Mientras se prepara para volver a la Fórmula 1, una automotriz eligió una original forma para homenajear a los ídolos argentinos

La fábrica de Ford en Argentina homenajeó a sus ídolos del automovilismo poniéndole sus nombres a las calles internas del complejo de General Pacheco

El año próximo, Ford Motor Company regresará a la Fórmula 1 después de 22 años de ausencia en la máxima categoría del automovilismo mundial. La última vez que sus motores de fábrica impulsaron un auto fue en 2004, cuando los famosos Ford Cosworth equiparon al equipo Jaguar, que por entonces era propiedad de la marca americana.

Casualidades de la vida llevaron a que Ford decidiera vender el equipo Jaguar a finales de ese año y que el comprador fuera nada menos que Red Bull, con quién ahora regresará como socio estratégico para el desarrollo de los impulsores híbridos basados en un motor V6 de 1.6 litros turbo.

El entusiasmo por el automovilismo regresó en cada fábrica de Ford en todo el mundo, y la planta de General Pacheco, en Argentina, no es la excepción. De hecho, desde hace algunos días las calles internas de la histórica fábrica inaugurada en 1963, tienen nuevos nombres que homenajean a grandes figuras del automovilismo argentino y mundial, con especial énfasis en figuras relacionadas con la marca.

Los hermanos Juan y Oscar Gálvez ganaron 14 títulos de TC y Juan María Traverso otros 3, todos con Ford

Así es como hay una calle que lleva el nombre de Juan y Oscar Gálvez, los hermanos que ganaron en total 14 campeonatos de Turismo Carretera al comando de sendas cupés Ford entre 1947 y 1961. Lo mismo ocurre con otra calle que lleva el nombre de los hermanos Dante y Torcuato Emiliozzi, campeones de TC durante cuatro años consecutivos entre 1962 y 1965 con la famosa “Galera” Ford.

También hay una vía que lleva el nombre de Heriberto Pronello, el creador de decenas de autos de carrera muy exitosos en todas las categorías del automovilismo argentino, pero que trascendió especialmente con un vehículo muy particular que nació en 1968 para TC bajo el nombre de Halcón Ford, y que tuvo su apogeo como el Huayra F100 V8 en Sport Prototipo con Carlos Pascualini y Carlos Reutemann en 1969.

Carlos Reutemann y Heriberto Pronello coincidieron como piloto y preparador del Huayra F100 V8 en 1969

Aunque fue contemporáneo de Pronello, la historia de Oreste Berta con Ford fue posterior a esa época de los SP. Primero fue indirecta, porque utilizó un motor V8 Cosworth como base para desarrollar su propio motor de Fórmula 1 y SP en 1970, pero casi 30 años después, en 1997, lo hizo de manera oficial, al ser el preparador integral del equipo Ford de TC2000 que ganó los campeonatos de ese año, y los de 2000, 2001, 2003 y 2005.

En el medio entró en escena José Miguel Herceg, el más famoso e histórico preparador de la marca en Turismo Carretera, que comenzó su historia con la marca en 1970 y la llevó adelante hasta finales de esa década comandando el equipo de fábrica con los famosos Ford Falcon. Herceg, conocido como “el Polaco”, ganó los títulos de TC de 1972 a 1978 y luego siguió como proveedor de motores y desarrollos a los equipos de TC hasta el presente convirtiéndose en un símbolo de la marca.

José Miguel Herceg fue el preparador de Ford más exitoso de todos los tiempos en Turismo Carretera

Coincidente con Herceg, una de las más grandes figuras del automovilismo argentino que corrió sus autos fue Juan María Traverso, quién ganó los campeonatos de TC de 1977 y 1978 con los Falcon oficiales, y después volvió a lograrlo en 1999, aunque de manera particular. Además, Traverso corrió en Fórmula 2 Europea en 1979 con el patrocino exclusivo de Ford.

Otras figuras del automovilismo que tienen calles con su nombre en la planta Pacheco son Carlos Alberto Reutemann, quién corrió con el Huayra, con el Falcon angostado y desarrolló toda su carrera en Fórmula 1 con autos impulsados con motores Ford Cosworth; y Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 que llevó por primera vez a Argentina a lo más alto en el automovilismo internacional, y que si bien compitió con Chevrolet en TC antes de iniciar su carrera en monopostos, trascendió a las marcas como un embajador del deporte nacional.

La esquina de Juan Manuel Fangio y Oreste Berta es una de las más simbólicas del automovilismo argentino, incluso más allá de Ford

También hay tres personalidades extranjeras que tienen sus calles. Entre ellas, se cuentan a los brasileños Emerson Fittipaldi y Ayrton Senna. Ambos corrieron y ganaron con Ford en F1, y Carroll Shelby, el creador del icónico Shelby Cobra y artífice principal del desarrollo de los Ford Mustang Shelby GT350 y GT500.

Naturalmente, los carteles son azules con letras blancas y además de lucir el nombre de uno de estas personalidades representativas del deporte motor y de la historia de Ford en competición, lucen un código QR que al escanearlo con un teléfono celular, redirige a las personas a Fordi, el asistente de Whatsapp de Ford, donde se amplia información de cada uno de los homenajeados.

Aunque muchos de esos famosos personajes del automovilismo ya no viven, hay tres de ellos que todavía están a tiempo de recibir el homenaje en persona, más allá del simbolismo de tener una calle en una de las fábricas más emblemáticas de la industria automotriz argentina: Oreste Berta, Heriberto Pronello y José Miguel Herceg.