Sturzenegger defendió los nuevos créditos UVA para comprar autos 0 km: cuáles son las críticas

El lanzamiento de la lína del Banco Nación abrió el debate por tasas y plazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la nueva línea de créditos UVA del Banco Nación para la compra de autos luego de los cuestionamientos por la tasa y sostuvo que el esquema puede ampliar la oferta de financiamiento para el mercado automotor. En una publicación en redes sociales, el funcionario afirmó que “Siempre más oferta es algo bueno” y dijo que “lo que hace el @BancoNacion no solo está muy bien, sino que puede mejorar radicalmente el acceso a los automotores en Argentina”.

La discusión se abrió después del lanzamiento de una línea para comprar vehículos 0 km y usados que combina una alternativa ajustada por UVA con otra a tasa fija. A partir de ese anuncio, circularon análisis críticos por el nivel de las tasas y por el costo que el préstamo podría tener a lo largo del tiempo, sobre todo en el caso del financiamiento indexado por inflación.

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Sturzenegger dijo que el crédito debe leerse como una oferta abierta y no como una referencia obligatoria

En su mensaje, Sturzenegger sostuvo que la tasa ofrecida por el banco estatal no impone condiciones al resto del sistema financiero y defendió la existencia de nuevas opciones de crédito. “Clarifiquemos algo: cualquier banco puede ofrecer la tasa que quiera”, escribió. A continuación, agregó: “Que el @BancoNacion ofrezca esta tasa no implica que nadie esté obligado a tomarlo, ni que la competencia no pueda poner sobre la mesa un producto superador”.

Sobre ese punto, el funcionario insistió en que la discusión debe quedar abierta a la competencia entre entidades. “Si no te gusta, pasás”, señaló. En la misma línea, añadió: “Si otro banco quiero ofrecer más barato, bienvenidos”.

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La línea del Banco Nación combina préstamos UVA y créditos a tasa fija

Los datos difundidos para esta línea muestran diferencias según el vínculo del cliente con la entidad. Para quienes cobran haberes o jubilaciones en el Banco Nación, la alternativa en UVA fue anunciada con una tasa de UVA + 19% TNA, mientras que la opción a tasa fija quedó en 36% TNA.

Sturzenegger afirmó que el plazo de cinco años baja la cuota del crédito para autos más que una rebaja moderada de la tasa.

Para el resto de los clientes, en cambio, el esquema sube a UVA + 25% TNA en la línea ajustable por inflación y a 46% TNA en la financiación a tasa fija. A partir de esos valores surgieron buena parte de las críticas, centradas en el nivel de la tasa, en la relación entre cuota e ingresos exigidos y en el costo final del endeudamiento.

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El funcionario puso el foco en que el plazo de cinco años baja la cuota más que una rebaja moderada de tasa

Uno de los argumentos centrales de Federico Sturzenegger fue que la novedad principal del producto no está tanto en el nivel de la tasa como en la extensión del plazo. “Pero hay dos cosas que me parecen muy positivas del producto. Primero, el plazo de cinco años”, escribió. Y agregó: “Hoy muchas terminales que solo ofrecen financiamiento a tres años. Demostrar que hay demanda para endeudarse a 5 años para comprar un auto ya en sí es un aporte importante”.

Para reforzar esa idea, el ministro incluyó una comparación entre distintos escenarios de financiamiento. “Porque fíjense que bajar la tasa al 12% impacta poco en cuota”, afirmó, antes de precisar que “pasa a 222.000, ya que en plazos tan cortos lo grueso de la cuota es la amortización y no el interés”. Luego contrapuso esa situación con un préstamo más corto: “Entonces la extensión del plazo es lo revolucionario aquí”.

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Las críticas se concentraron en la tasa, el ajuste por inflación y el costo total del préstamo

La línea quedó bajo análisis desde el momento de su presentación por dos razones principales. Por un lado, porque varios comentarios apuntaron a que las tasas anunciadas siguen siendo elevadas incluso dentro del contexto local. Por otro, porque en el caso del crédito en UVA, la cuota queda atada a la evolución de la inflación, un punto que suele generar reparos cada vez que reaparecen este tipo de instrumentos.

Para una financiación de $ 10 millones a 60 meses, la modalidad en UVA permite acceder a una cuota inicial estimada desde $ 292.656 para clientes que perciben haberes en el BNA, frente a $ 424.330 en la alternativa en pesos

En ese marco, la comparación entre la opción indexada y la alternativa a tasa fija pasó a ser uno de los ejes del debate. La línea para clientes con acreditación de haberes o jubilaciones parte de UVA + 19% TNA frente a 36% TNA fija, mientras que para el resto de los usuarios la relación es de UVA + 25% TNA frente a 46% TNA fija. Esa estructura llevó a que buena parte de las objeciones se concentraran en cuánto terminará pagando el tomador según el comportamiento de los precios durante los próximos años.

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Sturzenegger también defendió la transparencia del esquema y su posible efecto sobre el mercado de crédito

Además del plazo, Sturzenegger destacó que el nuevo esquema separa el costo del financiamiento del valor del vehículo. “También la transparencia”, escribió. Y desarrolló esa idea con otra crítica al sistema de promociones comerciales: “Muchas concesionarias te dicen que te financian al 0%. Pero hay que ser medio boludo para pensar que en Argentina eso existe. Obviamente el costo financiero se carga en el costo del 0km”.

En el mismo tramo de su mensaje, sostuvo: “separar el costo del financiamiento del costo del auto me parece también algo muy positivo”. Después avanzó sobre un argumento más amplio vinculado al sistema financiero y al mercado de capitales. Según explicó, “si el @BancoNacion demuestra que hay demanda para este crédito, sería facilísimo para el mercado de capitales darse vuelta y ofrecerle a los ‘ahorristas’ un instrumento” que permita canalizar fondos hacia este tipo de préstamos.

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El funcionario cerró esa idea con una defensa del experimento de mercado que, a su juicio, representa la nueva línea. “esta exploración que hace el @BancoNacion, socialmente, vale el doble”, afirmó. En otro pasaje, sumó que “un precio alto en un mercado competitivo es exactamente el tipo de cosas que están bien” y que “este tipo de iniciativas son las que permiten desarrollar un mercado sustentable”.