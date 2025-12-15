Economía

Los gobernadores peronistas se reúnen para evaluar la reforma laboral: les preocupa recibir menos fondos por la reducción de Ganancias

Será este martes en Buenos Aires. Un documento ya calculó cuánto impactan la coparticipación los cambios impositivos que incluye el proyecto oficial. Antecedente: la experiencia con Massa

Guardar
Todos los gobernadores, cuando Milei
Todos los gobernadores, cuando Milei los convocó luego de su victoria electoral

El proyecto de reforma laboral que envió el Gobierno, con el objetivo de que se apruebe antes de fin de año, contiene cambios impositivos para aliviar los costos de las empresas, a pesar de haber prometido una tributaria. En las últimas horas, entre los gobernadores del peronismo circuló un documento sobre el costo que tendría por lo que reciben por coparticipación. Y se preparan para tener una reunión el próximo martes al mediodía en capital para debatirlo.

Es que en el proyecto que envió el oficialismo a la Cámara de Senadores, entre otros cambios, propone modificar la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades. Para los Tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5% respectivamente. “Esta baja de alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias”, alertó el flamante diputado por Entre Ríos, Guillermo Michel, quien calculó que el beneficio fiscal, del 0,3% del PBI, se concentra mayormente ”en solo 144 grandes empresas“.

El ex director general de
El ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, asumió como diputado de Entre Ríos días atrás.

Michel fue director general de Aduanas y mano derecha del exministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Se suma a la Cámara baja con un perfil técnico, por su formación de contador y abogado, dispuesto a discutir la letra chica de las propuestas del Gobierno.

Según pudo saber Infobae, uno de los gobernadores “peronistas” envió ese documento al grupo de WhatsApp con sus pares. Y será uno de los puntos que traten el próximo martes cuando se reúnan -de no haber convocatoria en el Congreso- en la capital porteña, en la Casa de la provincia de La Pampa. Al que irán acompañados de uno o más de sus legisladores que manejen las cuestiones económicas. La postal incluirá a Axel Kicillof, Gerardo Zamora (ahora senador) y su sucesor, Elías Suárez, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Gildo Insfrán.

Tramos, tasas, empresas

Hoy, las empresas pagan el impuesto por tramos. Hasta $101,7 millones de ganancia neta pagan el 25% sobre esa ganancia (es decir, poco más de $25 millones) y estas componen el Tramo 1. Por más de $101,7 millones y hasta $1.016,8 millones pagan un fijo de $25 millones más el 30% sobre el excedente de $101,7 millones. Y si ganan más $1.016,8 millones, un fijo de $300 millones más el 35% sobre el excedente de $1.016,8 millones.

Pero con el cambio que propone el Gobierno y con base en las últimas estadísticas publicadas, de aprobarse, la propuesta del Gobierno solo beneficiaría a un puñado de empresas. Ya que de las 163.587 sociedades que presentaron la declaración jurada del impuesto, 146.257 sociedades, el 89,4% del total, estaban en el Tramo 1 (hasta $100 millones) y aportan el 7,9% del impuesto.

Mientras que en el Tramo 2, desde $100 millones y hasta $1.000 millones, presentaron 15.474 sociedades, el 9,5% del total y aportaron el 15,9% del impuesto. Y en el Tramo 3, más de $1.000 millones, 1.856 sociedades, solo 1,1% del total y aportan el 76,3% del impuesto.

infografia

“De estos datos surge una gran concentración. Solo el 1% de las sociedades determinan impuesto por más de $1.000 millones al año y ese mismo 1% representa el 76% de la recaudación del impuesto a las ganancias de sociedades”, comentó Michel. Y agregó: “Pero si se hace una apertura adicional, la concentración es aún mayor. Solo 144 grandes sociedades, el 0,1% de las sociedades que determinan impuesto por más de $15.000 millones al año, representa el 56% de la recaudación del impuesto”.

En otras palabras, para Michel, de aprobarse los cambios, los beneficios se lo llevarían 144 empresas. Lo que no se condice con el discurso que intentan difundir desde la Casa Rosada de que se trata de una reforma para bajar el “costo argentino”. En algunos sectores hay desconfianza del apuro del Gobierno por introducir cambios impositivos en la reforma laboral, aseguran que responde pedidos puntuales de ciertos empresarios.

En el proyecto de presupuesto 2026, que presentó el Gobierno en septiembre, se proyectaba recaudar por el impuesto $48,4 billones, 4,48 p.p. del Producto Bruto Interno (PBI). De ese total de $48 billones, un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades. “La reforma que impulsa el gobierno va a reducir sustancialmente ese monto a recaudar. De $34,3 billones para sociedades se recaudarían $31,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 p.p. del PBI”, remarcó.

La experiencia con Massa

Lo que afectaría a los mandatarios subnacionales, ya que se trata de un impuesto que se coparticipa entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En un contexto en donde las arcas subnacionales están golpeadas por la caída en la recaudación -como consecuencia del nivel de la actividad- y el recorte en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Que se expuso en los proyectos que lograron sancionar -y luego fueron vetados- para coparticipar los ATN y el impuesto a los combustibles.

Pero los gobernadores ya cuentan con una experiencia reciente respecto a los cambios en Ganancias y los efectos que tienen en sus arcas. En la recta por la carrera presidencial, Massa impulsó un régimen cedular para el impuesto a las personas humanas. Y para convencer a los gobernadores, les prometió la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Que tras la derrota frente a Javier Milei luego quedó en la nada.

Temas Relacionados

Impuesto a las GananciasReforma laboralARCAProvinciasCoparticipaciónEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno se apresta a comenzar el 2026 con la acumulación de reservas como asignatura pendiente

Aunque Argentina logró regresar al mercado de deuda con una colocación testimonial de USD 1.000 millones, los compromisos soberanos mantienen la presión sobre las arcas del BCRA

El Gobierno se apresta a

El Gobierno avanza con el desarme de la millonaria cobertura cambiaria previa de las elecciones

El equipo económico había ofrecido protección ante la volatilidad del tipo de cambio por más de USD 20.000 millones hasta octubre. Normalización de las tasas de interés poselectoral y el resurgimiento del crédito privado

El Gobierno avanza con el

Horacio Marín, presidente de YPF, anunció que la nafta bajará en promedio un 2% esta semana

La compañía petrolera estatal ajustará los valores en respuesta a la dinámica de mercado, con reducciones que no serán iguales en todas las regiones del país

Horacio Marín, presidente de YPF,

Desde la primera victoria electoral de Milei, el valor de las empresas argentinas aumentó 146 por ciento

El avance del Merval CCL desde las PASO 2023 casi triplicó el S&P 500 de Wall Street en igual lapso de tiempo y fue muy superior a otros índices regionales. Los resultados cambian mucho si la comparación es con las PASO 2019. Paradoja de ratios, volatilidad local y fuerte rezago de capitalización de la bolsa argentina

Desde la primera victoria electoral

Boom de endeudamiento externo: empresas y provincias colocaron más de USD 7.000 millones desde las elecciones

La compresión del riesgo país a niveles de 600 puntos básicos posibilitó la emisión de deuda corporativa y subsoberana. Qué necesita el equipo económico para regresar a los mercados internacionales

Boom de endeudamiento externo: empresas
DEPORTES
El Buenos Aires Lawn Tennis

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

Las tiernas fotos que compartieron Julián Álvarez y Emilia Ferrero en la recta final de su embarazo: “Te esperamos con mucho amor”

El emotivo mensaje de la pareja de Juan Ramón Verón, a siete meses de su muerte: “Todo tuyo amor mío”

TELESHOW
Las perlitas de los Martín

Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

Homero Pettinato apareció en el Martín Fierro de Streaming y habló del escándalo con Sofía Gonet: “Yo no soy ‘wandanaresco’”

INFOBAE AMÉRICA

La agencia de inteligencia de

La agencia de inteligencia de Australia habría investigado hace seis años a uno de los atacantes del atentado en la playa de Bondi

Marcela Cabutti reúne a Sudamérica y África, a través del arte, la geología y la memoria

Una nueva mirada sobre Pablo Picasso, a través de sus anécdotas más insólitas

Maruja Mallo rompe moldes: ¿surrealismo, geométrica o algo totalmente distinto?

Estados Unidos el socio imprescindible de Latinoamérica está de vuelta y raya la cancha