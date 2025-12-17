Nuevas bandas cambiarias: cuál es el valor máximo que puede tocar el dólar en los próximos meses

Las bandas cambiarias se moverán al 2,5% en enero de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Luego de meses de cuestionamientos por parte de economistas y bancos internacionales, y bajo el justificativo del inicio de una nueva fase del programa económico, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció modificaciones en el régimen cambiario: desde el 1° de enero, las bandas comenzarán a ajustarse al ritmo de la inflación.

Tras la cobertura cambiaria extrema en la previa de las elecciones legislativas, que alcanzó los USD 35.000 millones para luego ceder en noviembre, en los próximos meses regresará la demanda por la temporada de verano en un año con récord de salida de argentinos al exterior.

A partir del primer día de 2026, los límites del sistema cambiario dejarán de aumentar al 1% mensual y comenzarán a hacerlo por el último dato de inflación disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en ese caso corresponderá a la estadística de noviembre: 2,5%.

Con base en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, se puede estimar cuál será el techo de la banda en los próximos meses. Cabe destacar que se trata de estimaciones de consultoras privadas, bancos y centros de análisis económico, que en la última consulta tuvieron una diferencia de 0,4 puntos porcentuales con el dato oficial.

El 1.º de enero de 2026 el techo de la banda estará en $1.527, pero ese mes va a correr a 2,5% por el IPC de noviembre. Para fin de mes quedará en $1.564, según cálculos del economista Amilcar Collante. En diciembre, se proyecta que la inflación será del 2,1 % (REM), lo que aumentaría el límite superior del esquema a $1.597 para cuando termine febrero.

En marzo cerraría en $1.627 (con inflación de 1,9 % en enero); en abril en $1.655 (con 1,7% en febrero); en mayo en $1.685 (con 1,8% en marzo); en abril $1.711 (con 1,6% en abril); y en junio $1.737 (con 1,5% en mayo).

En caso de que se confirmen esos porcentajes de inflación y las bandas se muevan a ese ritmo, ese sería el valor máximo que podría alcanzar el dólar mayorista. En caso de que la cotización supere el techo, el BCRA se vería obligado a vender dólares para contener el tipo de cambio, aunque ahora también puede hacerlo en el medio de la banda, como confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva.

La visión oficial

Sin embargo, para el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, la compra de reservas y que las bandas se muevan por inflación no implica una suba de la divisa. “Que el BCRA esté comprando y acumulando reservas no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba porque esto se está haciendo en respuesta a un aumento en la demanda de dinero”, aclaró y sumó que la forma de abastecer a la economía es que el Central compre reservas.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) negó que implique una mayor inflación y cotización del dólar el nuevo movimiento de las bandas.

“Que las bandas se ajusten por la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor, va a depender de la inflación, le está dando un grado de flexibilidad a las bandas. Nosotros creemos que es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante”, agregó.

Previo a la conferencia de prensa de Bausili, un informe de Adcap consideró positiva la medida al asegurar que se configura un escenario promisorio para los bonos en moneda dura, aunque marcó algunas consecuencias negativas. “El BCRA se está moviendo en la dirección correcta, aunque la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo”, alertaron desde la ALyC.

Menor cobertura

Al mes siguiente a los comicios, la caída de la demanda de divisas para ahorro fue también histórica: pasó de un pico de USD 4.600 millones en septiembre (cuando el kirchnerismo ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires) a apenas USD 200 millones en noviembre. Esto significa una disminución de nada menos que 95% con una diferencia de solo dos meses.

El dato que muestra el derrumbe de la compra de dólares en noviembre surge de una presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en un seminario internacional de inversores. “Pasada la elección, las expectativas cambiarias (tanto del mercado como de los analistas) muestran un aumento de la credibilidad en el régimen de bandas cambiarias”, concluyó el funcionario.