ANSES: quiénes cobran hoy, 12 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos correspondiente a diciembre, que incluye las fechas para el cobro de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, Asignación por Embarazo y otros beneficios.

El cronograma determina las fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y establece los nuevos montos actualizados, junto al pago de aguinaldo y bonos extraordinarios para determinados titulares.

Quiénes cobran hoy, 12 de diciembre

En la jornada del 12 de diciembre, ANSES realiza pagos a varios grupos de beneficiarios, segmentados por tipo de prestación y finalización del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Cobran las personas jubiladas y pensionadas cuyo haber mensual no supera el mínimo y cuyos DNI terminan en 4 (cuatro) y 5 (cinco).

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Acceden al cobro de la prestación los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 3 (tres).

Asignación por Embarazo

Cobran las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyos DNI finalizan en 2 (dos).

Pensiones No Contributivas

Reciben el pago correspondiente quienes perciben Pensiones No Contributivas y tienen DNI terminados en 6 (seis) y 7 (siete).

Asignaciones de pago único y familiares de pensiones no contributivas

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción se abonan entre el 10 de diciembre y el 12 de enero, sin distinción por terminación de DNI.

Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas se pagan desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero, para todas las terminaciones de documento.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones obtienen un incremento del 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. El haber mínimo garantizado asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo se ubica en $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) pasa a $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $272.703,67.

Este mes se adiciona el pago del medio aguinaldo y, en el caso de quienes cobran la jubilación mínima y la PUAM, se suma un bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima alcanza $581.319,38 con todos los conceptos incluidos, la jubilación máxima se eleva a $3.440.695,38 y la PUAM totaliza $479.055,5 en diciembre.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Las asignaciones familiares y universales registran un aumento del 2,34% en diciembre. Los montos dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y de la zona de residencia. La Asignación por Hijo y Prenatal parte de $61.252 para familias con IGF hasta $948.361, mientras que puede llegar hasta $132.075 en zonas diferenciales. A medida que el IGF es mayor, los valores disminuyen y se mantienen dentro del tope máximo de IGF contemplado, que es de $5.022.048 para acceder a los beneficios.

El monto por nacimiento es de $71.396, por adopción $426.877 y por matrimonio $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía desde $42.039 hasta $83.797 según la localización.

Si alguna persona del grupo familiar declara ingresos individuales superiores a $2.511.024, el grupo queda automáticamente excluido de las asignaciones familiares y universales, independientemente del ingreso total declarado.