Tierra del Fuego se diversifica: una nueva ley habilitó el cultivo de salmón y trucha

Las autoridades de Tierra del Fuego proyectan que la acuicultura permitirá nuevos empleos, producción de alimentos y desarrollo exportador (Freepik)

La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una ley que autoriza el desarrollo de la acuicultura en la provincia, lo que habilita el cultivo de salmones y truchas en un marco regulatorio sustentable. Esta norma anula la Ley 1.355 de 2021, que restringía toda actividad acuícola, y redefine el horizonte productivo fueguino al crear oportunidades concretas para nuevas inversiones, generación de empleo y expansión sectorial.

La votación en la Legislatura se desarrolló en medio de cuestionamientos al régimen de promoción industrial vigente, que históricamente concedió beneficios impositivos a la provincia. La sanción de la Ley de Acuicultura Sostenible abrió el debate respecto del futuro del desarrollo económico local y se planteó como un primer paso para la diversificación de la matriz productiva. El norte provincial resulta especialmente señalado como la región con mayores posibilidades de potenciar la actividad, por su clima y la calidad de sus aguas.

Uno de los objetivos declarados de la ley es estimular la llegada de capitales y tecnología aplicada a la cadena de valor acuícola, lo que abarca segmentos como la genética, los alimentos, la logística, el procesamiento industrial y los servicios especializados. En ese escenario, los sectores involucrados proyectan la apertura de fuentes de trabajo en ramas vinculadas a la investigación, mantenimiento y operación de plantas, así como en actividades logísticas y de soporte.

El impulso inicial de la normativa surgió de Agustín Coto, senador y referente de La Libertad Avanza, quien articuló apoyos dentro del arco parlamentario provincial para lograr la aprobación de la iniciativa. El gobernador Gustavo Melella declaró con antelación su respaldo y en mayo puntualizó públicamente que el desarrollo acuícola representa una oportunidad para la generación de empleo y la dinamización de sectores productivos en declive. “Estamos trabajando la ley para habilitarla en toda la costa marítima del Atlántico, desde la Península Mitre hasta San Sebastián y en algunos lagos y lagunas. Somos conscientes de la necesidad de cuidar el ambiente, pero tenemos que generar empleo”, había dicho oportunamente.

El régimen aprobado no solo elimina la prohibición absoluta sobre la acuicultura, sino que también establece un sistema de evaluación ambiental estricta y de reglas claras para la radicación de proyectos. El texto sancionado prohíbe la instalación de salmoneras sobre el Canal Beagle, la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano, considerados espacios de relevancia ambiental o turística, mientras habilita la producción en otras zonas aptas bajo estándares internacionales.

La provincia busca capitalizar ventajas naturales que la posicionan en condiciones similares a las de regiones exitosas en el mundo, como Noruega e Islandia, que transformaron la acuicultura en una fuente estratégica de ingresos y empleo. La textura del agua y las bajas temperaturas promedio colaboran con el desarrollo de salmones y truchas de exportación.

“Otro paso hacia la normalidad. La acuicultura deja de estar prohibida. Tierra del Fuego tiene que desarrollar sus ventajas competitivas. Tres que son obvias son el gas, el turismo y la acuicultura. Falta que saquen los galpones de Ushuaia para que pueda explotar su potencial turístico a pleno. Argentina será próspera”, dijo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en su cuenta de X, en respuesta a un posteo del senador Coto en el que hacía referencia a la ley aprobada.

Según afirmó el legislador, “luego de mucho debate, hoy Tierra del Fuego finalmente aprobó una nueva ley de acuicultura. Va a reemplazar la prohibición total de cría de salmones y truchas por un marco moderno y regulado. Se mantienen prohibidas las salmoneras en el Canal Beagle, lagos y lagunas, y se habilita producción sustentable en zonas aptas, con evaluación ambiental estricta y reglas claras. Esto es: más empleo para los fueguinos, más alimentos de calidad, más exportación y una Provincia que es un activo para la Nación Argentina aportando una gran actividad productiva”.

El turismo aparece entre las actividades prioritarias dentro de la economía fueguina. Este sector genera empleo para más de 16.000 habitantes y se ubica como principal fuente de ingresos para la región. Las autoridades subrayaron que la nueva ley no afectará este rubro y, en cambio, promoverá la convivencia de sectores, asumiendo el turismo como uno de los motores ya consolidados.

La Argentina hoy se abastece de salmón chileno principalmente

La sanción de la ley también se presenta como una herramienta para revertir la dependencia local de importaciones. El consumo argentino de salmón supera las 5.000 toneladas anuales y, hasta ahora, el país se abastece íntegramente de proveedores extranjeros, principalmente desde Chile. La producción local permitiría abastecer parte del mercado interno y fortalecer la capacidad exportadora de Tierra del Fuego.

Además, el sector pesquero argentino enfrenta una pérdida de presencia en el comercio internacional, a pesar de las ventajas naturales que ofrece su litoral marítimo. El bajo desarrollo de la acuicultura funcionó como un obstáculo para captar nuevos mercados. En contraste, la producción acuícola de salmónidos en países competidores creció rápido y alcanzó valor comercial destacado.

Empresas argentinas asentadas en regiones patagónicas demostraron que existe capacidad técnica y posibilidad de integración de la acuicultura en proyectos de escala. El embalse de Alicurá, ubicado a 100 kilómetros de San Carlos de Bariloche, alberga una planta dedicada al cultivo de trucha arcoíris con destino exportador. Desde 2021 ese emprendimiento cuenta con la participación de una firma industrial de Tierra del Fuego, lo cual muestra la articulación posible entre la experiencia local y los nuevos desarrollos acuícolas.

Durante la discusión parlamentaria, legisladores y referentes económicos remarcaron la potencialidad de la acuicultura no solo desde el punto de vista de la generación de divisas, sino también por su aporte al empleo calificado. Dentro de los servicios asociados aparecen segmentos como la investigación y desarrollo (I+D), la aplicación de soluciones en genética, la producción de alimentos balanceados, el mantenimiento y control sanitario, la logística, la ingeniería de redes, la tecnología de procesamiento y la distribución.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera que la acuicultura representa una de las industrias alimentarias de mayor crecimiento en el mundo en el siglo XXI. Los informes difundidos por esa entidad resaltan que la actividad genera alimentos saludables, esenciales para las dietas urbanas, y, en comparación con la pesca extractiva y la producción ganadera, involucra un impacto ambiental menor.

Certificación ambiental

Las regulaciones incorporadas en la provincia se inspiraron en los estándares internacionales de certificación ambiental. Todo proyecto deberá someterse a evaluación técnica en materia de impacto ecológico y productivo. El texto pone énfasis en la prevención de daños sobre ecosistemas frágiles y en la transparencia de los mecanismos de control y fiscalización. El Estado provincial participa en la elaboración de parámetros de sustentabilidad y en la definición de incentivos para incentivar el desarrollo bajo directrices ambientales.

La diversificación de la matriz productiva aparece como eje discursivo en el sector público y privado fueguino. La aprobación de la nueva ley responde al objetivo de ampliar el horizonte económico y reducir la dependencia de la promoción industrial vigente, que se mantiene como centro de los debates nacionales por sus beneficios impositivos.

Actores sociales y empresariales esperan que la integración de la acuicultura al espectro productivo derive en atracción de inversiones. Los datos permiten proyectar la creación de empleos directos e indirectos en segmentos de alto valor, tanto en actividades extractivas y de cría como en las etapas de industrialización y exportación de los productos resultantes.

El desarrollo de la actividad acuícola generará nuevas plantas de procesamiento, aumento de la demanda de servicios logísticos específicos como transporte refrigerado, equipamiento para laboratorios de genética y análisis sanitario, y aumento de operaciones relacionadas al comercio exterior, a partir del potencial exportador de la provincia. El crecimiento de la demanda internacional de salmónidos refuerza la apuesta por orientar gran parte de la producción a mercados foráneos.