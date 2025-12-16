Por el triunfo de Kast en Chile, Caputo podría perder a uno de los principales integrantes de su equipo

José Luis Daza y Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, deslizó que existe una posibilidad de que José Luis Daza, secretario de Política Económica y uno de sus colaboradores más cercanos, deje el Gobierno nacional tras el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Daza, de origen chileno, mantiene un perfil influyente en el equipo económico y su nombre comenzó a sonar con fuerza en el país vecino tras el resultado electoral.

Consultado por La Casa Streaming acerca del futuro de Daza, Caputo afirmó: “Espero que no se vaya. Con él iniciamos nuestra carrera profesional y trabajamos juntos durante gran parte de ese recorrido, por lo que tenemos una enorme confianza. Evidentemente, el presidente electo Kast le habría hecho algún ofrecimiento. Si efectivamente se lo ofrecieron o no, no lo sé con certeza ni me corresponde decirlo”.

“Lo que sí le transmití a José Luis es que tengo un enorme afecto por nuestros compatriotas chilenos y que él es una persona de primer nivel, incluso por encima de eso. Sé lo que un desafío así puede significar y el compromiso que él tiene con la Argentina es enorme; de lo contrario, ya habría tomado una decisión”, indicó.

Daza podría encabezar el equipo económico de Kast

Sobre una eventual salida de Daza del Palacio de Hacienda, Caputo admitió: “Esa posibilidad existe y seguramente la estará evaluando. Yo voy a apoyar cualquier decisión que tome, porque es una persona extraordinaria y de bien. Ojalá se quede conmigo, que es lo que quiere la Argentina y el equipo económico. Pero si decide encarar un desafío de ese tipo en Chile, también contará con todo mi apoyo. De él todos hablan muy bien, y con razón”.

El funcionario podría ser uno de los candidatos a encabezar el equipo económico del nuevo mandatario chileno, con quien mantiene una estrecha relación. En la agenda de Kast, quien se encuentra en Buenos Aires, hay un encuentro personal pendiente con Daza.

“Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente”, dijo Daza en su cuenta de X tras conocerse los resultados de los comicios.

De acuerdo con el diario chileno La Tercera, el viceministro de nacionalidad chilena figura como el principal candidato para asumir el Ministerio de Hacienda en Argentina, junto a otros economistas, entre ellos Jorge Quiroz, quien fue el principal asesor de Kast en campaña.

José Antonio Kast, presidente electo chileno

Daza fue quien reemplazó a Joaquín Cottani a mediados de 2024, dado el vínculo cercano que tiene con Caputo: trabajaron juntos en Deutsche Bank y JP Morgan.

Además de su formación académica como economista, Daza tiene un fuerte recorrido en el mundo financiero: en 2007 fue cofundador del fondo de inversión QFR Capital Management, junto a Demián Reidel —actual titular del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei—, David Sekiguchi, Kristen Boyle y otros inversores.

Daza tiene 65 años, es de nacionalidad chilena y nació en Buenos Aires, donde su padre cumplía funciones diplomáticas. Es economista por la Universidad de Chile y doctor en Economía por la Universidad de Georgetown, en Washington.

En el sector público se desempeñó como representante del Banco Central de Chile en Asia, con sede en Tokio. Durante la campaña electoral de 2021, su nombre circuló como eventual ministro de Economía si triunfaba Kast, algo que se podría concretar en esta oportunidad.

Actualmente, Daza se posiciona como un nexo central entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno nacional, en buena medida por la red de vínculos que el economista mantiene en Estados Unidos. En ese sentido, también fue clave en el apoyo financiero otorgado por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.