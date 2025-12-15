El Tesoro compró USD 320 millones a pocas semanas de un abultado vencimiento de deuda

El Tesoro compró USD 320 millones este lunes, según confirmó Santiago Bausili.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, informó que el Tesoro nacional compró USD 320 millones este lunes por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC) y confirmó que la autoridad monetaria comenzará a acumular reservas internacionales, en caso de que se cumplan ciertas condiciones.

La adquisición del organismo que preside el ministro de Economía, Luis Caputo, se produce a semanas del pago de vencimientos de deuda externa por USD 4.200 millones pautado para el 9 de enero de 2026. Mientras el equipo económico negocia con bancos internacionales por repo (préstamo garantizado vía bonos) por hasta USD 6.000 millones, avanza con la compra de divisas para fortalecer sus depósitos en dólares ante el compromiso con acreedores externos.

“El Banco Central va a participar en el mercado de cambios con el objetivo de abastecer los aumentos de demanda de dinero que proyecta. Esto quiere decir que la mayoría de los días no debiéramos sorprendernos que el Banco Central esté comprando dólares en el mercado”, señaló Bausili en conferencia de prensa.

Según comentó el funcionario, el plan oficial es que el BCRA intervenga en el MLC en un volumen que no afecte el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado de cambios. En tal sentido, ratificó que las compras deberían alinearse con el 5% del volumen negociado.

“Ahora, la realidad es que esas circunstancias cambian en el tiempo. En los momentos donde hay mucho volumen, quizás 5% es poco y, en los momentos donde hay poco volumen, por ahí 5% es mucho. Entonces, por eso se habla de 5% para manejar las expectativas. Las operaciones en bloque son aquellas que nosotros identificamos podrían afectar el buen funcionamiento o la estabilidad del mercado de cambios”, explicó.

Después, el titular del Central confirmó que este lunes el Tesoro nacional adquirió USD 320 millones bajo la modalidad en bloque. En este esquema, el Ministerio de Economía acuerda el valor con el vendedor fuera del MLC. Detalló que el volumen operado en el mercado de cambios fue de USD 300 millones. Si la oferta absorbida por el Tesoro hubiese ingresado al mercado, habría agregado USD 320 millones a un volumen total de USD 300 millones, lo que podría haber afectado la estabilidad y el funcionamiento del mercado.

En esa línea, Bausili aclaró que la ausencia de acumulación de reservas actual no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba. Todo esto responde, según el funcionario, a un aumento de la demanda de dinero: la economía necesita pesos. La manera de abastecer esos pesos es a través de la compra de dólares y la acumulación de reservas por parte del BCRA. Advirtió que, de no hacerlo, el tipo de cambio probablemente se apreciaría fuertemente.

Noticia en desarrollo...