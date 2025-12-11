Economía

El dólar operó estable y prevén un escaso impacto en reservas por la colocación del nuevo bono del Gobierno

La divisa quedó a $1.460 en el Banco Nación y el mayorista tuvo una baja marginal. Las tenencias internacionales del BCRA crecieron a USD 41.819 millones. Este viernes se liquidan las divisas del Bonar 2029N

El dólar oficial mantiene una baja de más de 1% en diciembre.

Las condiciones de colocación del Bonar 2029N dieron indicios de las expectativas y exigencias que tienen los inversores para que el Gobierno alcance el objetivo de refinanciarse en los mercados internacionales en el corto plazo, a la vez que el flamante bono aportó unos USD 910 millones a las arcas oficiales que, tal como adelantó la Secretaría de Finanzas, serán utilizados como parte del pago de vencimientos de bonos soberanos el 9 de enero.

Como dato saliente en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas del Banco Central mejoraron en USD 156 millones o 0,45%, a 41.819 millones de dólares.

“En el día las reservas suben por la variación de cotizaciones de activos (principalmente el oro, que ganó 1,9%). Hay que tener en cuenta que la mayoría de la plata del nuevo Bonar eran divisas que ya estaban dentro del sistema financiero. O sea que esta liquidación -que se va a registrar este viernes en el stock de reservas- no va a ser de un gran impacto”, señalaron a Infobae fuentes del Banco Central.

Tras este esperado evento financiero, la operatoria del mercado de cambios se desarrolló muy estable. El dólar mayorista cedió apenas 1,50 peso o 0,1%, a $1.436 para la venta. El tipo de cambio oficial recorta 15,50 pesos o 1,1% en diciembre.

El Banco Central fijó para este jueves un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.516,50, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó ahora a 80,50 pesos o 5,6% del límite de libre flotación de este esquema.

El dólar al público terminó sin variantes a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.460,45 para la venta (suba de 1,86 peso o 0,1%) y $1.409,40 para la compra. El billete en bancos conserva un descenso de 27,14 pesos o 1,8% en diciembre.

El dólar blue tampoco ofreció variantes, a $1.450 para la venta, después de tres ruedas operativas en alza. El blue gana 15 pesos o 1% en diciembre.

En cuanto a los contratos de dólar futuro, con mínimas subas en un rango de 0,1% a 0,3%, estas operaciones interrumpieron una serie bajista de ocho ruedas consecutivas. Las posturas para fin de diciembre quedaron en los $1.450.

Bloomberg informó que el sector público vendió dólares en los últimos días. Dado que el Banco Central no reportó ventas, se presume que estas operaciones fueron realizadas con dólares del Tesoro. Los datos oficiales solo llegan hasta el 5 de diciembre, y parecería que el Tesoro vendió montos pequeños, alrededor de USD 11 millones entre el 1 y el 4 de diciembre", indicó Max Capital.

“El dólar mayorista continúa sumando ruedas de muy baja volatilidad en torno a los $1.440, a espera del dato de inflación y el resultado de la importante licitación de deuda en pesos. A través de dichas lecturas, los operadores buscarán rápidamente anticipar la dinámica monetaria y de las tasas, cuyo descenso reciente contribuye a mejorar el crédito y las perspectivas económicas”, comentó el economista Gustavo Ber.

“El mercado cambiario viene de registrar una sorprendente estabilidad en las cotizaciones, que no acusaron variantes de importancia tanto en la plaza informal como en la formal, ni entre las cotizaciones al contado ni entre las futuras”, sintetizó VatNet Financial Research.

“El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló detalles sobre los montos ofrecidos a través de un REPO por bancos internacionales. El monto total podría alcanzar hasta 7.000 millones de dólares, fondos que permitirían afrontar los pagos a bonistas previstos para enero sin necesidad de utilizar reservas internacionales”, sostuvieron los analistas de IEB.

“Las elecciones de término medio reavivaron las mayores tensiones de los mercados financieros, pero el resultado terminó fortaleciendo el programa de Gobierno. El menor riesgo político post electoral debiera abrir nuevas fuentes de financiamiento, robusteciendo el proceso de saneamiento y reformas que promueve el presidente Milei”, reportó Research CMF. “Romper con el pasado sigue siendo el principal desafío para la Argentina, pero la coyuntura actual ofrece condiciones ideales para superarlo”, sumó.

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, observó “un importante desarme de cobertura cambiaria; un aumento en la demanda de pesos; una compresión de tasas; una reducción en la volatilidad cambiaria; un impresionante aluvión de dólares por colocaciones de bonos corporativos y provinciales y la obtención del oficialismo como primera minoría en Diputados”.

“Ahora el mercado giró rápidamente el foco de atención sobre los desafíos hacia adelante, principalmente concentrados sobre la acumulación reservas netas, las necesidades de financiamiento, la dinámica de la demanda de pesos, la remonetización de la economía y el esquema monetario”, afirmó Balanz Capital.

