Economía

Cómo funcionarán los bancos durante las Fiestas de fin de año

El Banco Central tomó una decisión que se extenderá a las entidades financieras para establecer la atención al público en la semana de Navidad y Año Nuevo

Guardar
El BCRA dispuso un asueto
El BCRA dispuso un asueto para sus empleados. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó las jornadas durante las cuales su personal no prestará servicio con motivo de las celebraciones de fin de año e instó a las entidades financieras y cambiarias a adaptar sus esquemas laborales al mismo calendario. Esta disposición impactará en la atención presencial al público, ya que los bancos no abrirán sus sucursales en esos dos días.

La medida contempla el otorgamiento de asueto para los días 24 y 31 de diciembre, fechas en las que se celebran la Nochebuena y el último día del año. A través de un comunicado, la entidad señaló: “El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal”.

Queda pendiente que las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) confirmen oficialmente su adhesión, aunque el antecedente de años anteriores muestra que en ocasiones similares adoptaron el mismo criterio.

De esa forma, las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 24, 25 y 31 de diciembre, al igual que el 1° de enero.

Foto NA: Gonzalo Mainoldi-El Dia
Foto NA: Gonzalo Mainoldi-El Dia

Ante la falta de atención en sucursales, los clientes podrán utilizar los canales electrónicos, como home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, para concretar operaciones bancarias.

Además, seguirá habilitada la opción de extracción de efectivo en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios adheridos para quienes requieran dinero en efectivo y utilicen tarjeta de débito. Estas opciones permitirán que los usuarios mantengan acceso a servicios financieros básicos durante los días de asueto.

En este contexto, es recomendable que los clientes anticipen cualquier trámite que requiera atención presencial en sucursales o gestiones que no puedan resolverse mediante canales digitales. Operaciones como la gestión de cheques, trámites de documentación o consultas específicas deberán realizarse antes de las fechas anunciadas para evitar inconvenientes.

Cómo funcionará el Estado durante las Fiestas

La administración pública también modificará su funcionamiento los días 24 y 31 de diciembre, en las que se aplicará un asueto para los empleados del ámbito nacional, según fue oficializado por el Ejecutivo a través del Decreto 883/2025.

La administración pública también modificará
La administración pública también modificará su funcionamiento los días 24 y 31 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argumentaron que “tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina y para quienes habitan en el territorio de la República Argentina, constituyendo tradicionalmente motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos”.

El Gobierno señaló que las vísperas —los días 24 y 31 de diciembre— suelen estar dedicadas a los preparativos y traslados previos a los encuentros familiares, por lo que consideró “oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las festividades”, garantizando que las personas cuenten con un tiempo razonable para realizar los preparativos, desplazamientos y actividades propias de esas celebraciones.

El Gobierno señaló que las
El Gobierno señaló que las vísperas —los días 24 y 31 de diciembre— suelen estar dedicadas a los preparativos y traslados previos a los encuentros familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto indica además que la medida tendrá un efecto positivo en el sector turístico, al incentivar los desplazamientos internos y el uso de los días no laborables para actividades recreativas. A su vez, aclara que el asueto no genera costos adicionales para el Estado nacional y que “permitirá que todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas en un marco de libertad”.

En el sector privado, la decisión sobre otorgar el día libre quedará a criterio de cada empleador. Si una compañía opta por no prestar tareas en esas fechas, esa jornada no se considerará feriado y no corresponderá una remuneración extra.

Según la normativa vigente, el 24 y el 31 de diciembre se consideran días laborables, por lo que el personal que cumpla funciones recibirá el salario habitual, salvo que la empresa establezca una condición diferente.

Temas Relacionados

bcrabancosúltimas noticiasaño nuevonavidadfiestasNavidad 2025 ArgentinaAño Nuevo 2026 Argentina

Últimas Noticias

Paro de controladores aéreos: cuándo comienza y cuál es el cronograma de vuelos afectados

El gremio definió medidas de fuerza a lo largo de diciembre que afectarán las operaciones en fechas próximas a las fiestas de fin de año

Paro de controladores aéreos: cuándo

ANSES: quiénes cobran hoy, 16 de diciembre

Las personas beneficiarias reciben haberes actualizados, pagos únicos y bonos extraordinarios, de acuerdo con su prestación y el esquema vigente de ANSES

ANSES: quiénes cobran hoy, 16

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo director del ARCA tras la salida de Juan Pazo

Vázquez, del entorno de Santiago Caputo, cuenta con una sólida formación internacional y ocupó puestos de relevancia en diversas áreas del Estado

Quién es Andrés Vázquez, el

El mercado celebró las medidas del Gobierno para despejar dudas en la antesala del pago de los vencimientos de deuda

Los inversores salieron del modo cautela y los activos argentinos se revalorizaron tras el anuncio de recalibración de bandas cambiarias y el nuevo esquema de compra de reservas

El mercado celebró las medidas

¿Dónde están los europeos?: por qué cada vez se ven menos autos de las tradicionales marcas del Viejo Continente

Los autos brasileños y mexicanos tienen convenios sin arancel, los vehículos chinos ostentan cupo a medida y los de EEUU entrarían en el acuerdo entre ambos gobiernos

¿Dónde están los europeos?: por
DEPORTES
La reacción del argentino Kevin

La reacción del argentino Kevin Vallejos cuando se enteró que ganó un bono de 50 mil dólares por su brutal KO ante una leyenda de la UFC

Era el capitán de un gigante de Europa, pero una lesión complicó su carrera, fue apartado y ahora podría no jugar el Mundial

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

TELESHOW
Una fiesta de cuento: Sarah

Una fiesta de cuento: Sarah Burlando celebró sus 3 años a pura diversión entre juego y sus personajes favoritos

La rotunda declaración de amor de Wanda Nara a Martín Migueles con una foto íntima

La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo Isidro: “Falta menos”

Ángela Leiva sorprendió a Mario Pergolini con su destreza para reconocer su golosina preferida

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

INFOBAE AMÉRICA

La mente detrás de Gandalf

La mente detrás de Gandalf y Legolas: John Howe expone 270 obras de “El señor de los anillos”

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín

Meta tolera el fraude publicitario de China que le permite ganar miles de millones de dólares

La economía uruguaya cayó e interrumpió ocho trimestres seguidos de crecimiento