Economía

La desocupación cayó al 6,6% en el tercer trimestre, pero aún hay un millón de personas buscando trabajo

El índice de desempleo registró una mejora de 0,3 puntos porcentuales. También mejoró el empleo y repuntó la tasa de actividad

Más de 950 mil personas
Más de 950 mil personas aún están buscando trabajo en Argentina

El índice de desocupación fue de 6,6% en el tercer trimestre del año, lo que implica una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto al 6,9% registrado en el mismo período del 2024. Pese a esta mejora, aún hay 958.000 personas que se encuentran desocupadas, es decir que están buscando activamente un empleo, pero no lo encuentran.

Los datos se desprenden del último informe de Mercado de Trabajo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El estudio reveló además un crecimiento de 0,47 puntos en la tasa de empleo, que pasó de 45% a 45,4% en el período analizado. La tasa de actividad, por su parte, registró un repunte de 0,3 puntos, al pasar de 48,3 en el tercer trimestre de 2024 a 48,6 en los mismos meses de 2025.

En términos absolutos, la población económicamente activa alcanzó los 14,564 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dentro de ese universo, 13,606 millones se encontraban ocupadas y 958.000 desocupadas en el tercer trimestre del año. La población total de referencia de la EPH fue de 29,97 millones de personas, sobre una población total proyectada para el país de 47,5 millones.

El informe también mostró una mejora en la comparación intertrimestral. Frente al segundo trimestre de 2025, la tasa de actividad subió, la tasa de empleo aumentó y la desocupación descendió. El Indec señaló que la baja de la desocupación resultó “estadísticamente significativa”.

Presión sobre el mercado laboral

A pesar de esta evolución, el documento advierte que una porción relevante de la población ocupada mantiene distintos grados de presión sobre el mercado laboral. La tasa de subocupación se ubicó en 10,9% de la población económicamente activa, lo que equivale a 1,581 millones de personas que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestas a trabajar más. A su vez, los ocupados demandantes de empleo representaron el 16,1% de la PEA.

Al considerar en conjunto a los desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, la presión total sobre el mercado laboral alcanzó el 28,7% de la población económicamente activa. Según el Indec, este indicador se redujo en la comparación interanual y también frente al trimestre previo.

Noticia en desarrollo

