Economía

Nuevas bandas cambiarias: cuál es el valor máximo que puede tocar el dólar en los próximos meses

Desde enero, los límites del esquema cambiario comienzan a moverse por la inflación. Dónde se ubicará el techo hasta mediados de 2026, según las proyecciones de las principales consultoras privadas

Guardar
Las bandas cambiarias se moverán
Las bandas cambiarias se moverán al 2,5% en enero de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Luego de meses de cuestionamientos por parte de economistas y bancos internacionales, y bajo el justificativo del inicio de una nueva fase del programa económico, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció modificaciones en el régimen cambiario: desde el 1° de enero, las bandas comenzarán a ajustarse al ritmo de la inflación.

Tras la cobertura cambiaria extrema en la previa de las elecciones legislativas, que alcanzó los USD 35.000 millones para luego ceder en noviembre, en los próximos meses regresará la demanda por la temporada de verano en un año con récord de salida de argentinos al exterior.

A partir del primer día de 2026, los límites del sistema cambiario dejarán de aumentar al 1% mensual y comenzarán a hacerlo por el último dato de inflación disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en ese caso corresponderá a la estadística de noviembre: 2,5%.

Con base en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, se puede estimar cuál será el techo de la banda en los próximos meses. Cabe destacar que se trata de estimaciones de consultoras privadas, bancos y centros de análisis económico, que en la última consulta tuvieron una diferencia de 0,4 puntos porcentuales con el dato oficial.

El 1.º de enero de 2026 el techo de la banda estará en $1.527, pero ese mes va a correr a 2,5% por el IPC de noviembre. Para fin de mes quedará en $1.564, según cálculos del economista Amilcar Collante. En diciembre, se proyecta que la inflación será del 2,1 % (REM), lo que aumentaría el límite superior del esquema a $1.597 para cuando termine febrero.

En marzo cerraría en $1.627 (con inflación de 1,9 % en enero); en abril en $1.655 (con 1,7% en febrero); en mayo en $1.685 (con 1,8% en marzo); en abril $1.711 (con 1,6% en abril); y en junio $1.737 (con 1,5% en mayo).

En caso de que se confirmen esos porcentajes de inflación y las bandas se muevan a ese ritmo, ese sería el valor máximo que podría alcanzar el dólar mayorista. En caso de que la cotización supere el techo, el BCRA se vería obligado a vender dólares para contener el tipo de cambio, aunque ahora también puede hacerlo en el medio de la banda, como confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva.

La visión oficial

Sin embargo, para el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, la compra de reservas y que las bandas se muevan por inflación no implica una suba de la divisa. “Que el BCRA esté comprando y acumulando reservas no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba porque esto se está haciendo en respuesta a un aumento en la demanda de dinero”, aclaró y sumó que la forma de abastecer a la economía es que el Central compre reservas.

El presidente del Banco Central
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) negó que implique una mayor inflación y cotización del dólar el nuevo movimiento de las bandas.

“Que las bandas se ajusten por la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor, va a depender de la inflación, le está dando un grado de flexibilidad a las bandas. Nosotros creemos que es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante”, agregó.

Previo a la conferencia de prensa de Bausili, un informe de Adcap consideró positiva la medida al asegurar que se configura un escenario promisorio para los bonos en moneda dura, aunque marcó algunas consecuencias negativas. “El BCRA se está moviendo en la dirección correcta, aunque la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo”, alertaron desde la ALyC.

Menor cobertura

Al mes siguiente a los comicios, la caída de la demanda de divisas para ahorro fue también histórica: pasó de un pico de USD 4.600 millones en septiembre (cuando el kirchnerismo ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires) a apenas USD 200 millones en noviembre. Esto significa una disminución de nada menos que 95% con una diferencia de solo dos meses.

El dato que muestra el derrumbe de la compra de dólares en noviembre surge de una presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en un seminario internacional de inversores. “Pasada la elección, las expectativas cambiarias (tanto del mercado como de los analistas) muestran un aumento de la credibilidad en el régimen de bandas cambiarias”, concluyó el funcionario.

Temas Relacionados

DólarSantiago BausiliLuis CaputoÚltimas noticiasEsquema cambiarioBandas cambiariasFlotaciónEconomía-Argentina

Últimas Noticias

El Tesoro acelera la compra de dólares con la mira puesta en los vencimientos de deuda de enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la adquisición de casi USD 900 millones en las últimas ruedas. Cuánto le falta para poder hacer frente a los compromisos con bonistas privados

El Tesoro acelera la compra

Decisión histórica: la Unión Europea aceptó que se sigan vendiendo autos con motores de combustión más allá de 2035

Los fabricantes de vehículos lograron revertir una decisión que ya estaba generando una crisis social por pérdidas millonarias que empezaban a afectar miles de empleos en la industria

Decisión histórica: la Unión Europea

Cuánto cuesta llenar el tanque y dónde están los combustibles más caros del país

Un estudio privado muestra cómo impacta el precio de la nafta y el gasoil en el presupuesto de los hogares y revela fuertes diferencias de valores entre provincias y zonas de tránsito

Cuánto cuesta llenar el tanque

Tras el anuncio de compra de reservas, el riesgo país volvió a niveles mínimos del 2025

El indicador regresó a la zona de 550 puntos básicos, por las subas promedio de 2% en casi toda la curva de bonos en dólares. Ya se empieza a especular con una colocación de deuda internacional en enero próximo

Tras el anuncio de compra

Paro de controladores aéreos: a qué hora comienza la medida de fuerza que afectará a los vuelos este miércoles

ATEPSA ratificó el cronograma de las fechas en las que el servicio estará interrumpido. El gremio reclama por paritarias y la reincorporación de personal

Paro de controladores aéreos: a
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Quién es el participante de

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

Moria le recordó a Guillermina Valdés sus romances con Joaquín Furriel, Santi Maratea y Javier García: “Te bajaste unos cuantos chabones”

INFOBAE AMÉRICA

La voz incómoda de Beatriz

La voz incómoda de Beatriz Sarlo

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela