Inflación mayorista: qué adelanta sobre el dato minorista de diciembre y el futuro de las bandas cambiarias

La inflación mayorista se aceleró en noviembre a 1,6%.

Los datos de inflación adelantan qué ocurrirá con el dólar en los próximos meses, dado que serán el indicador por el cual se moverán las bandas cambiarias. Tras el anuncio de la nueva fase del programa económico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer de cuánto fue la dinámica inflacionaria mayorista en noviembre, una estadística que podría anticipar el comportamiento de la minorista de diciembre.

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,6% respecto del mes anterior. El dato de noviembre revirtió la desaceleración registrada en octubre, cuando el IPIM había marcado un alza de 1,1%. La variación interanual del índice se ubicó en 24,3%, mientras que el acumulado de los primeros once meses arrojó 23,2%.

Según el reporte oficial del Indec, el avance del IPIM se explicó por la suba de 1,8% en los productos nacionales, en contraste con la baja de 0,6% en los productos importados. Entre los rubros con más peso positivo en la cifra total, destacaron los productos agropecuarios (aportaron 0,51 puntos porcentuales al índice general), los productos refinados del petróleo (0,41), alimentos y bebidas (0,30) y vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,21). El informe también señaló que la mayor incidencia negativa correspondió a petróleo crudo y gas, con una retracción de 0,55 puntos.

Para los economistas consultados por Infobae es un buen adelanto, como lo ha sido para el Gobierno, del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que se dará a conocer en los primeros días de enero. En noviembre, la inflación minorista se ubico en 2,5% y marcó el cuarto mes consecutivo de aceleración.

“Se aceleró el índice general, 0,5 puntos porcentuales (p.p.) hasta 1,6%, pero se mantiene por debajo del promedio de este año, 2%. La clave en diciembre va a estar en observar si el anuncio de implementación de bandas con objetivo de tipo de cambio real impacta en los precios mayoristas”, afirmó el director de Analytica, Claudio Caprarulo. En otras palabras, si los productores descuentan que la inflación se acelerará y buscan adelantarse, aunque los bajos niveles de consumo y la apertura a las importaciones limitan fuertemente esa estrategia.

Para el economista de Eco Go, Lucio Garay Méndez, el IPIM aportó dos fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, en los importadores bajaron en promedio por el tipo de cambio. Por el otro, los manufacturados -que se pueden pensar como insumos de la economía- subieron un 2,3% y energía eléctrica un 1,5%. “Las señales son mixtas y solo inciden sobre parte del nivel general del IPC, pero dan pauta de una inercia y un índice que podría estar nuevamente por encima del 2%”, proyecto el analista.

Cómo van a correr las bandas

A partir del primer día de 2026, los límites del sistema cambiario dejarán de aumentar al 1% mensual y comenzarán a hacerlo por el último dato de inflación disponible del Indec, que en ese caso corresponderá a la estadística de noviembre: 2,5%.

Con base en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, se puede estimar cuál será el techo de la banda en los próximos meses. Cabe destacar que se trata de estimaciones de consultoras privadas, bancos y centros de análisis económico, que en la última consulta tuvieron una diferencia de 0,4 puntos porcentuales con el dato oficial.

El 1.º de enero de 2026 el techo de la banda estará en $1.527, pero ese mes va a correr a 2,5% por el IPC de noviembre. Para fin de mes quedará en $1.564, según cálculos del economista Amilcar Collante. En diciembre, se proyecta que la inflación será del 2,1 % (REM), lo que aumentaría el límite superior del esquema a $1.597 para cuando concluya febrero.

En marzo cerraría en $1.627 (con inflación de 1,9 % en enero); en abril en $1.655 (con 1,7% en febrero); en mayo en $1.685 (con 1,8% en marzo); en abril $1.711 (con 1,6% en abril); y en junio $1.737 (con 1,5% en mayo).