierra del Fuego. El acuerdo que firmó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas del sector nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) el 23 de mayo vence a fin de mes y hay unos 1.000 contratos que están en riesgo, muchos de los cuales tenían fecha de caducidad en el segundo semestre del año y fueron postergados a raíz del acuerdo.

Ahora, si bien desde el sindicato están intentando evitar la salida de esos trabajadores, el escenario productivo (bajo consumo, reducción de aranceles en celulares, mayor oferta por la importación y bajos precios) hace inviable esa posibilidad, según remarcaron a Infobae diversas fuentes del sector.

El entendimiento reguló la actividad durante la segunda mitad de 2025 y estableció mecanismos transitorios para sostener los puestos de trabajo. Las partes habían alcanzado ese acuerdo luego de que el Gobierno anunciara la baja gradual de aranceles a los celulares, que terminará de suceder el 16 de enero próximo. El objetivo central consistió en evitar despidos en un contexto de caída del consumo y de estos cambios arancelarios que afectarían la producción nacional de teléfonos.

El acuerdo surgió tras una semana de conflicto y medidas de fuerza en la provincia. En ese contexto, las partes retomaron la actividad y fijaron compromisos para evitar despidos durante el resto del año. El entendimiento incluyó herramientas transitorias y espacios de diálogo para abordar el impacto de los cambios comerciales y la situación del régimen industrial.

Según se supo, el sector trabajaría con los gobiernos nacional, provincial y con la UOM en ver de qué manera poder mejorar la productividad para ser eficientes en la producción, aún en ese escenario más aperturista. Y si bien algunas mejoras en procesos productivos hubo, la situación de consumo general, de más oferta (en celulares, gran parte vía contrabando) y precios que se desplomaron en dólares versus el año pasado hizo que el panorama hacia adelante no sea alentador y que, por ende, las empresas decidan ajustar.

Desde la conducción gremial, el secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, advirtió en diálogo con este medio sobre la dificultad para garantizar la continuidad de esos contratos temporarios. Según explicó, el universo alcanzado por esta situación se ubicó entre 800 y 1.000 trabajadores. Indicó que muchos de esos vínculos tenían fechas de vencimiento posteriores a la firma del acuerdo y que, aun así, quedaron comprendidos dentro del esquema transitorio. Lo mismo confirmaron en una empresa del sector: “Había contratos que vencían a posteriori de que firmáramos el acuerdo y hubo que postergarlos y mantener a los trabajadores suspendidos. Pero a fin de año caducan”.

Las empresas buscan eficientizar procesos
Las empresas buscan eficientizar procesos y en ese contexto habrá salida de personal, en gran parte contratatos

Martínez sostuvo que existe un riesgo concreto de que esos trabajadores no continúen debido a la ausencia de un panorama claro sobre la producción para 2026. Señaló que esa falta de previsibilidad condicionó cualquier análisis sobre futuros ingresos de personal. El dirigente gremial describió además el estado actual de la actividad industrial. Afirmó que las empresas operaron con sobrestock, que las ventas se mantuvieron bajas y que el consumo no mostró señales de recuperación. Según su diagnóstico, el contexto dificultó la comercialización de productos como televisores, aires acondicionados y celulares, que enfrentaron una demanda limitada.

En cuanto a la estructura laboral, informó que el sector cuenta con alrededor de 4.000 trabajadores efectivos, y que si bien a fin de mes están en riesgo los de contrato a plazo fijo, observa con preocupación el debate sobre la continuidad del empleo en general en el marco de la reforma laboral que comenzó a debatirse en el Senado.

Fuentes empresarias describieron un escenario de mayor competencia. Mencionaron el ingreso de productos importados y el impacto del contrabando como factores que presionaron sobre la actividad local. A eso se sumó, según detallaron, un consumo retraído que afectó a distintos sectores económicos, más allá de las categorías específicas que fabrica cada empresa.

Convocatoria del gobierno provincial

En este contexto, la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, convocó a una nueva instancia de la mesa de diálogo en el marco de los Decretos Presidenciales Nº 333/25 y 334/25, vinculados a las últimas modificaciones arancelarias e impositivas dispuestas el 20 de mayo. La convocatoria se articuló en continuidad con las conversaciones que se venían desarrollando en el seno de esta mesa, e incluyó la participación presencial de representantes de alta dirigencia de cada empresa involucrada, más allá de la representación de las cámaras empresariales.

El escrito enviado por la cartera laboral destacó que, a partir de la cercanía de la fecha de aplicación de la reducción del último tramo de aranceles, era necesario obtener avances concretos respecto a la situación de continuidad productiva y laboral en cada compañía. De todos modos, en el sector empresario sugieren que el encuentro fue convocado para “ejercer presión” sobre los contratos que finalizarían a fin de mes. La reunión se programó para el viernes 19 de diciembre a las 12:00 en el Salón Auditorio del Instituto Fueguino de Turismo, en la ciudad de Ushuaia.

Temas Relacionados

empleoUOMTierra del Fuegoúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

La desocupación cayó al 6,6% en el tercer trimestre, pero aún hay un millón de personas buscando trabajo

El índice de desempleo registró una mejora de 0,3 puntos porcentuales. También mejoró el empleo y repuntó la tasa de actividad

La desocupación cayó al 6,6%

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas

El IPC de 2,7% alivió temores. El fabricante de semiconductores Micron subió más de 15% tras presentar resultados trimestrales sólidos y previsiones alcistas

Optimismo en Wall Street tras

JP Morgan analizó las modificaciones en el esquema cambiario del Banco Central: qué prevé para el dólar y la inflación

El informe de la entidad financiera internacional evalúa el escenario monetario y cambiario argentino luego de las elecciones, e incluye previsiones sobre la evolución del tipo de cambio y los precios al consumidor

JP Morgan analizó las modificaciones

YPF suma una cuenta remunerada a su app y analiza transformarla en un banco digital en el mediano plazo

La petrolera podría meterse, a través de YPF Digital y sus 3 millones de usuarios, en la dura competencia por los medios de pago y los servicios financieros

YPF suma una cuenta remunerada

Hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo de diciembre 2025

La legislación laboral fija un límite claro para que empleados, jubilados y pensionados reciban este ingreso clave antes de las fiestas, con fechas que impactan en la planificación económica de hogares y empresas en todo el país

Hasta cuándo se puede cobrar
DEPORTES
Le pegó desde atrás de

Le pegó desde atrás de mitad de cancha y la clavó en un ángulo: el golazo de Marruecos ante Jordania para ser campeón de la Copa Árabe

Cuánto deberán pagar los pilotos de la F1 por la superlicencia en 2026: el monto que tendrá que abonar Colapinto

“¡Aguante Argentina y vamos por la cuarta!”: el eufórico video de Claudio Tapia en el estadio Lusail a tres años del título en Qatar

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

“Todo valió la pena”: el recuerdo de Messi, De Paul, Dibu Martínez y el resto de los campeones a tres años del Mundial de Qatar

TELESHOW
Homero Pettinato aseguró que alguien

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

Thiago Medina llevó por primera vez a sus hijas a ver a Papá Noel: “Nunca pierdan ese espíritu navideño”

Amor por la Patagonia y un nuevo estilo de vida: los motivos que llevaron a Christian Petersen a visitar el sur

INFOBAE AMÉRICA

El héroe de Sídney, Ahmed

El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York

Francia aprobó leyes para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar y a homosexuales perseguidos durante décadas

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”