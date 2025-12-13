Economía

Semana financiera: tras una nueva emisión soberana subieron los bonos y cedió el riesgo país

Los títulos públicos promediaron una ganancia de 0,5% y el riesgo país bajó a 624 puntos, un piso desde el 19 de noviembre. Las acciones registraron bajas de más de 2% y el dólar subió $1.465 en el Banco Nación

Tras el rally post electoral, los activos argentinos lateralizaron en el mercado local y el exterior.

Los mercados financieros atravesaron una semana atada al interés que generó el retorno del Gobierno al endeudamiento en dólares mediante una licitación “testigo” circunscripta al plano local. En ese marco, se mantuvo vigente el debate acerca del nivel de reservas que requiere la Argentina para consolidar un descenso del riesgo país y la estabilización cambiaria. Las condiciones de colocación del Bonar 2029N dieron indicios de las expectativas y exigencias que tiene el mercado para que el Gobierno alcance esos objetivos en el corto plazo.

Con solo cuatro sesiones de negocios, dado el feriado del lunes 8, el mercado local estuvo atravesado por importantes novedades: el regreso oficial al mercado de deuda en dólares, la renovación de títulos de corto plazo por más de $20 billones, el recorte de un cuarto de punto en las tasas de la Fed de EEUU, la presentación del proyecto de Reforma Laboral en Congreso, una rebaja de retenciones al agro y el elevado dato de inflación de noviembre.

En este sentido, las cotizaciones de acciones y bonos carecieron de gran impulso, lo que lleva a una lectura cautelosa respecto de las recientes noticias, ya con la atención puesta en el balance anual y confección de carteras para enfrentar el 2026, que luciría menos desafiante desde el punto de vista político que del económico.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no consiguió defender la marca de los 3.000.000 de puntos y de los 2.000 puntos en dólares. En la semana, el panel de acciones líderes, en los 2.979.065 puntos, resignó 2,2% en pesos y 2,4% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación” derivado de los ADR en Wall Street.

Para los analistas de MegaQM, la semana estuvo “marcada por la doble licitación. El miércoles 10 la emisión de deuda Hard Dollar Ley Local y el jueves 11 por el ‘rolleo’ (renovación) de la deuda en pesos. El mercado llegó con niveles altos de liquidez en el segmento pesos y con tasas de corto plazo cada vez más bajas. Eso llevó a una curva de tasas en pesos con fuerte pendiente positiva. El incentivo empieza a estar dado para que los inversores poco a poco vayan incorporando activos de mayor duration a sus carteras".

Acciones locales en EEUU (Rava Bursátil, precios en dólares)

“El objetivo sigue siendo lograr progresos para recuperar de la capacidad de refinanciación, en especial en el exterior a partir de la mayor profundidad y mejores condiciones de las colocaciones, lo cual descomprimiría el programa financiero y permitiría avanzar en la acumulación de reservas”, aportó el economista Gustavo Ber.

“El mercado local continúa asimilando los resultados de las licitaciones de deuda en pesos y dólares. La inflación de noviembre fue de 2,5%, mientras se debate si la modalidad de ajuste de las bandas de flotación se mantendrá igual a partir de 2026″, comentaron desde Rava Bursátil.

“En la última semana la deuda en dólares local mostró un desempeño positivo (+0,8% en el caso de los Bonares y +0,2% en los Globales) en contraste con la deuda emergente de la región, que retrocedió 1,1 por ciento. Este comportamiento diferencial refleja la buena recepción del mercado frente a la nueva emisión del Bonar 2029N y el hito de regreso al mercado de deuda extranjera. A pesar de este desempeño positivo todavía creemos que hay espacio para que siga la compresión de los Soberanos hacia niveles de riesgo país en torno a los 400 a 500 puntos básicos”, destacaron los expertos de IEB.

En este sentido, el indicador de JP Morgan registró un retroceso mínimo de dos enteros, a 624 puntos básicos, que igualmente es la marca más baja desde el 19 de noviembre.

El dólar terminó en alza

El dólar quedó negociado con subas en el segmento oficial, aunque sujeto a las bandas cambiarias, en un mercado donde los analistas advirtieron posturas compradoras del Tesoro nacional para incrementar el stock de divisas en función de los vencimientos de bonos en dólares del 9 de enero.

El dólar mayorista quedó a $1.441, para redondear una semana con leve alza de 6 pesos o 0,4%. En diciembre el tipo de cambio oficial cae 10,50 pesos o 0,7 por ciento.El régimen de bandas cambiarias del Banco Central fijó el límite superior de libre flotación de $1.517,01, que dejó al dólar mayorista a 76,01 pesos o 5,3% de esa marca.

“El razonamiento del mercado es casi unívoco: ‘si no compra dólares ahora, ¿cuándo lo hará?’. Esto responde a que diciembre ofrece un contexto excepcional para que el Tesoro opere desde el lado de la demanda en el Mercado Libre de Cambios", indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Entre los factores que favorecen esta conducta, Portfolio Personal destacó:

  • El pico estacional de demanda de pesos -aguinaldos, Fiestas, vacaciones)
  • Un salto en la liquidación del agro por cosecha récord de trigo
  • Las liquidaciones pendientes de emisiones corporativas y provinciales

“Combinado a las compras de dólares -de magnitud todavía incierta para el resto de diciembre- que tanto demanda el mercado, el Gobierno buscaría catalizar una compresión adicional del riesgo país vía shock político. En este sentido, envió al Congreso el proyecto de reforma laboral, que ya ingresó formalmente al Senado para su tratamiento en las sesiones extraordinarias de este mes”, completaron desde Portfolio Personal.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% desde el viernes previo, a $1.465 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de diciembre retrocede diez pesos o 0,7%. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar al público promedió $1.464,55 para la venta (alza semanal de 1,86 pesos o 0,1%a) y $1.413,46 para la compra.

El dólar blue, a $1.445 para la venta, avanzó en la última semana diez pesos o 0,7 por ciento.

