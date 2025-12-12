Economía

Jornada financiera: rebotaron los bonos y subió el dólar tras el dato de inflación y la licitación del Tesoro

La deuda en dólares ganó 0,5% y el riesgo país cedió a 624 puntos. El S&P Merval restó 0,1% y los ADR perdieron hasta 2,7% en Wall Street. La divisa minorista avanzó a $1.465 en el Banco Nación

Las bolsas del exterior operaron en baja y le quitaron impulso a los activos argentinos.

En una semana cargada de noticias, los operadores de mercado sopesaron este viernes la información del dato de inflación minorista del Indec (un 2,5%, el la sexta alza consecutiva) y el exitoso resultado de la licitación de deuda en pesos del jueves.

Como consecuencia, los bonos soberanos estuvieron más demandados y cedió el riesgo país, mientras que el dólar registró leves alzas. Por su lado, las acciones exhibieron tendencia bajista por el arrastre negativo de una rueda muy negativa para los títulos privados de Wall Street.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 0,1%, en los 2.979.065 puntos. Con índices de Nueva York que caían hasta 1,9% a las 17:40 horas, encabezados por el derrotero de los valores tecnológicos, los precios de los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street retrocedían hasta 2,7%, con Banco Macro al frente.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 17:40 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- subieron un 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cayó ocho unidades para la Argentina, hasta ubicarse en los 624 puntos básicos.

El Tesoro logró el jueves colocar 21,27 billones de pesos (equivalentes a unos USD 14.802 millones) en una licitación de diez títulos de corto plazo en moneda local, lo que significó una renovación (rollover) de 102,01% sobre los vencimientos, un día después de que adjudicara un bono por USD 1.000 millones al 2029 con un rendimiento del 9,26% anual bajo legislación local y un cupón del 6,5%.

“La licitación probablemente haya sido la más desafiante en término de monto, incluso luego de haber canjeado al Banco Central las Letras que tenía en cartera más temprano esta semana. El resultado fue muy positivo, en el sentido de que el Tesoro pudo renovar los vencimientos por más de $20 billones. Tuvo que pagar algo de premio, pero igualmente logró cubrir lo que debía pagar y le sobró un poco más. A destacar, hubo bastante interés por los instrumentos ligados al CER por sobre la tasa fija, incluso antes de que saliera el dato de inflación”, definió el equipo de Research de Puente.

“Luego del fuerte repunte post electoral, los activos domésticos continúan recorriendo una etapa de respiro, de ahí la mayor lateralización reciente de las cotizaciones, a la espera de avances en el Presupuesto y las reformas en el Congreso que mejoren la competitividad de la economía”, indicó el economista Gustavo Ber.

“El otro foco por estos días de los operadores se encuentra en la estrategia de financiamiento, luego de la colocación del Bonar 2029N, y así es que están atentos a la estrategia que las autoridades implementarían para atender los compromisos de comienzos de enero”, añadió el titular del Estudio Ber.

“En lo que respecta a la deuda soberana como porcentaje del PIB, la Argentina no tiene un problema de sustentabilidad -incluso, aún, sumando a dichos vencimientos la deuda con organismos multilaterales: FMI, BM, etcétera). El gran inconveniente es la incapacidad -que operaba en el pasado- de acceder a los mercados para hacer roll-over de dichos vencimientos”, evaluaron desde IEB.

Dólar en alza

El dólar mayorista ganó 5 pesos o 0,3%, a $1.441, para redondear una semana con leve alza de 6 pesos o 0,4%. En diciembre el tipo de cambio oficial cae 10,50 pesos o 0,7%. El régimen de bandas cambiarias del Banco Central fijó para la fecha un límite superior de libre flotación de $1.517,01, que dejó al dólar mayorista a 76,01 pesos o 5,3% de esa marca.

“El dólar mayorista cerró la semana prácticamente estable, dentro de un rango muy acotado que se mantuvo entre $1.435 y $1.444 durante los últimos días. En la rueda de hoy abrió en los niveles del cierre previo y, en la primera parte del mercado, mostró una leve baja. Pasadas las 14 horas recuperó terreno y finalmente cerró a $1.441. El volumen continúa sin señales de repunte: terminó en USD 387 millones, en línea con el nivel operado en las últimas jornadas”, consignó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público ganó 5 pesos o 0,3% en el día, a $1.465 para la venta en el Banco Nación. La divisa minorista exhibió una suba de cinco pesos en la semana, mientras que en el transcurso de diciembre retrocede diez pesos o 0,7%.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar al público promedió $1.464,55 para la venta (alza de 4,20 pesos o 0,3% en el día) y $1.413,46 para la compra.

Los dólares financieros tuvieron mínimas oscilaciones. El “contado con liquidación” mediante bonos ganó 39 centavos, a $1.505,28, mientras que el dólar MEP restó 28 centavos, a 1.472,36 pesos.

En el mercado de dólar futuro parece revertirse la tendencia bajista de diciembre. Tras ocho sesiones consecutivas en baja, el precio de los contratos rebotó en las ruedas del jueves y el viernes. Esta vez las ganancias estuvieron en un rango de 0,2% a 0,5%, según datos de la plataforma A3 Mercados, con negocios por el equivalente a USD 457,9 millones. Las posturas para fin de diciembre avanzaron 2,50 pesos o 0,2%, a 1.452,5 pesos.

Sin intervención del Banco Central en la plaza mayorista, las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron en USD 83 millones, a USD 41.902 millones, el stock más elevado desde el 27 de noviembre.

El dólar blue restó cinco pesos o 0,3%, a $1.445 para la venta. mientras que en la última semana el precio del billete en el mercado informal avanza diez pesos o 0,7%.

