Las condiciones financieras “volaron” después de las elecciones, según un estudio privado: cuáles fueron los motivos

Pasado el proceso electoral, que trajo volatilidad e incertidumbre al mercado, el escenario se reacomodó y las expectativas de un mejor panorama crecieron

Pese a que siguen en niveles altos, la baja de tasas fue clave en el registro de un escenario más positivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras las elecciones, las condiciones financieras mejoraron notablemente en noviembre, luego de meses de alta volatilidad en los mercados. Pese a que siguen en niveles altos, la baja de tasas fue clave en el registro de un escenario más positivo.

En este sentido, el Índice de Condiciones Financieras, elaborado por Econviews y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y que busca medir qué tan accesible es el crédito en la Argentina para las familias, empresas y el sector público, rebotó 40 puntos en noviembre, llegando a las 53.2 unidades.

“Las condiciones locales volaron 42 puntos, la mayor variación mensual desde mayo (post acuerdo con el FMI) y pasaron de estrés severo a zona de confort en 26.6 unidades, impulsadas por el rally financiero y la baja de tasas tras la victoria del oficialismo en las legislativas del 26 de octubre. En cambio, las condiciones externas volvieron a caer, este mes 2 puntos, aunque siguen en zona de confort con 26.6 unidades también”, precisó el informe.

Evolución del Índice de Condiciones Financieras

Como el ICF se construye con promedios mensuales, recién en noviembre reflejó el rally de las acciones. Medido al CCL, el Merval saltó de USD 1.388 a USD 1.973 (+42%), su mayor variación en dos décadas. Aun así, sigue 12% por debajo del nivel de enero. Dentro del índice, sobresalieron los bancos y las energéticas.

El informe consideró que la baja de tasas oxigenó al mercado. Las dos variables locales de mejor desempeño en noviembre fueron la liquidez de corto (medido por el spread entre tasas BADLAR y Call) y la tasa BADLAR, que bajó de 46% a 32% nominal anual en promedio, aunque sigue unos puntos encima del 28% de febrero.

“Como en diciembre aumenta la demanda estacional de dinero para el pago de aguinaldos y otros motivos, hay espacio para que las tasas sigan bajando. El riesgo es que se despierte el dólar en enero/febrero, cuando la demanda de dinero se revierte por las vacaciones y los viajes al exterior”, explicaron Econviews y el IAEF.

Por otro lado, vale mencionar que el Gobierno volvió a emitir deuda en dólares. En los últimos días, el ministro de economía, Luis Caputo, anunció que colocarán un bono al 6,5% para cubrir el vencimiento de enero, de USD 4.200 millones entre capital e intereses.

Componentes del Índice de Condiciones Financieras (Econviews-IAEF)

“En 650 puntos básicos, el riesgo país es el más bajo desde enero, pero una canasta de países comparables como Ecuador o El Salvador está más cerca de los 400″, resaltaron.

“Estamos buscando juntar USD 1.000 millones, con una tasa por debajo del 9%”, afirmó Caputo en relación a la licitación de este miércoles. “La idea de este nuevo bono es mostrar al mercado que si tuviéramos bonos más convencionales, el riesgo país sería otro”, agregó.

Las declaraciones se dieron en la antesala de la licitación del bono en dólares por parte de la Secretaría de Finanzas, en la cual se buscará cubrir de forma parcial los vencimientos de capital de AL30 y AL29 del 9 de enero de 2026.

Aún así, la volatilidad de los últimos meses tuvo impacto en la economía real. “La inflación estancada arriba de 2%. Noviembre tendrá una inflación parecida a la de octubre, con mucha presión en los alimentos por el aumento de la carne. Nuestra medición online de supermercados marca un promedio de 3.5% para el mes pasado. Diciembre suele ser un mes de inflación alta, pero podría retomar la senda descendente en enero”, indicó Econviews.

Sucede que algunos productos como los autos empiezan a sufrir el pass-through de la devaluación acumulada del 22% desde junio.

Para noviembre se espera una inflación superior al 2% (Imagen ilustrativa Infobae)

Este jueves se publicará el dato oficial del Indec. El consenso de las consultoras privadas espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubique por encima del 2%, con alta incidencia del rubro alimentos y de servicios regulados, como transporte público, electricidad y gas; cuyas alzas fueron superiores a los meses previos.

En transporte sobresalió la actualización de las líneas de colectivo nacionales que operan en la región, tras mantenerse congeladas desde agosto. En tanto, las tarifas de electricidad y gas avanzaron alrededor del 4%.

¿Autos y motos más caros

Radiografía 2026: el informe que

Mercados: suben las acciones y

ANSES: cuándo cobro si mi

Velocidad en carriles, doble fila
Sortearon los cruces de la

Thiago Medina se animó a

El caso del donante 7069:

