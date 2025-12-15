Economía

El Tesoro compró USD 320 millones a pocas semanas de un abultado vencimiento de deuda

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó la compra del Ministerio de Economía por fuera del mercado cambiario. Cómo será el nuevo esquema de acumulación de reservas

Guardar
El Tesoro compró USD 320
El Tesoro compró USD 320 millones este lunes, según confirmó Santiago Bausili.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, informó que el Tesoro nacional compró USD 320 millones este lunes por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC) y confirmó que la autoridad monetaria comenzará a acumular reservas internacionales, en caso de que se cumplan ciertas condiciones.

La adquisición del organismo que preside el ministro de Economía, Luis Caputo, se produce a semanas del pago de vencimientos de deuda externa por USD 4.200 millones pautado para el 9 de enero de 2026. Mientras el equipo económico negocia con bancos internacionales por repo (préstamo garantizado vía bonos) por hasta USD 6.000 millones, avanza con la compra de divisas para fortalecer sus depósitos en dólares ante el compromiso con acreedores externos.

“El Banco Central va a participar en el mercado de cambios con el objetivo de abastecer los aumentos de demanda de dinero que proyecta. Esto quiere decir que la mayoría de los días no debiéramos sorprendernos que el Banco Central esté comprando dólares en el mercado”, señaló Bausili en conferencia de prensa.

Según comentó el funcionario, el plan oficial es que el BCRA intervenga en el MLC en un volumen que no afecte el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado de cambios. En tal sentido, ratificó que las compras deberían alinearse con el 5% del volumen negociado.

“Ahora, la realidad es que esas circunstancias cambian en el tiempo. En los momentos donde hay mucho volumen, quizás 5% es poco y, en los momentos donde hay poco volumen, por ahí 5% es mucho. Entonces, por eso se habla de 5% para manejar las expectativas. Las operaciones en bloque son aquellas que nosotros identificamos podrían afectar el buen funcionamiento o la estabilidad del mercado de cambios”, explicó.

Después, el titular del Central confirmó que este lunes el Tesoro nacional adquirió USD 320 millones bajo la modalidad en bloque. En este esquema, el Ministerio de Economía acuerda el valor con el vendedor fuera del MLC. Detalló que el volumen operado en el mercado de cambios fue de USD 300 millones. Si la oferta absorbida por el Tesoro hubiese ingresado al mercado, habría agregado USD 320 millones a un volumen total de USD 300 millones, lo que podría haber afectado la estabilidad y el funcionamiento del mercado.

En esa línea, Bausili aclaró que la ausencia de acumulación de reservas actual no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba. Todo esto responde, según el funcionario, a un aumento de la demanda de dinero: la economía necesita pesos. La manera de abastecer esos pesos es a través de la compra de dólares y la acumulación de reservas por parte del BCRA. Advirtió que, de no hacerlo, el tipo de cambio probablemente se apreciaría fuertemente.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

TesoroDólaresReservasMinisterio de EconomíaVencimientosDeudaBanco CentralÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

El FMI celebró el plan del Gobierno para fortalecer las reservas y el regreso al mercado de deuda

La vocera del organismo multilateral elogió las últimas medidas adoptadas por el equipo económico para engrosar las arcas del Banco Central

El FMI celebró el plan

Nuevo esquema cambiario: los economistas celebraron las políticas que anunció el Banco Central

Fue positivo el primer análisis de la próxima fase del programa económico, pero hay algunas alertas por lo que podría pasar con el dólar y los precios

Nuevo esquema cambiario: los economistas

Dólar y reservas: 10 claves para entender los cambios en la estrategia del BCRA

Desde enero próximo, las bandas de flotación se moverán a tono con la inflación. Y se inicia un plan de compra de reservas que dependerá de la demanda de dinero

Dólar y reservas: 10 claves

Creció casi 10% el déficit autopartista y el sector alerta por el alza de las importaciones y el cierre de empresas

Entre enero y octubre, el rojo comercial rozó los USD 8.500 millones. Se debe a que las compras al exterior crecieron mucho más que las ventas. Preocupa la llegada de productos asiáticos

Creció casi 10% el déficit

Cambios en Telecom: la principal empresa de telecomunicaciones del país unificó todos sus servicios bajo la marca Personal

La compañía anunció la integración de sus soluciones de conectividad, entretenimiento y finanzas digitales bajo una única identidad, con el objetivo de fortalecer su liderazgo en el sector de tecnologías de la información y la comunicación

Cambios en Telecom: la principal
DEPORTES
Tras la llegada de Reguilón

Tras la llegada de Reguilón y la renovación de De Paul: el Dream Team que proyecta el Inter Miami de Messi para 2026

La decisión de la Roma que podría acercar a Paulo Dybala a Boca Juniors

El video que reveló la reacción de Scaloni en el golazo de Julián Álvarez contra Croacia en el Mundial 2022: el pálpito de Aimar

La decisión que tomó Neymar sobre su futuro para pelear por un lugar en el Mundial con Brasil

La FIA eligió a Argentina para desarrollar su plan de seguridad vial: el rol estratégico del ACA

TELESHOW
Joaquín Levinton recibió el alta

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto: “Me emocionó mucho ver los mensajes que me enviaron”

Maru Botana y Yanina Latorre se reencontraron cara a cara tras años de polémica: “No me gusta la mentira”

Facundo Arana recordó a su mejor amigo en un nuevo aniversario de su muerte: “Significa mucho para mí”

Araceli González y su molestia con la producción de Mirtha tras el llanto en el programa: “Pedí que corten esa parte”

Diplomas, abrazos y sonrisas: el emotivo fin de curso de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

INFOBAE AMÉRICA

Boric y Kast se reunieron

Boric y Kast se reunieron en La Moneda para iniciar la transición presidencial en Chile

En medio de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Zelensky ratificó que Ucrania no cederá más territorio a Rusia

El jefe militar británico pidió preparar a la sociedad para un posible conflicto con Rusia

El Gobierno francés logra respaldo parcial para el presupuesto de 2026 en medio de fuertes tensiones

Crisis económica en Irán: el rial marcó un mínimo histórico y se dispara la inflación