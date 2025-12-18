Economía

Las acciones argentinas trepan hasta 10% en Wall Street tras la media sanción del Presupuesto

Los ADR experimentan alzas de dos dígitos en las bolsas de Estados Unidos luego de conocerse la aprobación del proyecto del oficialismo en Diputados

Las acciones argentinas trepan hasta 10% en Wall Street, influenciadas por la media sanción del Presupuesto 2026.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotan subas de hasta 10%, impulsadas por la media sanción al Presupuesto 2026 y una mejora del clima internacional. Al mismo tiempo, los papeles que se negocian en la bolsa local experimentan un salto de hasta 8,3%. En paralelo, el riesgo país tocó al menor nivel en más de siete años pero, más tarde, volvió a repuntar.

En efecto, los ADR, certificados que representan acciones de empresas extranjeras que operan en mercados estadounidenses, de la Argentina exhiben un vigoroso crecimiento. La ola verde tiene mayor impacto entre los bancos nacionales.

Central Puerto lidera las subas con 10%. Banco Supervielle queda segunda con 9,5% y BBVA tercera con 9%. Más abajo se ubican otras dos entidades bancarias: Grupo Galicia (7,7%) y Banco Macro (7,2%). A esos papeles les siguió Loma Negra (6,5%).

Los 10 ADR que más suben

  • Central Puerto (10%)
  • Banco Supervielle (9,5%)
  • BBVA (9%)
  • Grupo Galicia (7,7%)
  • Banco Macro (7,2%)
  • Loma Negra (6,5%)
  • Edenor (4,8%)
  • IRSA (4,2%)
  • YPF (4,1%)
  • Cresud (3,3%)
(AP Photo/Richard Drew)

Por otra parte, el S&P Merval avanza 4,2% en pesos hasta los 3.162.934,29 puntos y 3,8% en dólares hasta las 2.024,63 unidades. A lo largo del mes, la cotización en moneda nacional creció 4,5% y 24,8% en lo que va del año. En el caso de la evaluación en moneda extranjera, sube 1,6% en diciembre y baja 5,1% en 2025.

El comportamiento diario de la bolsa local se explica por el verde que tiñó al panel de las acciones líderes. BBVA encabeza la lista con un alza de 8,3%, secundada por Banco Supervielle (7%), Central Puerto (5,7%), Loma Negra (5,6%) y Grupo Galicia (5,1%). Este panel no muestra caídas.

El rally bursátil tiene su correlato con la aprobación del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados. Ahora, las iniciativas irán al Senado. En caso de aprobarse, este sería el primer presupuesto elaborado por la gestión de Javier Milei, después de dos años en los que se prorrogaron las pautas de 2023.

La propuesta del Gobierno proyecta un crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio para diciembre del próximo año cercano a los $1.423. El Ejecutivo estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. También se prevé un incremento de las exportaciones del 10,6%, y la eliminación de las metas de financiamiento mínimo en los sectores de educación, ciencia y defensa. Legisladores de la oposición cuestionaron la viabilidad de estas proyecciones, señalando que, por ejemplo, el tipo de cambio previsto para fin de 2026 quedaría por debajo del actual.

Por otra parte, el riesgo país volvió a descender hasta las 556 unidades durante la jornada, el nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, con el correr de las horas, el indicador elaborado por JP Morgan escaló paulatinamente hasta ubicarse en 571 puntos básicos, cinco enteros más de los que había cerrado el miércoles.

La baja del indicador a menos de 500 puntos resulta clave para que el equipo económico avance en su objetivo de volver a captar fondos en los mercados internacionales de deuda. El 9 de enero se presenta un vencimiento de más de USD 4.200 millones y el ministro de Economía, Luis Caputo, consideró la chance de buscar refinanciamiento en esa fecha. Además, analizan un préstamo repo, que utiliza bonos como respaldo, por hasta USD 7.000 millones con entidades bancarias del exterior.

En cuanto a la dimensión cambiaria, el dólar ofrecido en el Banco Nación cerró a $1.475, valor que se mantuvo respecto a la jornada anterior, aunque durante el día alcanzó un máximo de $1.480. En el segmento mayorista, la cotización finalizó sin variaciones a $1.451, con un volumen operado de USD 610 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

