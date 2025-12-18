Economía

Inflación mayorista: qué adelanta sobre el dato minorista de diciembre y el futuro de las bandas cambiarias

Los precios a los que venden importadores y productores en el mercado interno se aceleraron a 1,6% en noviembre. Los analistas apuntan a que puede haber adelantamientos en el último mes del año

Guardar
La inflación mayorista se aceleró
La inflación mayorista se aceleró en noviembre a 1,6%.

Los datos de inflación adelantan qué ocurrirá con el dólar en los próximos meses, dado que serán el indicador por el cual se moverán las bandas cambiarias. Tras el anuncio de la nueva fase del programa económico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer de cuánto fue la dinámica inflacionaria mayorista en noviembre, una estadística que podría anticipar el comportamiento de la minorista de diciembre.

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,6% respecto del mes anterior. El dato de noviembre revirtió la desaceleración registrada en octubre, cuando el IPIM había marcado un alza de 1,1%. La variación interanual del índice se ubicó en 24,3%, mientras que el acumulado de los primeros once meses arrojó 23,2%.

Según el reporte oficial del Indec, el avance del IPIM se explicó por la suba de 1,8% en los productos nacionales, en contraste con la baja de 0,6% en los productos importados. Entre los rubros con más peso positivo en la cifra total, destacaron los productos agropecuarios (aportaron 0,51 puntos porcentuales al índice general), los productos refinados del petróleo (0,41), alimentos y bebidas (0,30) y vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,21). El informe también señaló que la mayor incidencia negativa correspondió a petróleo crudo y gas, con una retracción de 0,55 puntos.

infografia

Para los economistas consultados por Infobae es un buen adelanto, como lo ha sido para el Gobierno, del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que se dará a conocer en los primeros días de enero. En noviembre, la inflación minorista se ubico en 2,5% y marcó el cuarto mes consecutivo de aceleración.

“Se aceleró el índice general, 0,5 puntos porcentuales (p.p.) hasta 1,6%, pero se mantiene por debajo del promedio de este año, 2%. La clave en diciembre va a estar en observar si el anuncio de implementación de bandas con objetivo de tipo de cambio real impacta en los precios mayoristas”, afirmó el director de Analytica, Claudio Caprarulo. En otras palabras, si los productores descuentan que la inflación se acelerará y buscan adelantarse, aunque los bajos niveles de consumo y la apertura a las importaciones limitan fuertemente esa estrategia.

Para el economista de Eco Go, Lucio Garay Méndez, el IPIM aportó dos fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, en los importadores bajaron en promedio por el tipo de cambio. Por el otro, los manufacturados -que se pueden pensar como insumos de la economía- subieron un 2,3% y energía eléctrica un 1,5%. “Las señales son mixtas y solo inciden sobre parte del nivel general del IPC, pero dan pauta de una inercia y un índice que podría estar nuevamente por encima del 2%”, proyecto el analista.

infografia

Cómo van a correr las bandas

A partir del primer día de 2026, los límites del sistema cambiario dejarán de aumentar al 1% mensual y comenzarán a hacerlo por el último dato de inflación disponible del Indec, que en ese caso corresponderá a la estadística de noviembre: 2,5%.

Con base en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, se puede estimar cuál será el techo de la banda en los próximos meses. Cabe destacar que se trata de estimaciones de consultoras privadas, bancos y centros de análisis económico, que en la última consulta tuvieron una diferencia de 0,4 puntos porcentuales con el dato oficial.

El 1.º de enero de 2026 el techo de la banda estará en $1.527, pero ese mes va a correr a 2,5% por el IPC de noviembre. Para fin de mes quedará en $1.564, según cálculos del economista Amilcar Collante. En diciembre, se proyecta que la inflación será del 2,1 % (REM), lo que aumentaría el límite superior del esquema a $1.597 para cuando concluya febrero.

En marzo cerraría en $1.627 (con inflación de 1,9 % en enero); en abril en $1.655 (con 1,7% en febrero); en mayo en $1.685 (con 1,8% en marzo); en abril $1.711 (con 1,6% en abril); y en junio $1.737 (con 1,5% en mayo).

Temas Relacionados

InflaciónIndecIPCInflación mayoristaÚltimas noticiasBandas cambiarias

Últimas Noticias

El mercado local volvió al “modo cautela” por un empeoramiento del clima internacional

Los inversores argentinos no escaparon de la caída de la volatilidad que dominó a las bolsas globales y el universo de las criptomonedas

El mercado local volvió al

Cuánto crecieron las ventas de autos 0 km en 2025 y cómo impactaron los importados en cada marca

La comercialización aumentará un 50%, sostenida en buena parte por una gran importación de modelos. Brasil sigue siendo el país que más vehículos envía pero también el que más compra

Cuánto crecieron las ventas de

“Dólares del colchón”: en qué consiste el proyecto de Inocencia Fiscal que busca aprobar el Gobierno

La iniciativa del oficialismo propone cambios en el régimen penal tributario y en la forma de declarar Ganancias, con el objetivo de simplificar controles y limitar la persecución penal, sin crear un blanqueo de capitales

“Dólares del colchón”: en qué

El nivel adecuado de reservas internacionales: funciones, vulnerabilidades y estrategias para su reconstrucción

La determinación de los fondos externos necesarios depende de factores estructurales y operativos, mientras que la situación actual del país refleja una fragilidad marcada por la insuficiencia de recursos para enfrentar shocks y sostener la política monetaria

El nivel adecuado de reservas

La baja de la inflación será una prioridad para el BCRA en 2026, pero el mercado ahora duda sobre su velocidad

El Gobierno aseguró que buscará compatibilizar la necesidad de acumular reservas con el proceso de desinflación. El ajuste del techo de la banda cambiaria podría impactar en precios si el tipo de cambio oficial también sube

La baja de la inflación
DEPORTES
El insólito motivo por el

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

TELESHOW
Los productores ejecutivos de Percy

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en el alma”

INFOBAE AMÉRICA

Los líderes de la Unión

Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

Ser antisemita es “cool”

Una por una: todas las medidas del decreto supremo firmado por el presidente de Bolivia

El libro más oportuno del año

James Cameron regresa con un nuevo capítulo de la saga ‘Avatar’: “Una fantasía alegórica más que una historia de ciencia ficción”