El Gobierno reflota el proyecto para utilizar los “dólares del colchón”: el monto al que apuntan y las trabas con los bancos

La iniciativa para estimular el uso del stock fuera del sistema vuelve al centro de escena. La cifra oficial de adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias ante el fisco nacional y la declaración jurada voluntaria

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que hay unos USD 200.000 millones fuera del sistema.

Además del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, el Gobierno insistirá con el proyecto de Inocencia Fiscal para que los argentinos saquen del colchón los dólares que compraron en el mercado paralelo durante el cepo cambiario. A pesar de que ya hay contribuyentes adheridos ante el fisco nacional, los bancos siguen pidiendo declaraciones que desincentivan la implementación.

Luego de la presentación del proyecto, en mayo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con su parte al eliminar y aumentar los umbrales de los regímenes de información. En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó la declaración de origen de los fondos. Sin embargo, quedaba la traba del Congreso: de aprobar los cambios en el Código Civil y Comercial, Régimen Penal Tributario y de Procedimiento Tributario para darle seguridad jurídica a los contribuyentes de que no iban a ser perseguidos por otra administración.

El proyecto es el mismo que se presentó en su momento, pese a que en los meses siguientes los diputados Ricardo López Murphy y Óscar Agost Carreño lograron que se diera media sanción a su iniciativa del Régimen de Procedimiento Tributaria (que establecía actualización de los parámetros por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)). En cambio, la iniciativa del oficialismo propone un ajuste fijo.

Según pudo saber Infobae, durante la votación del proyecto de López Murphy y Agost Carreño, el Gobierno intentó insistir con su versión del Régimen de Procedimiento Tributario e incluir por la “ventana” el resto de los cambios. Este movimiento fue rechazado por los diputados dialoguistas, quienes habían negociado el apoyo oficialista como moneda de intercambio para la aprobación de la Ley Antimafias.

El Gobierno insistirá con la aprobación del proyecto de ley para sacar los dólares del colchón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El proyecto del oficialismo es superador al de López Murphy y Carreño porque contiene algunas menciones de cuestiones técnicas sobre situaciones que deberían estar más vinculadas a una sanción monetaria que a una denuncia penal”, sostuvo César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich.

En esta oportunidad, el elenco gobernante insiste con su proyecto para que se apruebe en las sesiones extraordinarias. Como afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su momento, que salgan esos dólares del colchón ayudará a que la economía “siga creciendo al ritmo del 6%”. De lo contrario, el proceso va a hacer más lento. Durante su participación este martes en el evento de la Fundación IEB, el funcionario nacional estimó que hay cerca de USD 200.000 millones de dólares fuera del sistema.

El juego de los bancos

No obstante, los bancos siguen jugando en contra de Caputo. Desde el minuto uno, desestimaron las indicaciones de la UIF y comenzaron a solicitar a sus clientes una declaración jurada voluntaria del origen de los fondos para realizar las transacciones. Una situación de la que fue alertado en reiteradas ocasiones el ministro, quien aseguró encargarse del tema.

“Los bancos no se adaptan a las nuevas normas del Gobierno, siguen pidiendo certificaciones, papeles, justificaciones, como ya no pueden pedir la declaración jurada ya prepararon los formularios por si querés entregarla voluntariamente, con eso evitas hacer la certificación”, afirmó el contador Alejandro Rosenfeld en la red social X.

Ya hay más de 15.000 contribuyentes que se adhirieron al Régimen de Ganancias Simplificado (RSG).

El tuit recibió la respuesta del propio Caputo, quien les pidió a los contribuyentes que no le entreguen documentación a los bancos. “Si insisten con no atacar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez”, advirtió. Hasta el momento, los pedidos de documentación por parte de los bancos se mantienen y en el Gobierno no hay una respuesta clara sobre qué van a hacer para sortear este obstáculo.

Ganancias simple

En medio de esa discusión, con un proyecto que todavía no fue aprobado y con los bancos dificultando la implementación del plan colchón, ya hay contribuyentes que adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) ante el organismo que conduce Juan Pazo.

Según pudo saber Infobae, a la fecha de hoy, hay 15.970 personas que se adhirieron al RSG. Se trata de contribuyentes a los que el fisco nacional les va a arrojar un monto sobre lo que tienen que pagar del impuesto a las Ganancias con base en la facturación y los gastos deducibles, que podrán aceptar y pagarlo o revisar. La ventaja de este Régimen es que no se contemplarán los consumos personales ni la variación patrimonial.

Cabe destacar que tributaristas recomendaban esperan para llevar a cabo la adhesión. “Hoy por hoy quien pueda adherirse al RSG lo hace, pero no tiene mucho sentido porque lo puede hacer hasta antes de presentar la declaración jurada del impuesto el año que viene“, sostuvo , Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. Como aún no se conoce, la letra chica de la implementación, aconsejó a quienes pagan el impuesto a esperar. “No se sabe, por ejemplo, si el fisco va a poner a disposición la información y el contribuyente va a poder modificarla, que sería lo lógico”, concluyó el especialista.

‘Los años nuevos’, un retrato generacional sobre el amor moderno y sus circunstancias